Panamá

Panamá e Israel tratan de fortalecer la seguridad hídrica de la península de Azuero

Inician intercambio técnico orientado al desarrollo y fortalecimiento de un sistema que permita detectar de forma oportuna cambios en la calidad del agua

En 2025 en el río La Villa fueron detectados unos 23 puntos críticos de contaminación, mayormente porquerizas. (MiAmbiente)
En 2025 en el río La Villa fueron detectados unos 23 puntos críticos de contaminación, mayormente porquerizas. (MiAmbiente)
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La estación remota del río La Villa, en la provincia de Los Santos, será la base de un protocolo destinado a convertir los datos sobre calidad del agua en alertas y respuestas coordinadas en la península de Azuero.

El proyecto forma parte de un intercambio técnico entrePanamá e Israel para reforzar la protección de las fuentes de abastecimiento.

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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ya opera el equipo de telemetría en la confluencia de los ríos La Villa y Estibaná.

La siguiente etapa consistirá en definir parámetros que permitan detectar variaciones y comunicar posibles riesgos a las instituciones responsables del agua potable y la salud pública.

La cooperación apunta a establecer un Sistema de Alerta Temprana para identificar de forma oportuna cambios en la calidad del recurso hídrico. La iniciativa prevé fijar umbrales, criterios de evaluación y mecanismos de comunicación a partir de la información que produce la infraestructura instalada.

El grupo de Israel analiza las fuentes de abastecimiento, las plantas potabilizadoras y las redes de distribución de agua de la península de Azuero. (MiAmbiente)
El grupo de Israel analiza las fuentes de abastecimiento, las plantas potabilizadoras y las redes de distribución de agua de la península de Azuero. (MiAmbiente)

El objetivo es que los registros continuos de la estación no queden limitados al monitoreo. Las autoridades buscan que esos datos sirvan para activar medidas preventivas cuando exista una posible afectación a las fuentes de abastecimiento de la región.

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La propuesta involucra a MiAmbiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Salud (MINSA). La coordinación entre las tres entidades busca facilitar una respuesta ante situaciones que puedan comprometer la producción de agua para consumo humano.

La ingeniera Marilyn García, directora de Verificación Ambiental de la institución, afirmó que el trabajo con la Compañía Nacional de Agua de Israel permitirá consolidar la vigilancia sobre las fuentes hídricas de Azuero.

El siguiente paso es transformar esos datos en una herramienta cada vez más preventiva para la toma de decisiones”, explicó García.

La visita técnica incluyó un recorrido por el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de MiAmbiente, ubicado en Los Canelos. Allí, los especialistas israelíes conocieron las capacidades del centro para el seguimiento científico de los recursos hídricos.

Estación de monitoreo remoto permite obtener información continua sobre variables vinculadas a la calidad del agua. (MiAmbiente)
Estación de monitoreo remoto permite obtener información continua sobre variables vinculadas a la calidad del agua. (MiAmbiente)

El equipo de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental presentó los procedimientos de monitoreo, análisis y evaluación aplicados en la cuenca del río La Villa. Esa fuente abastece a parte de la población de Azuero.

Durante la jornada, la entidad expuso los resultados de los muestreos microbiológicos y de los análisis de parámetros físicos y químicos realizados en el río. El intercambio contó con la participación de técnicos del IDAAN y del MINSA.

La estación de monitoreo remoto permite obtener información continua sobre variables vinculadas a la calidad del agua. Esa tecnología constituye uno de los elementos que Panamá puso a disposición para diseñar el sistema de alerta.

García sostuvo que el propósito consiste en definir procedimientos que permitan reconocer cambios relevantes y trasladar esa información a las instituciones competentes. Según indicó, el esquema busca dejar atrás una respuesta centrada solo en la reacción ante un evento.

Buscamos establecer umbrales y protocolos claros que permitan identificar oportunamente cualquier variación significativa en la calidad del agua”, puntualizó la directora ante el planteamiento técnico de la iniciativa.

Primer plano de un grifo de metal antiguo del que cae una gota de agua. Debajo, otra gota impacta un recipiente. Fondo desenfocado de tierra seca y vegetación escasa.
Un grifo de metal gotea lentamente en primer plano sobre un recipiente, mientras un paisaje seco y desenfocado se extiende en el fondo, simbolizando la creciente escasez de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los representantes de Panamá e Israel también intercambiaron experiencias sobre sistemas de monitoreo, tratamiento, aprovechamiento y gestión integral del agua. La agenda contempla evaluar herramientas y modelos que puedan ajustarse a las condiciones de Azuero.

El coordinador de proyectos internacionales de Mekorot, Diego Berger, señaló que la primera aproximación permitió revisar la información disponible sobre las fuentes de abastecimiento y sus métodos de medición.

Este es el primer acercamiento y fue muy productivo”, dijo Berger. El representante de la empresa estatal israelí añadió que el equipo panameño presentó los registros existentes y explicó la forma en que la región recibe el suministro de agua.

La delegación realiza la gira junto con especialistas panameños y funcionarios del MINSA, el IDAAN y MiAmbiente. El grupo analiza las fuentes de abastecimiento, las plantas potabilizadoras y las redes de distribución de agua de la península.

El programa incluye visitas a distintas instalaciones de potabilización de Azuero. Esas recorridas buscan identificar oportunidades de mejora dentro de la cadena que lleva el recurso desde las fuentes hasta la población.

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