Panamá

Suribeth Cortéz lucha por su vida en Panamá tras ser impactada por el desplome de una pared durante el terremoto de 7.5 grados

Protegía a su abuela discapacitada, quien sufrió una fractura de fémur, según informaron las autoridades de Salud

Por la gravedad de sus heridas, Suribeth Cortéz fue llevada en helicóptero al Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, donde se encuentra intubada y sedada. (MD)
Por la gravedad de sus heridas, Suribeth Cortéz fue llevada en helicóptero al Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, donde se encuentra intubada y sedada. (MD)
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Una joven de 22 años se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, luego de que una pared se desplomara y le cayera encima, debido el terremoto de magnitud 7.5 que el viernes impactó el territorio panameño.

Suribeth Cortéz se encontraba junto a su abuela discapacitada en una vivienda en la comunidad de El Pájaro de Macaracas, provincia de Los Santos, cuando se dio el movimiento sísmico.

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Al ir a proteger a su abuela, que está en silla de ruedas, la pared crujió y en milésimas de segundos cayó, dejándola debajo de los escombros y con impactos en su cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico.

Los vecinos que acudieron a ayudarla utilizaron palos y tubos de hierro para levantar parcialmente de la estructura que la aprisionaba, y uno de ellos logró arrastrarla hacia afuera.

Tenía la cabeza ensangrentada, estaba inconsciente, aunque aún respiraba, indicó la publicación Mi Diario.

Ubicada en Vallerriquito, provincia de Los Santos, esta vivienda sufrió los embates del movimiento sísmico. (Cortesía)
Ubicada en Vallerriquito, provincia de Los Santos, esta vivienda sufrió los embates del movimiento sísmico. (Cortesía)

Cortéz fue trasladada inicialmente a un hospital en la cercana ciudad de Las Tablas, pero por la gravedad de sus heridas fue llevada posteriormente en helicóptero al Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, donde se encuentra intubada y sedada. Su abuela sufrió una fractura de fémur.

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Mientras, en Calle 15 de ciudad de Panamá un adulto que caminaba junto a un edificio abandonado fue impactado por pedazos de bloques que le cayeron encima.

Esta mañana de lunes en la ciudad capital también se dio el desalojo de funcionarios de algunas entidades gubernamentales, como el Tribunal Electoral y el Banco Nacional de Panamá, al sentir las réplicas que se han venido registrando en el territorio nacional.

Hasta las 7 de la mañana de este lunes 12 de octubre el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registraba 359 réplicas acumuladas desde el día del evento sísmico, el viernes 9 de octubre a las 12 mediodía.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, dijo Panamá está expuesta a grandes terremotos, por lo que existe la necesidad de ampliar la red de sensores, evaluar las estructuras y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, indicó que existe la necesidad de ampliar la red de sensores, evaluar las estructuras y fortalecer los sistemas de alerta temprana. (Tomado de TVN)
Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, indicó que existe la necesidad de ampliar la red de sensores, evaluar las estructuras y fortalecer los sistemas de alerta temprana. (Tomado de TVN)

Agregó que hay que profundizar los estudios sobre las condiciones geológicas y las características de los terrenos del país.

Esto, porque los daños ocasionados por un terremoto no dependen únicamente de la proximidad al epicentro, sino también de factores como el tipo de suelo, la profundidad del evento y las características de las ondas sísmicas.

A manera de ejemplo, Luque detalló que los terrenos de relleno y los suelos blandos pueden amplificar las ondas sísmicas, en tanto que la intensidad del movimiento tiende a atenuarse a medida que aumenta la distancia respecto al epicentro.

En 2015 el porcentaje de degradación de los suelos del país fue de 12.2%, mientras que en 2019 aumentó a 16.0%, y para 2023 se situó en 15.8%, de acuerdo con información técnica del Ministerio de Ambiente.

Estas cifras evidencian la necesidad de impulsar estrategias de conservación y restauración en todo el territorio nacional, se añade.

Con el trascurrir de los días van quedando en evidencias más estructuras colapsadas por el terremoto en el interior de Panamá. (Cortesía)
Con el trascurrir de los días van quedando en evidencias más estructuras colapsadas por el terremoto en el interior de Panamá. (Cortesía)

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá precisó que el sistema de fallas Azuero-Soná comprende varias estructuras geológicas y no una sola falla.

Indicó que los movimientos registrados en el área permiten estudiar el proceso de reajuste posterior al terremoto.

Asimismo, aclaró que otros sismos ocurridos en la provincia de Chiriquí, o cerca de las fronteras con Costa Rica y Colombia, no necesariamente están relacionados con este evento.

Respecto a Chiriquí, dijo que esa provincia del occidente del país continúa siendo una de las regiones con mayor actividad sísmica, debido a las características tectónicas de esa zona.

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