Alias “El Mata Policías”, un menor de 16 años señalado como presunto integrante de la Pandilla 18, fue capturado por su vinculación con el asesinato de un agente de la DAET en Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)

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Las autoridades hondureñas capturaron a un menor de 16 años, conocido con el alias de “El Mata Policías”, señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 y vinculado al asesinato del agente Anner Otoniel Pastor García, asignado a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional.

La aprehensión representa el primer resultado de las investigaciones por el homicidio del funcionario policial, quien perdió la vida durante un ataque armado registrado el pasado 15 de octubre de 2026 en un establecimiento de lavado de vehículos ubicado en la colonia Miraflores Sur, en Tegucigalpa.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el adolescente tenía una orden de aprehensión pendiente por su presunta participación en cuatro infracciones penales: asesinato, extorsión, robo de vehículo y asociación terrorista.

La Policía Nacional informó inicialmente que la captura de un sospechoso se había ejecutado después de dos allanamientos de morada en la capital hondureña. Posteriormente, identificó al detenido con el alias de “El Mata Policías” y lo vinculó con la estructura criminal Pandilla 18.

La captura del menor se produjo después de dos allanamientos de morada realizados en Tegucigalpa como parte de las investigaciones por el homicidio del funcionario policial. (Foto: Policía Nacional)

La institución de seguridad también aseguró que tiene identificados a otros presuntos participantes en el asesinato del agente, por lo que las investigaciones continúan para localizar y capturar a quienes habrían intervenido en el ataque.

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¿Cómo ocurrió el asesinato del agente de la DAET?

El crimen contra Anner Otoniel Pastor García ocurrió el 15 de octubre de 2026 en un carwash de la colonia Miraflores Sur, en Tegucigalpa.

Según los antecedentes del caso, el funcionario policial se encontraba en el establecimiento cuando varios individuos armados llegaron al lugar y comenzaron a asaltar a las personas que estaban presentes.

El agente habría intentado intervenir para impedir el robo y proteger a los clientes. Sin embargo, los delincuentes respondieron disparándole en repetidas ocasiones.

El asesinato del agente policial se registró en un carwash ubicado en la colonia Miraflores Sur, en la capital hondureña, donde varios individuos armados protagonizaron un asalto. (Foto: Policía Nacional)

Tras recibir varios impactos de bala, Pastor García quedó gravemente herido. Socorristas lo trasladaron de emergencia al Hospital Escuela, donde el personal médico intentó salvarle la vida.

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Pese a los esfuerzos de los médicos, el funcionario falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

El homicidio provocó consternación dentro de la Policía Nacional, debido a que la víctima pertenecía a una unidad especializada en investigar y combatir delitos como la extorsión y las actividades de estructuras criminales.

¿De qué acusan a alias “El Mata Policías”?

La información policial establece que el adolescente, de 16 años, tenía una orden de aprehensión por cuatro infracciones penales que las autoridades investigan dentro de distintos hechos delictivos.

Entre los señalamientos figura el asesinato, relacionado con la muerte del agente de la DAET, además de presuntos vínculos con actividades de extorsión, robo de vehículos y asociación terrorista.

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Su presunta pertenencia a la Pandilla 18 también forma parte de las líneas de investigación de las autoridades, que buscan determinar qué papel habría desempeñado dentro de esa estructura criminal.

Anner Otoniel Pastor García, agente asignado a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, murió durante un ataque armado ocurrido el 15 de octubre de 2026. (Foto: Redes sociales)

Por tratarse de un menor de edad, el procedimiento judicial deberá desarrollarse bajo el régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes establecido en Honduras.

La institución indicó que continuará ejecutando operaciones para ubicar a los sospechosos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.

El caso mantiene la atención sobre la actividad de las estructuras criminales en Tegucigalpa y los ataques armados registrados durante asaltos contra ciudadanos y establecimientos comerciales.

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La captura de alias “El Mata Policías” constituye un avance en las investigaciones, aunque todavía quedan pendientes las detenciones de los demás involucrados y el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.