Panamá

Más de 4 mil visitantes recorrieron las áreas protegidas durante las fiestas patrias en Panamá

El Parque Nacional Volcán Barú fue el destino con mayor concurrencia, con 1.575 visitantes, según las cifras oficiales

En Bocas del Toro, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos destacó por la afluencia registrada en Cayos Zapatilla. (MiAmbiente)
En Bocas del Toro, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos destacó por la afluencia registrada en Cayos Zapatilla. (MiAmbiente)
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Las fiestas patrias de este año dejaron una cifra que confirma el auge del turismo de naturaleza en el país.

Entre el 2 y el 6 de noviembre más de 4 mil visitantes recorrieron parques nacionales, reservas forestales, refugios de vida silvestre y otras áreas naturales bajo protección.

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El dato surge del balance del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), difundido a través de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Los registros consolidados por la institución ubicaron al Parque Nacional Volcán Barú como el destino con mayor concurrencia, con 1.575 visitantes.

Detrás se ubicó el Parque Nacional San Lorenzo, con 1.259, y el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, con 859.

El Parque Nacional Coiba, en la provincia de Veraguas, fue escenario de jornadas de orientación ambiental y monitoreo marítimo. (MiAmbiente)
El Parque Nacional Coiba, en la provincia de Veraguas, fue escenario de jornadas de orientación ambiental y monitoreo marítimo. (MiAmbiente)

El Parque Nacional Chagres sumó 585 visitantes y el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana cerró el grupo de los cinco más visitados con 561.

En tanto, el Parque Nacional Soberanía recibió 385 visitantes, el Parque Nacional Coiba 353, el Parque Nacional Portobelo 160, el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 154, la Reserva Hídrica Cordillera de Caraiguana 123 y el Monumento Natural Cerro El Gaital 116.

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También se reportó movimiento turístico en el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, el Bosque Protector Palo Seco, la Reserva Forestal El Montuoso y el Humedal de Importancia Internacional Punta Patiño, entre otras áreas protegidas.

En la provincia de Veraguas el Parque Nacional Coiba fue escenario de jornadas de orientación ambiental, monitoreo marítimo y actividades de control para garantizar el cumplimiento de las normas de conservación.

En Bocas del Toro, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos destacó por la afluencia registrada en Cayos Zapatilla. En Colón, el Parque Nacional San Lorenzo mantuvo un flujo constante de visitantes atraídos por la combinación de patrimonio histórico y riqueza natural del lugar, según el reporte de la institución.

Paralela a la atención de visitantes, los guardaparques ejecutaron labores de conservación de la fauna. (MiAmbiente)
Paralela a la atención de visitantes, los guardaparques ejecutaron labores de conservación de la fauna. (MiAmbiente)

Mientras, los operativos de control detectaron varias incidencias ambientales graves durante las festividades.

En el Humedal San San Pond Sak se retuvieron 48 tablas de madera, y en los parques nacionales Chagres y Sierra Llorona, además del Bosque Protector Palo Seco, se detectó tala ilegal.

En la provincia de Los Santos una persona fue aprehendida por su vinculación con el tráfico ilegal de huevos de tortuga marina. En ese operativo se decomisaron 284 huevos de la especie.

Además, se destruyeron 10 motobombas utilizadas para minería ilegal en el área de influencia del Parque Nacional Chagres.

El balance del operativo nacional de los días patrios en Panamá incluyó 175 reportes de actividades e incidencias ambientales, de los cuales 53 correspondieron a eventos de conservación, protección, monitoreo y vigilancia, según informó la entidad.

Los parques nacionales, las reservas forestales, los refugios de vida silvestre y otras áreas naturales bajo protección son parte de la biodiversidad panameña.
Los parques nacionales, las reservas forestales, los refugios de vida silvestre y otras áreas naturales bajo protección son parte de la biodiversidad panameña.

La cifra confirma el doble carácter recreativo y de control que tuvo el despliegue en todo el territorio nacional.

De manera paralela a la atención de visitantes, los guardaparques ejecutaron labores de conservación de la fauna. En Playa Horcones se protegieron 311 huevos de tortugas marinas, mientras que en áreas protegidas de Chiriquí y Los Santos se liberaron 438 neonatos de tortuga lora.

El personal también rescató y reubicó una boa constrictor en el área de influencia del Parque Nacional Camino de Cruces. En aguas del Parque Nacional Coiba se recuperó una red fantasma, un tipo de aparejo de pesca abandonado que representa un riesgo para la fauna marina.

Estas acciones se sumaron a tareas permanentes de monitoreo de biodiversidad, atención a visitantes y educación ambiental desarrolladas en decenas de áreas protegidas del país durante el período festivo.

La institución señaló que los resultados alcanzados durante los días patrios reafirman el valor de las áreas protegidas como espacios para la recreación responsable, la educación ambiental y el turismo sostenible.

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