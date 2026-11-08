Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón y provocó evacuaciones: al menos 22 heridos

Un miembro del personal de la Agencia Meteorológica de Japón habla en una conferencia de prensa en Tokio el domingo 8 de noviembre de 2026, tras un fuerte terremoto en el centro de Japón (Kenzaburo Fukuhara/Kyodo News vía AP)

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Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo, dejó al menos 22 heridos, provocó daños en comercios y obligó a varias personas a evacuar de los edificios. La Agencia Meteorológica de Japón calculó una magnitud de 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el movimiento en 5,5. Tras el sismo se registraron réplicas de menor intensidad.

El temblor ocurrió a la 1:04, con epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka. La mayor intensidad se concentró en la vecina prefectura de Aichi, de acuerdo con las mediciones sísmicas oficiales.

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La sacudida alcanzó una extensa área del centro del país, entre ellas la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara, además de las prefecturas de Yamanashi y Gifu. En Yamanashi se ubica el monte Fuji. Tokio no registró el movimiento debido a la distancia con el área afectada.

Imágenes emitidas por la televisión japonesa mostraron vidrieras rotas y restos de vidrio sobre las calles. Una librería sufrió la caída de numerosos ejemplares desde los estantes. Los trenes bala Shinkansen circularon a menor velocidad en los sectores alcanzados por el sismo como medida preventiva. Las autoridades suelen disponer este tipo de controles porque un terremoto puede afectar las vías ferroviarias.

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Imagen de archivo de un sismógrafo registrando la evolución de un terremoto. EFE/Claudio Peri

Entre los heridos hubo personas que cayeron por escaleras cuando intentaban salir de los inmuebles. Los reportes disponibles no detallaron la gravedad de las lesiones.

La Agencia Meteorológica de Japón pidió a los habitantes de las zonas afectadas que mantengan precauciones ante la posibilidad de nuevos movimientos de gran intensidad en los próximos días. “Por favor, estén atentos a deslizamientos de tierra, caída de rocas y los posibles efectos de las lluvias”, declaró ante la prensa Ayataka Ebita, funcionario de la agencia.

Ebita indicó que las autoridades no detectaron hasta el momento cambios aparentes en la placa de la Fosa de Nankai, donde los científicos contemplan la posibilidad de un megaterremoto.

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Japón se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica llamada Anillo de Fuego. Las autoridades recomiendan contar con reservas de agua embotellada, alimentos y baterías, además de preparar planes de resguardo bajo mesas y mantener zapatos cómodos cerca de las salidas.

El viernes, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió al país nipón y se percibió en Tokio, sin que las autoridades informaran por el momento sobre daños ni activaran una alerta de tsunami. El movimiento ocurrió a las 19:39 hora local, equivalentes a las 10:39 GMT, y tuvo su epicentro en el mar, frente a la costa oriental de la región de Kanto, a 10 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

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Fotografía de archivo de un sismógrafo (EFE/Ulises Rodríguez)

La región de Kanto se encuentra en la isla principal del país e incluye a la capital japonesa. El sismo alcanzó el nivel tres de la escala japonesa de intensidad, que consta de siete niveles y mide la agitación en superficie y los posibles daños.

La mayor intensidad se registró en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki. Las autoridades no informaron víctimas ni daños materiales tras el temblor. Aunque no emitieron una alerta de tsunami, los organismos oficiales advirtieron que el terremoto podría provocar leves cambios en el nivel del mar a lo largo de la costa.

(Con información de Associated Press)