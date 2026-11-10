Tercer cambio en el MAGA de Bernardo Arévalo: renuncia María Fernanda Rivera y nombran a José Antonio López Leonardo en Guatemala

José Antonio López Leonardo asume la titularidad del MAGA, tras la renuncia de María Fernanda Rivera en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, María Fernanda Rivera, confirmó este lunes 9 de noviembre su renuncia al cargo, tras varios días de versiones sobre su continuidad dentro del Gobierno. En su lugar ya fue nombrado José Antonio López Leonardo.

La funcionaria indicó que presentó su dimisión el 15 de octubre y que permaneció al frente de la cartera durante el proceso de definición de su sucesor.

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Rivera hizo el anuncio mediante una publicación en redes sociales, donde también rechazó los comentarios que vinculaban su salida del Ejecutivo con una eventual candidatura en los próximos comicios.

Según expresó, no buscará un puesto de elección popular y retomará las actividades que realizaba antes de incorporarse al Gobierno.

“Oficialmente renuncié el 15 de octubre y di el tiempo que se necesitara para el proceso de encontrar quién me reemplace”, escribió la ahora exministra al comunicar su decisión.

Rivera formalizó su dimisión el 15 de octubre y continuó en el cargo para facilitar la transición institucional. (X/Twitter)

La salida de Rivera implica un nuevo cambio en la conducción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), una cartera a cargo de políticas de producción agropecuaria, desarrollo rural, seguridad alimentaria y manejo de recursos naturales en Guatemala.

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Rivera descartó una candidatura para las próximas elecciones

La exfuncionaria negó que su decisión responda a una posible postulación para un cargo de elección popular. La aclaración llegó después de que circularan versiones y especulaciones acerca de su futuro político tras abandonar el gabinete del presidente Bernardo Arévalo.

“Me voy con la alegría y satisfacción del deber cumplido y muy orgullosa de haber demostrado que el MAGA puede funcionar y su gente es espectacular”, señaló Rivera en el mismo mensaje.

La exfuncionaria descartó una candidatura a puestos de elección popular tras su salida del gabinete de Bernardo Arévalo. (X/Twitter)

La publicación confirmó que la renuncia ya había sido presentada semanas atrás. Rivera explicó que aceptó continuar temporalmente en el puesto para permitir que el Ejecutivo concretara la transición y definiera a la persona que asumiría la conducción de la institución.

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La ministra había llegado al MAGA el 9 de mayo de 2025, un día después de que se anunciara la salida de su antecesor, Maynor Estuardo Estrada Rosales. En ese momento, el Gobierno informó que su nombramiento buscaba dar continuidad a las políticas de desarrollo y productividad rural de la administración.

Esta sería la segunda renuncia de un titular del MAGA, en mayo de 2025 Estrada Rosales dimitió argumentando situaciones personales, familiares y a cuestiones relacionadas con su salud física.

Maynor Estuardo Estrada Rosales dejó el despacho ministerial en mayo de 2025 en medio de presiones del Congreso por la entrega de fertilizantes. (Movimiento Semilla)

Sin embargo, diversos reportes y análisis políticos señalaron que su salida estuvo precedida por presiones dentro del Congreso y señalamientos por anomalías en los programas de adjudicación y distribución de fertilizantes del ministerio durante su gestión.

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José Antonio López Leonardo ya fue nombrado como reemplazo en el MAGA

El Gobierno nombró a José Antonio López Leonardo como nuevo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El funcionario se desempeñaba como viceministro de Desarrollo Económico Rural, una dependencia conocida como VIDER, dentro de la misma cartera.

López Leonardo había sido juramentado como viceministro en junio de 2025, durante la gestión de Rivera. Su llegada al despacho ministerial formaliza la transición que la exfuncionaria mencionó en su publicación y representa el tercer cambio en la conducción del MAGA desde el inicio de la actual administración.

El nuevo ministro es ingeniero agrónomo en Recursos Naturales Renovables, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

José Antonio López Leonardo asumió la dirección de la cartera agropecuaria en sustitución de Rivera. (Gobierno de Guatemala)

Antes de asumir como viceministro y luego como ministro, López Leonardo trabajó como coordinador territorial del Plan Trifinio Guatemala, donde participó en proyectos de cooperación internacional junto con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

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Entre sus tareas estuvieron iniciativas vinculadas con la gobernanza del agua, la conservación de recursos naturales y el desarrollo de cadenas productivas. También fue consultor de agronegocios para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dentro del sector público, ocupó cargos como asesor del VIDER y director de Cambio Climático del MAGA. Además, fue director de Planificación Territorial de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y director de Ordenamiento Territorial y Conflictividad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.