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Robbie Williams responde a las acusaciones de plagio contra Olivia Rodrigo por su canción navideña

Tras las comparaciones que surgieron en redes sociales, el cantante británico reconoció las similitudes entre “Candy” y “Take Me Home 4 Christmas”

Olivia Rodrigo estrenó un nuevo tema navideño.
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Robbie Williams se pronunció sobre las comparaciones entre su éxito “Candy”, lanzado en 2012, y “Take Me Home 4 Christmas”, la nueva canción navideña de Olivia Rodrigo.

El artista aseguró que no tiene intención de emprender acciones legales contra la cantante estadounidense, pese a reconocer que existen similitudes musicales entre ambas composiciones.

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La controversia comenzó la semana pasada, después de que Rodrigo publicara su nuevo tema navideño.

Poco después, usuarios de redes sociales comenzaron a señalar semejanzas entre la melodía de la canción y el sencillo que Williams presentó hace más de una década.

Algunos seguidores incluso compartieron videos en los que superponían fragmentos de ambas producciones para mostrar las coincidencias que habían identificado.

Los acordes de "Candy" son similares a los de "Take Me Home 4 Christmas".

En medio de las comparaciones, Robbie Williams, de 52 años, publicó un mensaje en X dirigido a la intérprete de 23 años: “Feliz Navidad, @oliviarodrigo”.

La publicación generó comentarios sobre una posible indirecta hacia la cantante. Sin embargo, posteriormente el exintegrante de Take That compartió un comunicado en el que explicó su postura respecto a las acusaciones de similitudes musicales.

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El músico reconoció que puede identificar ciertos elementos en común entre las dos canciones, pero cuestionó la tendencia de iniciar disputas cada vez que una composición presenta semejanzas con otra.

“Hay algo de la industria musical que me ha estado molestando desde hace tiempo: la gente que va contra otros artistas porque encuentra una similitud entre dos canciones. Algunas veces lo entiendo completamente. En otras ocasiones, está absolutamente justificado”, escribió.

Y añadió: “Solo existen ciertas notas, ciertos acordes y determinadas formas de combinarlos antes de que inevitablemente termines en un lugar donde alguien más ya estuvo. La música existe desde hace mucho tiempo. Tarde o temprano, todos vamos a coincidir”.

Robbie Williams señaló que no piensa que Olivia Rodrigo hizo plagio.
Robbie Williams señaló que no piensa que Olivia Rodrigo hizo plagio.

Al referirse directamente a Olivia Rodrigo, el cantante expresó su admiración por su trabajo y recordó que sigue su trayectoria desde el lanzamiento de “Brutal”, una de las canciones de su álbum debut Sour, publicado en 2021.

“Me encanta desde Brutal. Qué gran canción. Me habría gustado escribirla”, señaló. También hizo referencia al lenguaje que la artista utiliza durante sus presentaciones en vivo, en un comentario que acompañó con una petición para que reduzca las groserías en el escenario.

Sobre “Take Me Home 4 Christmas”, Williams indicó que entiende por qué algunos oyentes encuentran semejanzas con “Candy”. No obstante, aseguró que no buscará una compensación ni iniciará un procedimiento contra la cantante.

“Me parece que pudo haber encontrado accidentalmente un eco musical de una de mis canciones. ¿Y saben qué? No podría importarme menos. No sé si técnicamente existe algún problema editorial, de derechos de autor o si no existe ninguno. Y tampoco quiero averiguarlo. No voy a ir contra ella”, escribió.

El británico también señaló que los derechos de los compositores deben protegerse cuando existe un caso de apropiación comprobada, aunque consideró necesario distinguir entre el plagio y las coincidencias musicales.

Robbie Williams aseguró que se pueden hacer excepciones para reclamar derechos de autor en ciertas canciones.
Robbie Williams aseguró que se pueden hacer excepciones para reclamar derechos de autor en ciertas canciones.

Por su parte, Olivia Rodrigo escribió su canción navideña durante el verano pasado junto a su colaborador habitual Dan Nigro y la compositora Amy Allen. El tema también recibió influencia de “Christmas Wrapping”, canción publicada en 1981 por el grupo The Waitresses.

Antes del lanzamiento, Rodrigo contactó personalmente a Chris Butler, fundador de The Waitresses y autor de aquella composición, para compartirle su nueva canción y solicitar su autorización.

Butler confirmó el acercamiento en Facebook y señaló que aceptó la petición después de escuchar el material.

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