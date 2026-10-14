Panamá

Autoridades agropecuarias de Panamá interceptan 961 plagas en productos importados

Se detectó un escarabajo que representa un riesgo directo para la producción agrícola nacional

La vigilancia permanente en los puntos de ingreso busca anticipar casos como el del escarabajo hallado en el alimento para mascotas. (Mida)
La vigilancia permanente en los puntos de ingreso busca anticipar casos como el del escarabajo hallado en el alimento para mascotas. (Mida)
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Un escarabajo clasificado como plaga cuarentenaria A1 apareció en un cargamento de alimento para mascotas durante una inspección del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El hallazgo se produjo en los puntos de ingreso al país durante el tercer trimestre del año y encendió las alarmas sanitarias.

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Se trata de un organismo que no existe en Panamá y cuya llegada representa un riesgo directo para la producción agrícola nacional.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA confirmó que el insecto pertenece al grupo de los escarabajos y tiene la capacidad de afectar productos almacenados, además de otros bienes de origen animal o vegetal.

La detección permitió activar de inmediato las medidas técnicas correspondientes para evitar su establecimiento en el territorio.

La especie está ampliamente distribuida en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. (Embrapa.br)
La especie está ampliamente distribuida en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. (Embrapa.br)

El hallazgo se inscribe dentro de un total de 961 intercepciones de insectos asociadas a productos importados, registradas entre julio y septiembre como resultado de las labores de inspección y vigilancia que el organismo despliega en los diferentes puntos de ingreso al país.

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Los registros mensuales muestran una curva ascendente a lo largo del período.

En julio se detectaron 60 intercepciones de plagas en artículos reglamentados no destinados al consumo humano, sin reportes vinculados a contenedores ni a embalajes de madera ese mes.

La cifra subió en agosto a 71 intercepciones en esa misma categoría, de las cuales 25 correspondieron específicamente a contenedores y embalajes de madera.

El salto más pronunciado llegó en septiembre, cuando el conteo de plagas en productos no destinados al consumo bajó a 10, pero las detecciones en contenedores y embalajes de madera treparon a 155, el número más alto de todo el trimestre para esa categoría.

Los controles técnicos acompañan el movimiento de las mercancías que ingresan al país. (Mida)
Los controles técnicos acompañan el movimiento de las mercancías que ingresan al país. (Mida)

Una plaga cuarentenaria A1 es un organismo que no está presente en un país y cuya introducción podría generar daños graves a la agricultura local.

Por eso su detección en Aduanas o puertos activa protocolos técnicos inmediatos, destinados a impedir que el insecto o patógeno llegue a establecerse en el territorio nacional.

La tendencia se repite en los artículos destinados al consumo. En julio se contabilizaron 84 incidencias de plagas en esta categoría, cifra que aumentó a 169 en agosto.

Septiembre volvió a ser el mes crítico, cuando las intercepciones en productos para consumo alcanzaron las 412, la cifra más alta del trimestre en esa categoría y la que más contribuyó al total trimestral de 961 detecciones.

Para el MIDA, cada inspección, muestreo y diagnóstico funciona como una barrera preventiva frente a organismos que podrían instalarse y dañar la producción agropecuaria del país.

Tres personas agachadas junto a plantas altas de maíz, una cinta métrica amarilla y marcas blancas sobre la tierra.
Para evitar plagas un grupo de personas realiza tareas de medición de monitoreo de plantas en un campo de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia permanente en los puntos de ingreso busca precisamente anticipar casos como el del escarabajo hallado en el alimento para mascotas.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria sostiene que esta labor permite detectar y neutralizar a tiempo los riesgos sanitarios. Los controles técnicos acompañan el movimiento de las mercancías que ingresan al país, con el objetivo de que ninguna plaga de alto riesgo pase inadvertida en la frontera.

El Diabrotica speciosa, es un coleóptero de la familia Chrysomelidae que se ha consolidado como uno de los principales insectos plaga de cultivos extensivos y hortícolas en Sudamérica, razón por la cual ha sido incluida en la Lista A1 como plaga ausente de la región europea, pero con alto potencial de establecimiento e impacto si se introduce.

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en América del Sur y parte de América tropical, con registros oficiales en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela, y con una presencia particularmente extendida en sistemas agrícolas de Brasil, Argentina y Perú.

Desde el punto de vista agronómico, la literatura existente indica que D. speciosa es una plaga altamente polífaga cuyos adultos atacan principalmente cultivos hortícolas y plántulas de numerosos cultivos extensivos, mientras que sus larvas dañan de forma significativa las raíces de maíz, patata y cacahuete, y en menor medida las de frijol

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