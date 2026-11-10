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Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

La cinta fue coproducida por Somewhere Pictures, compañía fundada por la actriz y su esposo, Adam Shulman

Anne Hathaway
Little Five, producida por Anne Hathaway, enfrenta denuncias por problemas durante su rodaje. (REUTERS)
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La producción de Little Five, una película deportiva coproducida por la compañía Somewhere Pictures, fundada por Anne Hathaway, enfrenta señalamientos por presuntos retrasos en el pago de salarios, dificultades en las condiciones de trabajo y problemas de organización durante su rodaje en Indiana, Estados Unidos.

Varios integrantes del equipo y actores contratados como extras compartieron sus experiencias con el diario Daily Mail, que recopiló testimonios sobre lo ocurrido durante las grabaciones realizadas entre finales de julio y agosto.

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Una de las personas entrevistadas fue una madre soltera de Chicago que pidió mantener su identidad en reserva.

La mujer explicó que inicialmente recibió la oportunidad de participar en la película con entusiasmo, tanto por la posibilidad de trabajar en una producción cinematográfica como por los ingresos adicionales que esperaba obtener para cubrir sus gastos personales.

La actriz condujo más de 160 kilómetros desde Chicago hasta Bloomington, Indiana, donde se realizaron varias jornadas de grabación en las instalaciones de la Universidad de Indiana. Sin embargo, aseguró que la organización del rodaje presentó dificultades conforme avanzaron los días.

Entre los problemas señalados estuvieron las diferencias en las condiciones de alojamiento para los actores secundarios, pues no todos pudieron ser contemplados.

Anne Hathaway
La productora de Anne Hathaway no contempló los alojamientos necesarios. (REUTERS/Angelina Katsanis)

“Solo se lo ofrecieron a algunas personas. Muchos condujeron hasta allí y otros simplemente se alojaron en un hotel, lo cual me pareció una locura porque ganábamos muy poco dinero al día, así que, en esencia, trabajaban gratis”, afirmó.

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También afirmó que existía la posibilidad de solicitar el reembolso de determinados gastos de traslado, aunque esa información no habría sido comunicada de manera uniforme.

“Hay que pedirlo, y si no lo pides, no lo consigues. Tuve que decirles a otras personas: ‘Oigan, asegúrense de pedirlo’, porque no anunciaban que eso existía, pero estaba disponible para todos”, dijo la fuente.

Las condiciones climáticas representaron otro desafío durante las grabaciones. Debido a que buena parte de las escenas se filmaron al aire libre durante el verano, los participantes estuvieron expuestos a temperaturas de entre 29 y 32 grados centígrados, además de condiciones de humedad.

La actriz señaló que el equipo de producción proporcionó protector solar, agua y descansos, aunque no fue suficiente.

“Sinceramente, me dio mucha pena por el staff. Nos estábamos asando, quemándonos. Nos dieron protector solar e intentaron darnos descansos, pero fue brutal”, indicó.

Sendero de un parque con personas caminando, niños en bicicleta y patinete, bancos de madera, césped, árboles y edificios al fondo.
Las altas temperaturas hicieron que varios extras tuvieran golpes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, indicó que algunas secuencias exigieron realizar recorridos en bicicleta durante varias horas, mientras los actores utilizaban vestuario correspondiente a la temporada de otoño, de acuerdo con la ambientación de la historia.

Dos fuentes consultadas por el periódico afirmaron que algunas personas presentaron síntomas de agotamiento por calor. Una de ellas aseguró haber experimentado un episodio leve que le impidió continuar trabajando.

No obstante, otro entrevistado reconoció que la producción proporcionó bebidas con electrolitos, personal médico y espacios para descansar.

Ante estos señalamientos, Zachary Spicer, director ejecutivo de Pigasus Pictures, la compañía responsable de la producción física y de la financiación independiente del proyecto, aseguró que la seguridad del elenco, el equipo técnico y los extras fue una prioridad.

También detalló que se instalaron espacios de enfriamiento, áreas con sombra, sistemas de aire acondicionado portátiles, personal médico, paramédicos y ambulancias.

Los testimonios también incluyeron quejas sobre la alimentación y la organización del vestuario. Según explicó la fuente, Ariana Greenblatt, de 19 años, y Rain Spencer, de 26 años, fueron llevados al límite, ya que se esperaba que “realmente pedalearan por sí mismos”.

Ariana Greenblatt fue llevada al limite para proyectar las emociones de su personaje. (REUTERS/Manon Cruz)
Ariana Greenblatt fue llevada al limite para proyectar las emociones de su personaje. (REUTERS/Manon Cruz)

Mientras Greenblatt afirmó que durante varios días recibió principalmente pollo y arroz, Spicer sostuvo que se ofrecieron diariamente distintas opciones de proteínas, verduras y acompañamientos.

Otro de los conflictos centrales fue el retraso en los pagos. La madre soltera aseguró que esperaba recibir mil 25 dólares por su semana de trabajo, pero los depósitos llegaron de manera parcial durante septiembre y octubre.

Otro participante afirmó que todavía tenía pendiente un pago cercano a los 200 dólares al momento de hablar con el periódico.

Además, Daily Mail informó que obtuvo tres reclamaciones presentadas ante el Departamento de Trabajo de Illinois por salarios pendientes, con montos de 2 mil 950 dólares, 4 mil 15.12 dólares y mil 369.80 dólares.

Rain Spencer reconoció que existieron problemas administrativos con la nómina, pero aseguró que fueron resueltos.

Rain Spencer admitió que si hubo retrasos en los pagos. (Instagram)
Rain Spencer admitió que si hubo retrasos en los pagos. (Instagram)

También afirmó que todos los integrantes del elenco, equipo técnico y extras recibieron finalmente sus pagos. Explicó que la producción contó con más de 10 mil participantes como extras, lo que complicó la verificación de documentos y registros laborales.

Little Five, inspirada en la carrera ciclista universitaria Little 500, sigue la historia de un grupo de mujeres que contribuyó a transformar esta disciplina deportiva.

La película fue coproducida por Pigasus Pictures y Somewhere Pictures, empresa fundada por Hathaway y su esposo, Adam Shulman, en 2024. Su estreno está previsto para 2027.

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