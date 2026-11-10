Nicaragua

Sin baile ni consignas y a paso lento: Daniel Ortega reapareció tras 68 días ausente

El dictador nicaragüense participó en un homenaje a Carlos Fonseca en Managua, acompañado por Rosario Murillo, dos días antes de cumplir 81 años, sin explicar su prolongada ausencia de la agenda pública

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
Guardar

Daniel Ortega volvió a mostrarse en público este 9 de noviembre, tras 68 días sin participar en actos oficiales, durante un homenaje a Carlos Fonseca Amador en Managua. En las imágenes difundidas por medios oficialistas, el dictador nicaragüense caminó con lentitud, no cantó ni bailó durante la ceremonia y mantuvo una expresión seria mientras un grupo de jóvenes sandinistas le dedicaba una canción por su cumpleaños 81, que se cumple el miércoles 11 de noviembre.

La presencia de Ortega puso fin a su período más prolongado fuera de la escena pública desde su retorno al poder en 2007. Su última comparecencia había ocurrido el 2 de septiembre, en el acto por el 47.º aniversario del Ejército de Nicaragua.

PUBLICIDAD

El político asistió al homenaje junto a su esposa, la co-dictadora Rosario Murillo, en el mausoleo dedicado a Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La ceremonia tuvo lugar un día después de los actos partidarios por los 50 años de la muerte del dirigente sandinista.

Ortega pronunció unas palabras ante los asistentes y exaltó la lealtad de la Juventud Sandinista hacia Fonseca. “Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte”, dijo antes de gritar: “¡Qué viva el comandante Carlos Fonseca!”.

PUBLICIDAD

Dos días antes de cumplir 81 años

Daniel Ortega y Rosario Murillo caminan rodeados de simpatizantes durante la conmemoración de un evento feriado sandinista y jóvenes aprovecharon a cantar de forma anticipada por su cumpleaños. Daniel Ortega no celebra con ellos y avanza lentamente.

La escena tuvo una segunda carga política por la proximidad del cumpleaños de Ortega. Jóvenes sandinistas le cantaron durante el acto, pero el dictador no acompañó las consignas ni hizo gestos de celebración. Permaneció junto a Murillo, con escasa reacción visible ante el homenaje.

Los canales y plataformas del oficialismo difundieron la actividad como una demostración de continuidad en la conducción política del régimen. Sin embargo, la breve aparición no incluyó explicaciones sobre su ausencia de más de dos meses ni referencias a su estado de salud.

La agencia EFE informó que Ortega encabezó el acto televisado sin detallar los motivos de su alejamiento de la agenda oficial. La aparición se produjo después de que el mandatario faltara a fechas habituales del calendario sandinista y estatal, entre ellas actividades de las fiestas patrias, el desfile del Ejército y conmemoraciones de la Policía Nacional.

Ausencias en septiembre y octubre

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

Antes de esta reaparición, Ortega había estado ausente de la recepción de la Antorcha Centroamericana de la Libertad, celebrada el 12 de septiembre. El evento fue encabezado por sus hijos Maurice y Camila Ortega Murillo, pese a que Murillo había anunciado que la copresidencia participaría de la ceremonia.

Tampoco hubo un acto central encabezado por la pareja gobernante para conmemorar la Batalla de San Jacinto y la Independencia de Nicaragua. En noviembre, Ortega tampoco estuvo presente en la jornada partidaria del 8 de noviembre, fecha del aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, declarada feriado nacional ese año.

El homenaje del lunes constituyó su primera actividad pública desde el acto militar de septiembre. La elección del aniversario de Fonseca, una figura central de la simbología sandinista, permitió al oficialismo recuperar a Ortega en una ceremonia de fuerte contenido partidario y con participación de sus bases juveniles.

Solo 11 apariciones públicas en lo que va de 2026

Un recuento de Confidencial, medio de oposición nicaragüense, registró 11 apariciones públicas de Ortega entre enero y noviembre de 2026, frente a un promedio de 26 entre enero y octubre de cada año en el período 2018-2025. El medio contabilizó 264 comparecencias desde 2018 y señaló que los períodos de ausencia del mandatario se extendieron con el paso de los años.

