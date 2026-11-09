Drones, ciberseguridad y análisis: las capacidades que incorpora Panamá contra redes criminales

El Servicio Nacional de Fronteras desplegó veinte sistemas no tripulados para vigilar las trochas de Darién y las costas de Bocas del Toro. (U.S. Army photo by Pfc. Oshon Trowbridge)

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La creación de una unidad especializada en sistemas no tripulados y la apertura de una escuela de inteligencia y contrainteligencia forman parte de las medidas adoptadas por las instituciones de seguridad de Panamá durante 2026.

Según Diálogo Américas, estas iniciativas se complementan con recursos de ciberseguridad, controles tecnológicos en puertos, operaciones marítimas y mecanismos de cooperación regional. La información señala que las herramientas buscan apoyar el procesamiento de datos obtenidos en áreas fronterizas, costeras y portuarias.

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El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) participan en ese esquema mediante tareas de vigilancia, perfilamiento, intercambio de información y capacitación de sus integrantes.

Panamá incorporó estas capacidades para apoyar operaciones frente a organizaciones criminales transnacionales. La información disponible vincula el proceso con la detección de patrones, el control territorial y la posibilidad de utilizar los datos reunidos para orientar operativos en fronteras, costas, puertos y áreas marítimas.

El SENAFRONT desplegó sistemas no tripulados en Darién y Bocas del Toro

En julio de 2026, el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas, una dependencia del SENAFRONT destinada a ampliar la vigilancia estratégica en las zonas limítrofes.

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Los sistemas permiten obtener información aérea en tiempo real. De acuerdo con la información publicada, pueden servir de apoyo a las tareas de control territorial y a la toma de decisiones durante operaciones.

El 7 de julio, el SENAFRONT puso en funcionamiento los primeros 20 sistemas no tripulados para vigilar las trochas de Darién y las costas de Bocas del Toro. Más de 50 agentes recibieron formación para operarlos.

Diálogo Américas informó que los equipos fueron asignados a las brigadas de la institución y vinculados con las fuerzas especiales y la Dirección de Narcóticos. La publicación recogió esos datos de un informe de Televisora Nacional.

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Los Estados Unidos entregaron al Ministerio de Seguridad Pública equipos de ciberseguridad, comunicaciones y navegación valuados en cinco millones de dólares. (U.S. Army photo by Pfc. Oshon Trowbridge)

El director del SENAFRONT, Larry Solís, señaló a ese canal que el despliegue contempla líneas preventivas y coercitivas. Entre las labores mencionadas figuran acciones de interdicción y operaciones contra el microtráfico.

Los dispositivos son empleados por brigadas y unidades especializadas dentro de los procedimientos que ya desarrolla la fuerza. La información no establece resultados que puedan atribuirse únicamente a su uso.

El SENAN combinó operaciones marítimas con labores de inteligencia

El SENAN desarrolla tareas antidrogas que incluyen perfilamiento, inteligencia e intercambio de información. En agosto, su director general, comandante Luis De Gracia, indicó que una parte de esas operaciones se concentra en el Pacífico.

Para el 18 de agosto, la institución había reportado la incautación de 48.709 paquetes de sustancias ilícitas en 82 operaciones efectuadas durante 2026.

Las inspecciones portuarias también integran ese trabajo. El 29 de julio, la Sección de Inteligencia Portuaria del SENAN identificó un contenedor que había salido del Callao, Perú, con destino a Amberes, Bélgica.

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La revisión incluyó perfilamiento, verificación e inspección tecnológica. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron 1,130 paquetes de presunta droga ocultos en la carga.

En junio, los Estados Unidos entregaron al MINSEG equipos por más de USD 5 millones. La Embajada de los Estados Unidos en Panamá informó que el aporte incluyó centros de operaciones de ciberseguridad para el SENAFRONT y el SENAN.

La entrega contempló además equipos de comunicación para operaciones especiales, embarcaciones y un sistema especializado de navegación. Estos recursos se sumaron a las herramientas utilizadas por las instituciones de seguridad panameñas.

La formación de personal acompaña las nuevas capacidades tecnológicas

En agosto, Panamá fue sede del segundo encuentro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (U.S. Army photo by Pfc. Oshon Trowbridge)

En junio, el MINSEG creó la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del SENAN. La resolución establece funciones relacionadas con la búsqueda, el procesamiento y el análisis de información.

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La Gaceta Oficial del Gobierno de Panamá indica que la institución deberá desarrollar habilidades para utilizar nuevas tecnologías en la toma de decisiones estratégicas.

El documento menciona al cibercrimen, el terrorismo híbrido y las operaciones de desinformación entre los desafíos emergentes para las entidades de seguridad.

Armando Rodríguez Luna, integrante de la consultora mexicana Nzaya, especializada en seguridad, ley y gobernabilidad internacional, señaló a Diálogo Américas que el alcance de estas herramientas depende de la capacidad institucional para aprovechar los datos generados.

“Por su posición geográfica Panamá tiene un papel estratégico frente a los flujos comerciales y de seguridad que atraviesan el Pacífico y el Caribe”, dijo Rodríguez Luna a la publicación.

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El especialista sostuvo que el país puede aportar a la generación y al intercambio de información sobre amenazas vinculadas con organizaciones criminales y otros actores extrarregionales.

Rodríguez Luna planteó ante el medio que los nuevos recursos pueden ayudar a identificar cambios en los mecanismos de producción y traslado utilizados por grupos criminales.

También afirmó que el análisis puede reunir datos de origen financiero, civil y militar para localizar puntos de quiebre en las cadenas de suministro de esas estructuras.

El consultor agregó que el procesamiento de mayores volúmenes de información puede facilitar la identificación de patrones. Según explicó, ese proceso puede apoyarse en plataformas de inteligencia artificial y otras herramientas.

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Para Rodríguez Luna, la disponibilidad de equipos requiere personal capacitado para convertir la información en decisiones operativas. El especialista vinculó esa necesidad con las capacidades policiales y militares para utilizar los datos obtenidos.

Panamá participó en espacios de cooperación regional

El ejercicio PANAMAX 2026 incluyó entrenamientos para contrarrestar sistemas aéreos no tripulados y tácticas de defensa cibernética. (U.S. Army photo by Pfc. Oshon Trowbridge)

En agosto, Panamá fue sede del segundo encuentro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles. La reunión convocó a autoridades de seguridad y defensa de 19 países.

Durante el encuentro, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, propuso avanzar hacia una “arquitectura regional de confianza, inteligencia y acción”.

La iniciativa plantea ampliar la coordinación contra organizaciones que actúan en distintas jurisdicciones. Entre las prioridades mencionadas estuvieron las finanzas criminales y los grupos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas.

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Rodríguez Luna sostuvo ante Diálogo Américas que los países de la región podrían desarrollar mecanismos interinstitucionales más amplios de coordinación, cooperación e intercambio de información.

La preparación ante amenazas tecnológicas también integró las actividades de PANAMAX 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Durante el ejercicio, las fuerzas participantes practicaron procedimientos para detectar y contrarrestar pequeños sistemas aéreos no tripulados. En paralelo, la Guardia Nacional de Misuri compartió tácticas y procedimientos de defensa cibernética con profesionales de 11 países.

Panamá mantiene un programa de asociación con esa institución desde 1996. La nota de Diálogo Américas reúne medidas de vigilancia, análisis, capacitación y cooperación entre instituciones de seguridad.