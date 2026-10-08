Panamá y Panamá Oeste pierden más de 20 mil empleos pese a reducción del desempleo

La provincia de Panamá registró 768,562 personas ocupadas en agosto de 2026, una disminución de 33,312 frente a septiembre del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las provincias de Panamá y Panamá Oeste registraron una reducción conjunta de 20,339 personas ocupadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, pese a que ambas experimentaron una disminución en sus tasas de desempleo.

Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral muestran diferencias importantes entre los dos territorios, que concentran buena parte de la actividad económica del país.

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En conjunto, la población ocupada pasó de 1,133,883 a 1,113,544 personas, mientras la cantidad de desocupados disminuyó de 150,150 a 118,744. La tasa de desempleo bajó de 11.7% a 9.6%, aunque esta mejora coincidió con una reducción de la población económicamente activa, que pasó de 1,284,033 a 1,232,288 personas.

La provincia de Panamá presentó la mayor reducción en términos absolutos, con 33,312 ocupados menos durante el período analizado. La cifra pasó de 801,874 a 768,562 trabajadores, mientras el desempleo descendió de 11.2% a 9.4%, según los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

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La cantidad de personas económicamente activas en la provincia de Panamá disminuyó en 54,500 durante el período analizado por el INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, Panamá Oeste mostró un incremento de 12,973 personas ocupadas, al pasar de 332,009 a 344,982 trabajadores. La provincia también consiguió reducir su tasa de desempleo de 12.9% a 10.2%, aunque permanece por encima del indicador correspondiente a la provincia de Panamá.

Las cifras reflejan que la disminución del desempleo no necesariamente significa que se hayan creado más puestos de trabajo. En la provincia de Panamá, la población económicamente activa se redujo en 54,500 personas, mientras la cantidad de desocupados disminuyó en 21,188, una combinación que explica parte de la evolución del indicador.

La situación de las mujeres constituye otro de los principales desafíos del mercado laboral. En agosto de 2026, la tasa de desempleo femenino alcanzó 11.4% en Panamá, frente al 7.7% masculino. En Panamá Oeste, la diferencia también fue considerable, con tasas de 12.3% para las mujeres y 8.5% para los hombres.

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La provincia de Panamá registró 44,101 mujeres desocupadas, frente a 35,558 hombres. En Panamá Oeste, las cifras fueron de 20,946 mujeres y 18,139 hombres. Estas diferencias muestran que la reducción general del desempleo no ha eliminado las brechas de género en el acceso a las oportunidades laborales.

El mercado laboral de Panamá Oeste mostró un comportamiento diferente al de la capital, con un aumento de 12,973 ocupados en menos de un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las áreas urbanas de ambas provincias, la población ocupada disminuyó de 1,044,549 a 1,019,710 personas, una reducción de 24,839 trabajadores. Sin embargo, en las zonas rurales el empleo aumentó en 4,500 personas, al pasar de 89,334 a 93,834 ocupados durante el mismo período.

En Panamá Oeste, el comportamiento rural fue particularmente favorable, con un aumento de 10,520 trabajadores ocupados, mientras las áreas urbanas incorporaron 2,453 personas. En cambio, la provincia de Panamá perdió 27,292 empleos urbanos y 6,020 rurales, según los datos oficiales.

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El panorama provincial contrasta con la evolución general del mercado laboral panameño, que registró 77,231 ocupados adicionales y una reducción del desempleo nacional a 8.5%. Sin embargo, el subempleo por insuficiencia de ingresos prácticamente se duplicó, al pasar de 213,370 a 413,155 trabajadores.

Este último indicador comprende a personas que trabajan 40 horas o más por semana, pero reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo correspondiente. Su participación dentro de la población ocupada aumentó de 10.8% a 20.2%, lo que evidencia dificultades que van más allá de conseguir una ocupación.

Las zonas rurales de Panamá Oeste incorporaron 10,520 personas ocupadas, mientras su tasa de desempleo descendió a 6.3%. EFE/ Andre Borges

Los resultados muestran que Panamá Oeste consiguió ampliar su población ocupada, mientras la provincia de Panamá experimentó una contracción del empleo. Aunque ambas redujeron sus tasas de desocupación, las diferencias territoriales, las brechas de género y el deterioro de los ingresos laborales mantienen importantes desafíos para el mercado de trabajo.

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