Según ese registro, antes de 2020 la ausencia más extensa había sido de 37 días. Luego hubo períodos de 52, 55 y 61 días, hasta llegar a los 66 días contabilizados el 7 de noviembre. La reaparición del 9 de noviembre elevó el intervalo sin actos públicos a 68 días, según EFE.

Durante ese lapso, Murillo mantuvo sus intervenciones habituales en medios oficialistas y anunció actividades estatales, partidarias y administrativas. Al mismo tiempo, el hijo de la pareja gobernante, Laureano Ortega Murillo, asumió mayor visibilidad en reuniones diplomáticas y comerciales, de acuerdo con el seguimiento de Confidencial.

Rumores sobre su salud sin confirmación oficial

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

Las ausencias de Ortega alimentaron versiones sobre su salud, aunque la familia dictatorial o las instituciones de gobierno no emitieron información oficial que permita confirmarlas. Divergentes, medio de investigación y comunicación nicaragüense, publicó el 7 de noviembre que fuentes sandinistas atribuyeron la reducción de sus apariciones a complicaciones asociadas a la edad y a una enfermedad crónica, aunque aclaró que no pudo corroborar de forma independiente los rumores más específicos sobre su condición.

La reaparición del 9 de noviembre no despejó esas interrogantes. Las imágenes mostraron a Ortega presente en el homenaje, con intervenciones limitadas y un desplazamiento lento, mientras Murillo mantuvo un rol protagónico durante la ceremonia.

Ortega cumplirá 81 años el 11 de noviembre, en un contexto en el que su actividad pública disminuyó y varios de los actos que encabezaba de forma habitual quedaron bajo la conducción de Murillo, sus hijos o funcionarios del régimen.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaRosario MurilloNicaraguadictadores nicaragüensesdictador nicaragüenseorteguismodictadura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

El narrador nicaragüense se incorporará el 15 de noviembre a la institución lingüística en Madrid, siete meses después del fallecimiento del Nobel peruano-español, en una ceremonia que formalizará el relevo

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

La decisión, anunciada el 8 de noviembre, permite que quienes tenían sentencias firmes completen sus penas fuera de las cárceles y fue comunicada en ocho establecimientos penitenciarios, incluido La Modelo

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

Kerstin Miranda, la nicaragüense que convirtió el exilio en poesía, música y teatro

“Pudieron quitarme mi casa, mis cosas, pero no me van a quitar mi voz”. Con esa idea, la artista nicaragüense Kerstin Miranda define su recorrido tras abandonar su país debió a la crisis sociopolítica de 2018

Kerstin Miranda, la nicaragüense que convirtió el exilio en poesía, música y teatro

El mito del mercado chino: Ortega cede ventajas a Beijing a cambio de exportaciones tabacaleras inexistentes

El Gobierno nicaragüense autoriza un protocolo fitosanitario para exportar hojas de tabaco a China, aunque no garantiza los envíos ni establece plazos, certificaciones o empresas que podrán acceder al mecanismo

El mito del mercado chino: Ortega cede ventajas a Beijing a cambio de exportaciones tabacaleras inexistentes

La desaparición del nicaragüense Dodani Estrada: 82 días sin respuestas para su familia

La familia del atleta continúa a la espera de información sobre el joven atleta nicaragüense, desaparecido tras ser interceptado por hombres armados durante un viaje en taxi en Costa Rica.

La desaparición del nicaragüense Dodani Estrada: 82 días sin respuestas para su familia

TECNO

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Disney entrenará con Adobe modelos de IA propios basados en sus personajes y parques

YouTube volverá a las listas de Billboard tras un cambio que da más peso a las escuchas gratuitas

Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Robbie Williams responde a las acusaciones de plagio contra Olivia Rodrigo por su canción navideña

Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

Oasis rechaza asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

MUNDO

Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

Marco Rubio pidió una reforma de la ONU y cuestionó el gasto excesivo y la burocracia del organismo

Al menos 16 trabajadores murieron por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Un petrolero se incendió en el estrecho de Ormuz tras un ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados