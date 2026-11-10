Marco Rubio pidió una reforma de la ONU y cuestionó el gasto excesivo y la burocracia del organismo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla ante la prensa tras una reunión con el presidente de Francia, al margen de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en París, Francia, el 9 de noviembre de 2026. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que la ONU necesita una reforma de fondo porque acumuló despilfarro y una estructura sobredimensionada. “Creo que, en general, todos coinciden en que el sistema de la ONU necesita ser reformado, en que hubo mucho despilfarro y sobredimensionamiento, y en que necesitaba volver a sus principios básicos”, dijo Rubio en París, donde participa en la reunión de ministros de Exteriores del G7. El Departamento de Estado difundió la frase en su cuenta de X.

Rubio habló ante periodistas sobre la elección del sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato vence el 31 de diciembre, y dejó claro qué espera Washington del próximo secretario general. “Al final, lo que más nos interesa es que sea alguien comprometido con la reforma de la ONU”, dijo. Según Rubio, esa reforma es “una de las cosas que van a salvar a la ONU”.

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El secretario de Estado también cuestionó el peso político del organismo. “No ha tenido un papel significativo en una gran crisis global desde hace bastante tiempo, así que todo el sistema necesita una reforma”, sostuvo.

Las palabras de Rubio resumen la presión que la Administración de Donald Trump ejerce sobre la ONU desde enero de 2025. Ese año, Estados Unidos no pagó su cuota al presupuesto ordinario, que saldó recién en septiembre de 2026, y cubrió cerca de la mitad de lo que debía por las misiones de paz. También abandonó la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos, y el 7 de enero de 2026 Trump firmó un memorando para retirar al país de 66 organizaciones internacionales, 31 de ellas del sistema de Naciones Unidas, como el Fondo de Población y la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Rubio las describió entonces en X como organizaciones “antiestadounidenses, inútiles o derrochadoras”.

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Fotografía de archivo de una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York(EE.UU.)- EFE/EPA/SARAH YENESEL

La ONU respondió con recortes. En marzo de 2025, Guterres lanzó la iniciativa UN80, un plan para reducir costos y fusionar áreas. El 30 de diciembre de 2025, la Asamblea General aprobó un presupuesto ordinario de USD 3.450 millones para 2026, un 15% menos en recursos y con casi 19% menos de puestos de trabajo. Jeff Bartos, representante de Estados Unidos para asuntos de gestión y reforma de la ONU, celebró entonces un presupuesto “más austero y mejor priorizado” y pidió nuevas propuestas de reforma para 2027 y 2028.

El 13 de octubre, Guterres presentó un proyecto de presupuesto de USD 3.300 millones para 2027, 1,2% por debajo del de este año. “La necesidad de las Naciones Unidas nunca ha sido mayor”, dijo ante la Quinta Comisión de la Asamblea General, encargada de los asuntos administrativos y presupuestarios.

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Estados Unidos debe aportar el 22% del presupuesto ordinario, el máximo previsto, y es el mayor deudor del organismo. Al 30 de septiembre, sus atrasos sumaban 1.310 millones de dólares en el presupuesto ordinario y 2.950 millones en el de las misiones de paz, según el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. En septiembre, Washington pagó 725 millones, que cubrieron su cuota de 2025 y le permitieron conservar su voto en la Asamblea General, y un funcionario estadounidense advirtió que los próximos pagos dependerán de que continúen las reformas.

La exigencia de reforma pesa también en la elección del nuevo secretario general, que requiere el aval del Consejo de Seguridad sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes. Rubio dijo que Washington ve con buenos ojos a “dos o tres” aspirantes, pero se negó a nombrarlos. “Si les dijera a quién quiere Estados Unidos, lo condenaría a perder”, afirmó. En la última votación informal del Consejo, el 5 de noviembre, la costarricense Rebeca Grynspan recibió 12 votos de aliento y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, nueve.

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La Quinta Comisión debe aprobar el presupuesto de 2027 antes de que termine diciembre. El sucesor de Guterres asumirá el 1 de enero de 2027.