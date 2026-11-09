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Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

El actor habló sobre su relación con la franquicia y explicó por qué prefiere mantenerse al margen de la nueva producción de HBO

Daniel Radcliffe confiesa por qué podría no ver la nueva adaptación de Harry Potter.
Daniel Radcliffe confiesa por qué podría no ver la nueva adaptación de Harry Potter.
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Daniel Radcliffe habló sobre la próxima adaptación televisiva de Harry Potter, producida por HBO, y reconoció que todavía no sabe si verá la nueva serie, que tiene previsto estrenarse el próximo 25 de diciembre.

El intérprete, quien dio vida al joven mago en las ocho películas de Warner Bros. Pictures, explicó que actualmente no suele dedicar tiempo a ver producciones televisivas.

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En una entrevista con Associated Press, el británico fue cuestionado sobre su interés en seguir la nueva versión de la historia creada por J. K. Rowling, que presentará a un nuevo elenco para interpretar a los personajes de la franquicia.

Ante la pregunta, el actor señaló que no tiene certeza de que la producción forme parte de sus próximos contenidos por ver.

“No sé si la veré, sinceramente. Ya he visto, he participado en muchas producciones de Harry Potter y además no veo televisión”, comentó.

Daniel Radcliffe aseguró que no consume televisión. (REUTERS)
Daniel Radcliffe aseguró que no consume televisión. (REUTERS)

Radcliffe también explicó que tiene pendientes algunas series reconocidas de los últimos años, lo que refleja el poco tiempo que dedica a este tipo de entretenimiento.

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“No he visto Breaking Bad. No he visto Mad Men. No he visto algunos de los grandes clásicos. Así que, ya sabes, ocho horas es mucho tiempo para dedicarle a cualquier cosa”, agregó.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación en Nueva York de Steps, una película animada de Netflix en la que Daniel Radcliffe participa junto a Young Mazino y Peter Dinklage.

La producción propone una nueva versión de la historia de Cenicienta y está dirigida por Alyce Tzue y John Ripa. Su estreno está programado para el 20 de noviembre.

Además de hablar sobre sus proyectos actuales, el actor fue consultado acerca de Dominic McLaughlin, el joven intérprete que asumirá el papel de Harry Potter en la nueva adaptación televisiva de HBO.

Daniel Radcliffe no quiere darle consejos a Dominic McLaughlin sobre cómo interpretar a Harry Potter. (Créditos: Captura de video. AP)
Daniel Radcliffe no quiere darle consejos a Dominic McLaughlin sobre cómo interpretar a Harry Potter. (Créditos: Captura de video. AP)

Radcliffe señaló que no tiene intención de ofrecerle consejos sobre cómo interpretar al personaje, ya que considera que el nuevo protagonista debe desarrollar su propia experiencia dentro de la franquicia.

“Realmente estoy intentando no darle consejos a Dominic. Él tiene lo que necesita. No necesita ningún consejo de mi parte. No tengo ningún consejo para él. Va a ser increíble y espero que algún día pueda conocerlo. Estoy muy emocionado por eso”, explicó.

El actor también comentó que prefiere evitar que sus declaraciones se conviertan en una referencia constante durante las entrevistas que conceda McLaughlin.

Según explicó, no quiere que el joven intérprete tenga que responder preguntas relacionadas con recomendaciones o comentarios que él haya realizado sobre el personaje. “No quiero perseguir a este pobre chico a través de las entrevistas”, expresó.

Primer plano de un joven caucásico con gafas redondas, pelo castaño y pecas, sonriendo con la boca abierta y mirando hacia arriba
Daniel Radcliffe no quiere que le pregunten por Dominic McLaughlin. (HBO Max)

La nueva serie de Harry Potter contará con un elenco renovado encabezado por Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter; Arabella Stanton, en el papel de Hermione Granger; y Alastair Stout, como Ron Weasley..

A diferencia de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, la producción contará con un reparto renovado y desarrollará la historia de los libros de Rowling en un formato de varias temporadas. El estreno de la serie está previsto para el 25 de diciembre en HBO.

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