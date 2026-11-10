Sin baile ni consignas y a paso lento: Daniel Ortega reapareció tras 68 días ausente

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

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Daniel Ortega volvió a mostrarse en público este 9 de noviembre, tras 68 días sin participar en actos oficiales, durante un homenaje a Carlos Fonseca Amador en Managua. En las imágenes difundidas por medios oficialistas, el dictador nicaragüense caminó con lentitud, no cantó ni bailó durante la ceremonia y mantuvo una expresión seria mientras un grupo de jóvenes sandinistas le dedicaba una canción por su cumpleaños 81, que se cumple el miércoles 11 de noviembre.

La presencia de Ortega puso fin a su período más prolongado fuera de la escena pública desde su retorno al poder en 2007. Su última comparecencia había ocurrido el 2 de septiembre, en el acto por el 47.º aniversario del Ejército de Nicaragua.

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El político asistió al homenaje junto a su esposa, la co-dictadora Rosario Murillo, en el mausoleo dedicado a Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La ceremonia tuvo lugar un día después de los actos partidarios por los 50 años de la muerte del dirigente sandinista.

Ortega pronunció unas palabras ante los asistentes y exaltó la lealtad de la Juventud Sandinista hacia Fonseca. “Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte”, dijo antes de gritar: “¡Qué viva el comandante Carlos Fonseca!”.

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Dos días antes de cumplir 81 años

Daniel Ortega y Rosario Murillo caminan rodeados de simpatizantes durante la conmemoración de un evento feriado sandinista y jóvenes aprovecharon a cantar de forma anticipada por su cumpleaños. Daniel Ortega no celebra con ellos y avanza lentamente.

La escena tuvo una segunda carga política por la proximidad del cumpleaños de Ortega. Jóvenes sandinistas le cantaron durante el acto, pero el dictador no acompañó las consignas ni hizo gestos de celebración. Permaneció junto a Murillo, con escasa reacción visible ante el homenaje.

Los canales y plataformas del oficialismo difundieron la actividad como una demostración de continuidad en la conducción política del régimen. Sin embargo, la breve aparición no incluyó explicaciones sobre su ausencia de más de dos meses ni referencias a su estado de salud.

La agencia EFE informó que Ortega encabezó el acto televisado sin detallar los motivos de su alejamiento de la agenda oficial. La aparición se produjo después de que el mandatario faltara a fechas habituales del calendario sandinista y estatal, entre ellas actividades de las fiestas patrias, el desfile del Ejército y conmemoraciones de la Policía Nacional.

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Ausencias en septiembre y octubre

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

Antes de esta reaparición, Ortega había estado ausente de la recepción de la Antorcha Centroamericana de la Libertad, celebrada el 12 de septiembre. El evento fue encabezado por sus hijos Maurice y Camila Ortega Murillo, pese a que Murillo había anunciado que la copresidencia participaría de la ceremonia.

Tampoco hubo un acto central encabezado por la pareja gobernante para conmemorar la Batalla de San Jacinto y la Independencia de Nicaragua. En noviembre, Ortega tampoco estuvo presente en la jornada partidaria del 8 de noviembre, fecha del aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, declarada feriado nacional ese año.

El homenaje del lunes constituyó su primera actividad pública desde el acto militar de septiembre. La elección del aniversario de Fonseca, una figura central de la simbología sandinista, permitió al oficialismo recuperar a Ortega en una ceremonia de fuerte contenido partidario y con participación de sus bases juveniles.

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Solo 11 apariciones públicas en lo que va de 2026

Un recuento de Confidencial, medio de oposición nicaragüense, registró 11 apariciones públicas de Ortega entre enero y noviembre de 2026, frente a un promedio de 26 entre enero y octubre de cada año en el período 2018-2025. El medio contabilizó 264 comparecencias desde 2018 y señaló que los períodos de ausencia del mandatario se extendieron con el paso de los años.

Según ese registro, antes de 2020 la ausencia más extensa había sido de 37 días. Luego hubo períodos de 52, 55 y 61 días, hasta llegar a los 66 días contabilizados el 7 de noviembre. La reaparición del 9 de noviembre elevó el intervalo sin actos públicos a 68 días, según EFE.

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Durante ese lapso, Murillo mantuvo sus intervenciones habituales en medios oficialistas y anunció actividades estatales, partidarias y administrativas. Al mismo tiempo, el hijo de la pareja gobernante, Laureano Ortega Murillo, asumió mayor visibilidad en reuniones diplomáticas y comerciales, de acuerdo con el seguimiento de Confidencial.

Rumores sobre su salud sin confirmación oficial

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

Las ausencias de Ortega alimentaron versiones sobre su salud, aunque la familia dictatorial o las instituciones de gobierno no emitieron información oficial que permita confirmarlas. Divergentes, medio de investigación y comunicación nicaragüense, publicó el 7 de noviembre que fuentes sandinistas atribuyeron la reducción de sus apariciones a complicaciones asociadas a la edad y a una enfermedad crónica, aunque aclaró que no pudo corroborar de forma independiente los rumores más específicos sobre su condición.

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La reaparición del 9 de noviembre no despejó esas interrogantes. Las imágenes mostraron a Ortega presente en el homenaje, con intervenciones limitadas y un desplazamiento lento, mientras Murillo mantuvo un rol protagónico durante la ceremonia.

Ortega cumplirá 81 años el 11 de noviembre, en un contexto en el que su actividad pública disminuyó y varios de los actos que encabezaba de forma habitual quedaron bajo la conducción de Murillo, sus hijos o funcionarios del régimen.