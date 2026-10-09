Panamá

Conciliaciones entre comercios y consumidores resuelven reclamos por más de $12.5 millones en Panamá

En Panamá compradores y vendedores buscan un entendimiento para atender desacuerdos vinculados con las relaciones de consumo

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Atender un inconveniente cuando existe una solución posible constituye una forma de prevenir conflictos y proteger a ambas partes, aduce la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. (Acodeco)
Atender un inconveniente cuando existe una solución posible constituye una forma de prevenir conflictos y proteger a ambas partes, aduce la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. (Acodeco)

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impulsa la conciliación como una vía para resolver diferencias entre consumidores y comercios sin extender los conflictos hacia instancias más complejas.

Durante el periodo de enero a agosto de este año, la institución de protección al consumidor registró 1.332 conciliaciones entre clientes y agentes económicos.

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Los acuerdos alcanzados involucraron un total de $12.539.194,52.

Estos resultados reflejan que muchas reclamaciones pueden resolverse cuando las empresas escuchan el planteamiento de sus clientes, revisan cada caso y ofrecen una respuesta dentro de sus posibilidades, según la entidad.

La conciliación permite que consumidores y comercios busquen un entendimiento para atender desacuerdos vinculados con compras, servicios u otras relaciones de consumo.

Mano que entrega un recibo impreso a una mujer frente a la caja registradora de un comercio con un cartel negro al fondo.
Un comerciante entrega la factura de compra a una cliente en el mostrador de un establecimiento comercial junto a un cartel sobre derechos de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando existe disposición de ambas partes, el proceso puede evitar mayores trámites, costos y demoras.

La institución señaló que una atención responsable también ayuda a preservar la confianza entre quienes venden un producto o servicio y quienes lo adquieren.

Alega que una respuesta oportuna puede impedir que un reclamo sencillo se transforme en una disputa prolongada.

Para la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la voluntad de diálogo por parte de los agentes económicos forma parte de la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

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Sostiene que la resolución de un problema no depende únicamente de la intervención institucional, sino también de la actitud que adopte el comercio frente a la situación planteada.

Hombre con canas, anteojos y camisa blanca sostiene una caja amarilla y la mira en un pasillo de supermercado con estantes a los lados.
Un hombre mayor examina una caja de producto mientras se ajusta los anteojos en un pasillo de supermercado, con estantes llenos de artículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad recomendó a los consumidores conservar las facturas, los comprobantes de pago, los contratos, las garantías y otros documentos relacionados con sus adquisiciones.

Estos respaldos son necesarios para sustentar una reclamación y facilitar la intervención de la institución cuando sea requerida.

Voceros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia manifiestan que continuarán promoviendo relaciones de consumo en las que consumidores y agentes económicos conozcan sus derechos y obligaciones.

Atender un inconveniente cuando existe una solución posible constituye una forma de prevenir conflictos y proteger a ambas partes, aduce la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Durante las actividades que realiza se explica a los proveedores cuáles son sus principales responsabilidades frente a los consumidores, haciendo énfasis en aspectos como precios visibles, información clara y veraz, garantías, condiciones de venta y calidad de los productos ofrecidos.

Verificadores de la institución visitan los locales comerciales, a manera de orientación. (Acodeco)
Verificadores de la institución visitan los locales comerciales, a manera de orientación. (Acodeco)

Se indica que la educación y prevención forman parte de las acciones de protección al consumidor, por lo que continuará fortaleciendo el contacto directo con los agentes económicos en las diferentes provincias del país.

Asimismo, la entidad recuerda a los consumidores que tienen derecho a recibir información clara sobre los productos y servicios que adquieren y que, ante cualquier posible incumplimiento, pueden presentar sus denuncias o quejas a través de los canales oficiales.

A través de sus diferentes administraciones regionales, la institución mantiene de manera permanente las jornadas de orientación y educación dirigidas a los agentes económicos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y prevenir situaciones que puedan generar reclamos o denuncias.

Entre los temas abordados se destaca la necesidad de mantener los precios de los productos claramente visibles para los consumidores, revisar periódicamente las fechas de vencimiento, garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las balanzas, cumplir con las garantías ofrecidas y respetar las demás disposiciones establecidas en la legislación de protección al consumidor.

Como parte de estas acciones preventivas, verificadores de la entidad visitaron en la provincia de Coclé 50 locales comerciales, ubicados en El Copé (27) y Río Grande (23). Durante estas visitas se informó que se brindó orientación a los responsables de los establecimientos sobre aspectos fundamentales de sus obligaciones como proveedores.

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