A horas de su designación, Gadi Eisenkot llamó a formar un “gobierno nacional de emergencia” para Israel

Gadi Eisenkot junto al presidente de Israel, Isaac Herzog (@gadi_eisenkot)

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El líder opositor Gadi Eisenkot recibió este sábado el encargo del presidente de Israel, Isaac Herzog, para intentar formar un nuevo Gobierno, después de superar al primer ministro Benjamin Netanyahu en las recomendaciones de las formaciones políticas surgidas de las elecciones del 27 de octubre pasado.

“Ahora es el momento de formar un gobierno nacional de emergencia. Haré todo lo posible para que seamos dignos”, escribió Eisenkot en la red social X, junto a una foto en la que aparece estrechando la mano de Herzog.

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El jefe del Estado israelí resolvió otorgar el mandato al dirigente de Yashar!, ex jefe del Ejército, tras dos jornadas de consultas con las formaciones elegidas para la nueva Knéset. Eisenkot obtuvo el apoyo de 67 parlamentarios, frente a los 46 que propusieron al actual líder del Gobierno.

La diferencia se amplió después de que Judaísmo Unido de la Torá, que cuenta con siete bancas y solía integrar las coaliciones de Netanyahu, evitó recomendar al jefe del Likud.

Herzog entregará formalmente el mandato a Eisenkot este domingo. A partir de entonces, el candidato tendrá 28 días para negociar una coalición y someterla a votación en el Parlamento. No obstante, podrá solicitar una extensión de 14 días.

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El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar! (REUTERS/Amir Cohen)

El resultado electoral no concedió una mayoría propia a ninguno de los dos bloques. Para llegar al poder, Eisenkot necesita reunir respaldos de sectores con posiciones enfrentadas sobre la participación de partidos árabes y el servicio militar obligatorio de los estudiantes ultraortodoxos.

Una de sus vías consiste en armar un Ejecutivo minoritario con las formaciones judías de la oposición y garantizar su aprobación parlamentaria con el respaldo externo de los dos partidos con mayoría palestina en Israel: los islamistas de Raam y la Lista Conjunta, que sumaron 19 escaños. Esa alternativa enfrenta el rechazo del dirigente nacionalista Avigdor Líberman, de Israel Beitenu. El dirigente sostiene que no respaldará una administración que dependa de los votos de fuerzas árabes.

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Eisenkot también impuso cuatro condiciones para que Raam y la Lista Conjunta se incorporen a su coalición, requisitos que complican un acuerdo con esas formaciones. Líberman construyó parte de su campaña sobre el reclamo de que los estudiantes de la Torá cumplan el alistamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel. Los partidos ultraortodoxos, por su parte, defienden las exenciones para esos alumnos.

Otro escenario contempla una negociación con los dos partidos ultraortodoxos, que reúnen 13 bancas. La incorporación de esos grupos permitiría ampliar el margen parlamentario del opositor, aunque la cuestión del servicio militar representa una dificultad.

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la Knéset, el parlamento de Israel, asisten a una reunión en Jerusalén. 27 de marzo de 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

La tercera posibilidad es una alianza de “unidad nacional”. Netanyahu propuso ese modelo en un mensaje de video difundido el sábado, con la participación de Yashar!, Likud y otras fuerzas judías. El actual primer ministro sostuvo que un Ejecutivo que reciba apoyo de partidos árabes pondría en riesgo la continuidad del país.

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Si Eisenkot no logra reunir una mayoría dentro del plazo máximo de 42 días, Herzog podrá encomendar la formación del Ejecutivo a otro legislador. El presidente podría asignar entonces un nuevo período de 28 días a un segundo candidato, con los mecanismos previstos por la legislación israelí para evitar una nueva elección. Se prevén semanas de largas negociaciones tras la nominación

Gadi Eisenkot, el posible nuevo primer ministro de Israel

El opositor a Netanyahu, de 66 años e hijo de inmigrantes marroquíes, podría convertirse en el primer jefe de Gobierno israelí de origen mizrají, la comunidad judía con raíces en Medio Oriente y el norte de África.

De perfil reservado y ajeno a la exposición mediática, Eisenkot ingresó a la política en 2022. Tras el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, integró de forma temporal el gabinete de emergencia de Netanyahu, aunque luego volvió a la oposición.

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Netanyahu y Eisenkot (Composición fotográfica)

Desde ese lugar, cuestionó de manera pública al actual primer ministro, en particular por su conducción de la ofensiva militar en Gaza. También afirmó que no integraría un Ejecutivo junto a Netanyahu.

La figura de Eisenkot adquirió una dimensión personal durante la guerra. Un hijo y dos sobrinos del dirigente murieron en combates en Gaza desde 2023. Durante la campaña electoral, el exjefe militar puso el foco en su trayectoria en materia de seguridad. Entre sus antecedentes mencionó la “doctrina Dahiyeh”, basada en responder a los ataques con una fuerza desproporcionada. Eisenkot aplicó esa estrategia como comandante durante la guerra de Israel contra Hezbollah en el Líbano, en 2006.

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(Con información de EFE y Reuters)