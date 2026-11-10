El virus sincitial respiratorio, la influenza y el rinovirus figuran entre los agentes con mayor presencia en Panamá durante noviembre

El país vive un escenario epidemiológico marcado por la circulación de virus respiratorios, además de hospitalizaciones por dengue y malaria. (CSS)

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La Caja de Seguro Social (CSS) detectó, a través de su sistema de vigilancia epidemiológica, pacientes hospitalizados por influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus y COVID-19 en Panamá.

El hallazgo se suma a un alto porcentaje de positividad por rinovirus entre los virus respiratorios que circulan este noviembre.

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La combinación de lluvias y episodios de calor que marcan el mes favorece la propagación de estos patógenos, según explicó el doctor Rudick Kant, jefe nacional de epidemiología de la entidad.

El virus sincitial respiratorio, la influenza y el rinovirus figuran entre los agentes con mayor presencia en el país durante estas semanas.

El rinovirus se destaca por un importante porcentaje de positividad, de acuerdo con los registros de la CSS.

Una enfermera administra la vacuna contra el virus sincitial respiratorio a una mujer embarazada en un centro de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los pacientes convalecientes que registra el sistema de vigilancia también aparecen casos de SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19.

Kant precisó que esta enfermedad continúa presente en la población, aunque con menor incidencia que durante el período pandémico.

La combinación de varios virus circulando al mismo tiempo complica el diagnóstico clínico inicial, ya que comparten síntomas similares como fiebre, secreción nasal y malestar general.

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El jefe nacional de epidemiología recomendó identificar con rapidez las señales de alarma.

Fiebre persistente, tos y dificultad para respirar deben llevar a una consulta médica inmediata, porque esos síntomas pueden anticipar un cuadro que requiere evaluación oportuna.

La entidad recuerda a la población que debe utilizar los cuartos de urgencias únicamente ante situaciones que lo ameriten. (CSS)

Para los casos más leves, el funcionario sugirió un manejo distinto. Fiebre, secreción nasal o malestar general sin signos de alarma ameritan el uso de mascarillas quirúrgicas sencillas y evitar sitios concurridos donde exista riesgo de contagiar a otras personas.

Kant insistió en que cubrirse la boca y la nariz al toser, junto al lavado frecuente de manos, son medidas básicas que reducen la transmisión de estos virus. La recomendación aplica tanto a personas con síntomas como a quienes buscan protegerse de un contagio.

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El epidemiólogo señaló la vacunación como la estrategia más relevante para contener el impacto de la temporada viral. Dentro del esquema de inmunizaciones de la CSS se incluyen dosis contra la influenza, el virus sincitial respiratorio y el COVID-19.

Kant hizo un llamado específico a las poblaciones de riesgo. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben priorizar la aplicación de estas vacunas, un grupo para el que las complicaciones respiratorias suelen ser más graves.

La vacunación oportuna en estos sectores busca evitar hospitalizaciones y, en los casos más graves, defunciones asociadas a los virus que circulan durante este período del año.

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Cubrirse la boca y la nariz al toser, junto al lavado frecuente de manos, son medidas básicas que reducen la transmisión de estos virus, reitera la CSS. - crédito iStock

El funcionario remarcó que la combinación de medidas de higiene, detección temprana de síntomas y cobertura de vacunación conforma la estrategia que la CSS promueve mientras persista la circulación activa de estos patógenos.

Mientras el sistema de vigilancia continúa monitoreando nuevos casos hospitalarios, la institución mantiene abierto el llamado a la población para que acuda a los puntos de vacunación disponibles dentro del esquema nacional de inmunizaciones.

La entidad manifestó que continúa la recuperación de las instalaciones de salud afectadas por el sismo, por lo que se mantiene garantizando la atención de sus asegurados en medio de un escenario epidemiológico marcado por la circulación de virus respiratorios, además de hospitalizaciones por dengue y malaria.

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A un mes del movimiento sísmico, que dejó pérdidas humanas y materiales, daños en instalaciones de salud y afectaciones emocionales en la población, especialmente en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, la institución señaló mantiene sus esfuerzos para garantizar los servicios de salud y avanzar en la recuperación de las áreas afectadas.

Ante este escenario, las autoridades de salud manifestaron que la prevención cobra especial importancia, principalmente para proteger a las personas más vulnerables.

Las autoridades de la Caja de Seguro Social declararon que continúa la recuperación de las instalaciones de salud afectadas por el sismo del 9 de octubre. (CSS)

Entre las principales estrategias reiteró que está la vacunación contra la influenza, el virus sincitial respiratorio y la COVID-19, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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