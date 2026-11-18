El presidente panameño participará en el Diálogo Regional del World Governments Summit en Punta Cana, República Dominicana. Cortesía Presidencia de Panamá

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizará este jueves 19 de noviembre su viaje número 32 al extranjero desde que asumió el poder, para participar en un encuentro de mandatarios y empresarios en República Dominicana.

El gobernante intervendrá el viernes 20 de noviembre en el Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, que reunirá en Punta Cana a representantes de más de 30 países.

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La visita antecede a otra gira internacional prevista para diciembre, cuando Mulino viajará al Reino Unido para sostener una audiencia con el rey Carlos III, que incluirá una agenda de cooperación económica y comercial.

Mulino acumulaba 31 desplazamientos internacionales desde el 1 de julio de 2024, cuando inició su mandato, hasta su reciente gira por Asia en octubre de 2026.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, compartirá con José Raúl Mulino un diálogo sobre tecnología, comercio e inversión. REUTERS/Susana Vera

Con su participación en República Dominicana, el mandatario alcanzará los 32 viajes en menos de 29 meses de gobierno, mientras que su visita al Reino Unido representaría la salida número 33 del país.

El encuentro en Punta Cana, organizado por el Gobierno dominicano y la Cumbre Mundial de Gobiernos, de Emiratos Árabes Unidos, congregará a cerca de 400 participantes, entre autoridades gubernamentales, inversionistas y representantes empresariales.

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La agenda contempla 35 sesiones de trabajo y 15 reuniones de alto nivel, con intervenciones de más de 70 especialistas y representantes de 120 empresas e instituciones del sector privado.

Las discusiones estarán centradas en la inversión estratégica, la integración económica regional, el turismo, la transformación de las administraciones públicas, la conectividad internacional y los desafíos del mercado laboral.

El presidente panameño participará en el Diálogo Regional del World Governments Summit en Punta Cana, República Dominicana. (Imagen de cortesía)

Mulino participará junto al presidente dominicano, Luis Abinader, en un diálogo presidencial sobre oportunidades económicas, programado para las 9:30 de la mañana del viernes, que abordará el impacto de la tecnología y el comercio.

Entre los gobernantes que asistirán figuran los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y Honduras, Nasry Asfura, además de los primeros ministros de Bahamas y Guyana, Philip Davis y Mark Phillips, respectivamente.

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También participarán las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, Ecuador y El Salvador, junto con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y representantes de organismos internacionales vinculados al turismo y la integración caribeña.

La delegación panameña estará integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quienes también intervendrán como expositores.

Tras su participación en República Dominicana, Mulino tiene previsto viajar al Reino Unido, donde será recibido el 3 de diciembre por Carlos III, en la primera audiencia de un presidente panameño con un monarca británico en ese territorio.

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El rey Carlos III recibirá al presidente de Panamá en una audiencia prevista para el próximo 3 de diciembre. REUTERS/Foto de archivo

La invitación fue entregada el 12 de noviembre por el embajador británico en Panamá, Greg Houston, durante una reunión que abordó las relaciones bilaterales y las posibilidades de ampliar la cooperación entre ambos países.

La agenda incluirá encuentros con ejecutivos de empresas británicas, entre ellas British Airways, además de conversaciones sobre los proyectos del Canal de Panamá y las oportunidades de inversión relacionadas con la conectividad aérea y logística.

Otro asunto será la cooperación británica para construir centros educativos en las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, aunque todavía no se han anunciado montos ni proyectos específicos de financiamiento.

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Desde su llegada al poder, Mulino ha realizado giras por América, Europa y Asia, incluyendo participaciones en el Foro Económico Mundial de Davos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y encuentros del Mercosur.

La frecuencia de los desplazamientos presidenciales también ha generado cuestionamientos en la Asamblea Nacional, particularmente por los recursos destinados al transporte aéreo, los viáticos y los gastos de las delegaciones oficiales.

La frecuencia de los viajes presidenciales ha generado cuestionamientos en la Asamblea Nacional por los gastos asociados a los desplazamientos oficiales. REUTERS/Eduardo Munoz

En su última gira internacional, Mulino visitó Singapur y Vietnam, donde abordó oportunidades de inversión y cooperación tecnológica, además de concretar la adhesión de Singapur al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

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