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Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

El líder del Likud reivindicó el resultado electoral de su partido y pidió una coalición de unidad, mientras su principal rival cuenta con el respaldo de 67 legisladores para formar el Ejecutivo

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El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, volvió a plantear este lunes un gobierno de unidad con él como jefe, un día después de que el presidente, Isaac Herzog, entregara formalmente a su rival, Gadi Eisenkot, el encargo de formar gobierno. Netanyahu presentó esa fórmula como una necesidad vital para Israel.

Rechazó cualquier coalición que dependa de los partidos árabes. “No puedes formar gobierno con simpatizantes de Hamas”, dijo, y añadió que Israel no puede combatir a Irán ni a sus filiales si su gobierno depende de lo que llamó simpatizantes del islam radical. El sábado, en otro video, había usado una expresión equivalente.

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Pidió también que cese el boicot y que los partidos unan fuerzas. “Yo no descarto a nadie y nadie debería descartar a otros”, afirmó. Netanyahu dejó claro que no abandonará a los socios de su bloque en ese gobierno, es decir, Sionismo Religioso, Poder Judío y los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Yashar, el partido de Eisenkot, respondió que solo aceptaría un gobierno de unidad si Netanyahu rompe su alianza con los “extremistas”. La formación pidió a los aliados de Netanyahu y a miembros del Likud que formen una coalición liderada por Eisenkot y anuncien públicamente la disolución de esa alianza.

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Netanyahu sostiene que el Likud debe formar gobierno porque fue la lista más votada el 27 de octubre. Por tradición, el mandato recae en el candidato recomendado por más diputados, y esa cifra favoreció a Eisenkot por 21 votos. Lla oposición mantiene su exigencia de apartar primero a Netanyahu antes de discutir cualquier fórmula de unidad. Eisenkot invitó al Likud a apoyar un gobierno bajo su liderazgo.

El presidente israelí, Isaac Herzog (dcha), entrega a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, el mandato para formar un nuevo gobierno tras las elecciones generales, en la residencia presidencial en Jerusalén. 8 noviembre 2026. REUTERS/Ronen Zvulun
El presidente israelí, Isaac Herzog (dcha), entrega a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, el mandato para formar un nuevo gobierno tras las elecciones generales, en la residencia presidencial en Jerusalén. 8 noviembre 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

Las elecciones del 27 de octubre dejaron al Likud como primer partido, con 27 de los 120 escaños de la Knesset, frente a 21 de Yashar y 12 de Beyachad, la lista de Naftali Bennett. Según la Comisión Central Electoral, bloque de Netanyahu (Likud, Shas, Judaísmo Unido de la Torá, Poder Judío y Sionismo Religioso) suma 53 escaños y el de Eisenkot (Yashar, Beyachad, Los Demócratas e Yisrael Beytenu), 48. Los partidos árabes obtuvieron 19. Hacen falta 61 para gobernar.

Tras la ronda de consultas, 67 diputados recomendaron a Herzog que encargara la formación de gobierno a Eisenkot, 46 respaldaron a Netanyahu y siete no recomendaron a nadie. La cifra de 67 equivale a los 48 escaños del bloque de Eisenkot más los 19 de las listas árabes. Herzog anunció su decisión el sábado 7 de noviembre, después de reunirse por separado con ambos candidatos, y entregó el mandato el domingo en su residencia de Jerusalén.

El encargo no convierte a Eisenkot en primer ministro. La decisión de Herzog no aparta automáticamente a Netanyahu, el dirigente que más tiempo ha gobernado Israel, y que la ley solo exige mayoría simple para formar gobierno. Si Eisenkot fracasa, el presidente puede encomendar la tarea a otro dirigente; si nadie lo logra, Israel debe convocar nuevas elecciones, según Perfil.

Herzog, que ejerce un cargo no partidista, ha dicho que le gustaría impulsar un gobierno de unidad nacional. Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, habla de un gobierno de emergencia nacional y busca atraer a los partidos ultraortodoxos.

El plazo inicial de 28 días vence el 6 de diciembre. Si Eisenkot pide la prórroga de 14 días que permite la ley, el límite pasa al 20 de diciembre.

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