Al menos 16 trabajadores murieron por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Ambulancias llegan al lugar tras la explosión registrada en una planta siderúrgica en el distrito de Aliaga, en la provincia turca de Esmirna, el 9 de noviembre de 2026. (REUTERS/Ali Dinc)

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Una explosión en una planta siderúrgica en el oeste de Turquía dejó al menos 16 muertos y 13 heridos este lunes, según informaron las autoridades del país. El hecho derivó en un amplio operativo de bomberos, personal médico y equipos de rescate, además de la apertura de una investigación judicial para determinar sus causas.

El siniestro ocurrió alrededor del mediodía, hora local (09:00 GMT), en la planta HABAS Demir Çelik, ubicada en Aliaga, provincia de Esmirna. La empresa, de capital privado, figura entre los principales productores de acero del país.

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En el momento del estallido, personal de la fábrica llevaba adelante tareas de mantenimiento para sustituir un horno industrial. El gobernador de Esmirna, Süleyman Elban, explicó que una grúa puente cayó dentro de un horno de arco eléctrico utilizado en el proceso de fundición de acero, lo que provocó la explosión y un incendio posterior que afectó parte de las instalaciones.

Familiares de los trabajadores esperan información tras la explosión registrada en la planta siderúrgica. 9 de noviembre de 2026. (REUTERS/Ali Dinc)

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó el balance de víctimas y precisó que dos de los heridos permanecen en estado grave. Durante una conferencia de prensa, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos, todos ellos empleados de la fábrica, y afirmó: “Se determinarán las circunstancias que rodearon este trágico incidente, incluyendo cómo y por qué ocurrió, si hubo negligencia y quiénes son los responsables”.

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La Fiscalía de Menemen abrió una causa sobre lo sucedido y asignó a cuatro magistrados para su tramitación. En paralelo, cinco personas fueron detenidas en relación con el episodio, de acuerdo con reportes de medios locales que no precisaron información adicional sobre su identidad ni su rol en el caso.

Vecinos y trabajadores de la zona relataron cómo vivieron el momento del impacto. Deniz Ulker, que se encontraba frente a la fábrica, contó: “Al mirar hacia la fábrica, que se encuentra al otro lado de la calle, vi salir un denso humo negro. Se desató un incendio en la zona de la chimenea”. Turan Ilbay, conductor de camión en la planta, describió: “Fue como si hubiera estallado una bomba”.

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Registros de medios locales indicaron que al menos 11 trabajadores murieron en esas mismas instalaciones en la última década. (REUTERS/Ali Dinc)

El alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, informó que los equipos de rescate continuaban trabajando para retirar una plataforma colapsada. Consultada al respecto, la compañía declinó responder preguntas.

El hecho reavivó cuestionamientos sobre las condiciones laborales en HABAS. Según un relevamiento del diario Evrensel, al menos 11 trabajadores murieron en esas instalaciones durante la última década. El Partido del Trabajo de Turquía, de orientación marxista, señaló que se trata de la tercera vez en tres semanas que un empleado pierde la vida en la fábrica; el 21 de octubre un hombre murió tras caer desde una altura de ocho metros mientras usaba una escalera, y otro trabajador falleció cuando estalló un neumático que estaba inflando en una máquina de construcción.

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Un portavoz del Colectivo de Trabajadores del Egeo, Oktay Turk, denunció que dos representantes de la organización fueron detenidos frente al hospital donde se atendía a los heridos, cuando intentaban dar una declaración sobre los problemas de seguridad laboral en la fábrica. Turk sostuvo: “La codicia ciega de la dirección de HABAS por obtener beneficios ha provocado hoy una gran catástrofe”, y agregó: “Los responsables de esta masacre deben ser llevados ante la justicia”. El partido prokurdo DEM calificó el desastre de “inaceptable” en un comunicado, en el que exigió que se esclarezcan de manera transparente las causas de la explosión y cualquier negligencia o falta de supervisión.

(Con información de AFP, EFE y EP)