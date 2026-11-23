El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juez del Tribunal de Garantías dictó detención provisional contra José Aparicio, de 23 años, por la presunta violación sexual agravada de un menor de 13 años en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

Los hechos, ocurridos en febrero de este año, fueron filmados por los agresores, y según informaron las autoridades la propia familia de la víctima intentó minimizar el hecho al describirlo como “un juego”.

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Tras conocerse el caso, el Ministerio Público aseguró la protección del niño y de sus hermanos, quienes inmediatamente quedaron bajo supervisión de las autoridades de niñez y adolescencia.

No obstante, al día siguiente los menores fueron colocados bajo la custodia de su abuelo.

En paralelo, los fiscales indicaron que recabaron los elementos de convicción que permitieron sustentar la acusación.

En la provincia de Los Santos las autoridades aprehendieron a un hombre de 20 años sindicato por lesiones personales y contra la libertad e integridad sexual. (PN)

Durante la audiencia de control, la Fiscalía logró que el juez de la causa admitiera todas sus peticiones, incluida la prisión preventiva de Aparicio por un plazo de seis meses mientras continúan las diligencias.

En otro caso, en la provincia de Los Santos, unidades de la 7.ª Zona de Policía aprehendieron a un hombre de 20 años en el corregimiento de El Carate, distrito de Las Tablas.

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El sujeto era requerido por la Fiscalía Adjunta de Los Santos por su presunta vinculación con dos delitos: lesiones personales y un delito contra la libertad e integridad sexual.

Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con los trámites legales.

Luego de una diligencia de allanamiento en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación también aprehendieron a una persona requerida por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación.

Tres personas en el sector de Amador, corregimiento de Ancón, fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. (PN)

Las investigaciones surgen tras una denuncia por la presunta comisión de un hecho de delito sexual en perjuicio de una menor, generando las diligencias que permitieron identificar al presunto responsable y dar con su aprehensión.

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El sospechoso fue ubicado en una residencia en el corregimiento La Represa, siendo trasladado para los trámites correspondientes a fin de continuar con las investigaciones.

Entre otros casos se registra la de un hombre de 32 años que resultó capturado por unidades policiales en el distrito de San Miguelito por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación.

La aprehensión de esta persona, siempre según la información divulgada por las autoridades de Policía, se dio mediante diligencia de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público en una residencia en el sector de Torrijos Carter.

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Unidades de los estamentos de seguridad pública trasladaron al sujeto para los trámites correspondientes, a fin de continuar con el proceso de investigación.

Carlos Robles Lasso, quien se mantenía prófugo desde el 15 de julio de 2025, fue aprehendido en el sector de Amador, corregimiento de Ancón. (PN)

En la ciudad capital, la Policía Nacional, mediante la Zona de Policía del Canal y la Unidad Táctica de Operaciones Antidroga (UTOA), con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), aprehendió a tres personas en el sector de Amador, corregimiento de Ancón, desde el puesto de control ubicado en Canal House, en Balboa.

La información detalla que entre los detenidos se encuentra Carlos Robles Lasso, quien se mantenía prófugo desde el 15 de julio de 2025, ya que era requerido por su presunta vinculación con un ataque ocurrido el 16 de febrero de este año en Balboa, corregimiento de Isla Pedro González.

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En aquel hecho, la víctima fue una mujer, y el caso fue tipificado por las autoridades como tentativa de homicidio, registró el diario Critica.

Durante el operativo las autoridades indicaron que también se recuperaron varias embarcaciones que habían sido reportadas como hurtadas, mientras que los aprehendidos y las naves quedaron a disposición de las autoridades para la investigación correspondiente.