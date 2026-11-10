Drones en el cielo de Guatemala: la policía vigila desde el aire rutas de alto riesgo para frenar asaltos y ataques armados

La Policía Nacional Civil implementó un plan piloto de vigilancia aérea con drones en rutas del área metropolitana hasta fin de año. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) puso en marcha este lunes 9 de noviembre un plan piloto de vigilancia aérea con drones en rutas de alto tránsito del área metropolitana, con el objetivo de prevenir asaltos, ataques armados y otros hechos delictivos. La estrategia estará vigente hasta fin de año, según informó la institución.

Los dispositivos reforzarán los patrullajes terrestres mediante imágenes en tiempo real. La PNC indicó que el sistema busca identificar situaciones sospechosas y comunicar su ubicación a los agentes desplegados en cada sector para facilitar una respuesta policial.

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La medida se concentra en vías donde se registra un alto flujo vehicular y peatonal. Entre los delitos que la institución pretende prevenir figuran los asaltos cometidos por personas que se movilizan en motocicletas.

La Policía Nacional Civil de Guatemala impulsa un plan para el control de las carreteras para prevenir asaltos y ataques armados en el tránsito vehicular. (Video: PNC)

La vigilancia abarca Roosevelt, San Juan, El Trébol y carretera a El Salvador

La PNC informó que los drones operan en tramos de la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador, El Trébol, la calzada San Juan, la calzada Roosevelt y la calzada Raúl Aguilar Batres. El monitoreo también alcanza la avenida Petapa y el bulevar Liberación, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

En la calzada Roosevelt, zona 7, agentes de la División de Operaciones Conjuntas realizan recorridos de vigilancia aérea. En la calzada San Juan, el Departamento de Tránsito trabaja con apoyo de la Comisaría 14 en el tramo comprendido entre la 35a. y la 39a. avenida.

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La institución también detalló que investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) cubren recorridos desde El Trébol hacia la calzada Raúl Aguilar Batres.

Los dispositivos aéreos transmiten imágenes en tiempo real para facilitar la intervención de los agentes desplegados en cada sector. (PNC de Guatemala)

Otros equipos realizan monitoreos desde El Trébol hacia el sector de El Molino y el kilómetro 14, con dirección a la calzada Roosevelt. La PNC también reportó presencia aérea en el sector de El Tecolote.

Los operadores coordinarán alertas con policías en tierra

La institución explicó que los operadores de los drones mantendrán comunicación directa con las unidades que patrullan en motocicletas, vehículos e investigación criminal. Ante una alerta, los agentes deberán desplazarse al punto identificado desde el aire.

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Según la PNC, esta coordinación permitirá detectar riesgos en tiempo real y atender con mayor rapidez los requerimientos policiales. Los equipos aéreos también permitirán observar patrones de movilidad y comportamiento en las carreteras vigiladas.

En el bulevar Liberación, zona 13, agentes del Departamento de Comunicación Social realizan recorridos con drones como parte de las acciones preventivas contra asaltos. La institución difundió imágenes panorámicas de ese sector tomadas desde los dispositivos.

El plan fue presentado durante una mesa de trabajo en la Dirección General de la PNC, con participación de distintas unidades operativas y especializadas. La institución no informó cuántos drones forman parte del despliegue ni precisó si el programa continuará después de diciembre.

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Los operadores de los drones comunican alertas directas a los agentes en patrullas, motocicletas e investigación criminal. (PNC de Guatemala)

El monitoreo con drones también llegó a Jalapa, Baja Verapaz y Escuintla

La estrategia de vigilancia aérea también se extendió a otros departamentos. En Jalapa, agentes de la Comisaría 22 utilizan drones para realizar monitoreos preventivos en la calzada Autonomía del Deporte.

En Baja Verapaz, la PNC desarrolla operativos de seguridad junto con el Ejército, con apoyo de vigilancia aérea. En tanto, en Escuintla, agentes de la Subestación de Masagua realizan registros e identificación de personas y vehículos en el kilómetro 62 de la antigua ruta hacia Puerto San José.

De acuerdo con el reporte policial, durante ese operativo fueron revisadas 40 motocicletas y 20 vehículos. Los agentes identificaron a 68 personas y efectuaron 68 consultas de solvencia.

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La PNC señaló que el uso de drones forma parte de las acciones previstas para reforzar la vigilancia en corredores viales y sectores considerados estratégicos.