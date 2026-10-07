Panamá

Vietnam mira a Panamá como puerta de entrada para expandirse en América Latina

Los gobiernos pactaron cooperación en sectores estratégicos y Hanói ofreció respaldar un mayor acercamiento panameño con las economías de Asia-Pacífico

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo vietnamita To Lam durante una visita que dejó nueve instrumentos de cooperación entre ambos países. Cortesía Presidencia
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo vietnamita To Lam durante una visita que dejó nueve instrumentos de cooperación entre ambos países. Cortesía Presidencia
Guardar

Panamá y Vietnam acordaron ampliar una relación diplomática de más de medio siglo con nueve acuerdos y memorandos que abarcan agricultura, turismo, aviación, aduanas, seguridad y cooperación académica. El entendimiento fue alcanzado durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Hanói, donde se reunió con su homólogo To Lam.

El encuentro tuvo además un componente histórico para la relación bilateral: se trató de la primera visita de un presidente panameño a Vietnam en 14 años. To Lam anunció que su país reabrirá su embajada en Panamá a principios de 2027, como parte del acercamiento entre ambos gobiernos.

PUBLICIDAD

Uno de los principales objetivos planteados fue convertir a Panamá en una plataforma para las empresas vietnamitas interesadas en América Latina y el Caribe. Mulino presentó como ventajas el Canal, los puertos, las zonas francas, la conectividad aérea y marítima y el centro financiero internacional con que cuenta el país.

El planteamiento también funciona en sentido contrario. Vietnam se ofreció como un puente para acercar a Panamá a los mercados del sudeste asiático y expresó su disposición a apoyar la aspiración panameña de aproximarse al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico.

PUBLICIDAD

Más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan a bordo de embarcaciones de la Marina Mercante panameña, uno de los principales vínculos económicos y laborales existentes entre las dos naciones. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan a bordo de embarcaciones de la Marina Mercante panameña, uno de los principales vínculos económicos y laborales existentes entre las dos naciones. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Los presidentes presenciaron el intercambio de nueve instrumentos de cooperación entre los dos gobiernos. En agricultura se estableció un marco para intercambiar experiencias y asistencia técnica, además de un entendimiento entre el Idiap y la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam para compartir conocimientos en el sector agropecuario.

La agenda se extendió a la aviación y el desarrollo de nuevas oportunidades de conectividad, con un memorando entre las autoridades aeronáuticas. También se pactaron instrumentos en turismo y cooperación aduanera, mientras otro acuerdo busca reforzar la prevención y el combate de distintas formas de delincuencia.

El componente marítimo ocupa un lugar particular en la relación. Mulino reveló que más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan actualmente en embarcaciones de la Marina Mercante panameña, una conexión que vincula directamente al mercado laboral de Vietnam con uno de los mayores registros de buques del mundo.

Ambos países acordaron igualmente fortalecer la formación y el intercambio entre universidades marítimas, además de establecer cooperación entre sus academias diplomáticas. Vietnam confirmó además que enviará una delegación de alto nivel, incluyendo representantes industriales, al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027 en Panamá.

To Lam, presidente de Vietnam, anunció la reapertura de la embajada de su país en Panamá a principios de 2027, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Cortesía
To Lam, presidente de Vietnam, anunció la reapertura de la embajada de su país en Panamá a principios de 2027, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Cortesía

La relación tiene antecedentes que van más allá del comercio. Panamá estableció vínculos diplomáticos con Vietnam el 28 de agosto de 1975, y el Gobierno panameño recordó durante la visita que ese país fue el primero en adherirse en 1979 al protocolo sobre la neutralidad permanente del Canal de Panamá.

En materia comercial, los datos disponibles en la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias permiten observar qué productos han conectado históricamente a ambas economías, aunque su ficha más reciente sobre la relación Panamá-Vietnam está actualizada a noviembre de 2020 y no refleja el intercambio actual.

En ese registro, las exportaciones panameñas hacia Vietnam estaban fuertemente concentradas en madera, particularmente teca, mientras entre las mercancías procedentes del país asiático figuraban máquinas de impresión y copia, productos del mar, lavadoras, muebles, celulares, canela y pimienta. La Zona Libre de Colón tenía además un peso importante en esa relación comercial.

Vietnam y Panamá también encontraron un punto de coincidencia en la producción y comercialización internacional del café. To Lam destacó durante la visita el reconocimiento alcanzado por el café panameño y sus elevados precios internacionales, mientras Mulino señaló el potencial de ambos países como productores, aunque operen a escalas muy diferentes.

La relación comercial histórica muestra exportaciones panameñas concentradas principalmente en madera y teca, mientras desde Vietnam han llegado productos industriales, artículos electrónicos, mercancías del mar y muebles. Tomada del MICI
La relación comercial histórica muestra exportaciones panameñas concentradas principalmente en madera y teca, mientras desde Vietnam han llegado productos industriales, artículos electrónicos, mercancías del mar y muebles. Tomada del MICI

La gira, sin embargo, también provocó cuestionamientos políticos en Panamá por el costo de los desplazamientos presidenciales. Diputados de la Asamblea Nacional criticaron la utilización de un avión contratado para trasladar a la delegación entre Singapur y Vietnam y pidieron explicaciones sobre el gasto asumido con fondos públicos.

Los cuestionamientos surgieron además mientras en Panamá el costo de vida y los precios de los combustibles mantienen presión sobre los consumidores. Las críticas contrastaron el gasto de la gira con ese escenario interno, aunque el Ejecutivo ha defendido sus viajes como parte de una estrategia para atraer inversiones y abrir mercados.

Más allá de la ceremonia diplomática, el resultado de la visita quedará sujeto a cuánto de los nueve acuerdos logra convertirse en negocios, inversión o cooperación efectiva. Panamá ofreció su plataforma logística y Vietnam su conexión con Asia; ahora ambos gobiernos deberán demostrar si el acercamiento puede producir resultados económicos concretos.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeVietnamJosé Raúl MulinoComercioCooperación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá los distribuidores de automóviles proyectan finalizar el año con 65,000 vehículos nuevos vendidos

Hasta agosto en el país se han vendido 41.324 unidades de carros nuevos

En Panamá los distribuidores de automóviles proyectan finalizar el año con 65,000 vehículos nuevos vendidos

Tres extranjeros reciben 11 años de prisión tras decomiso de 2,852 paquetes de marihuana en Panamá

La embarcación fue interceptada durante un patrullaje del Senan en el Pacífico.

Tres extranjeros reciben 11 años de prisión tras decomiso de 2,852 paquetes de marihuana en Panamá

Sector privado pide que el crecimiento económico de Panamá se traduzca en empleos de mayor calidad

Aunque el desempleo bajó a 8.5%, el subempleo por insuficiencia de ingresos casi se duplicó y 144,985 personas dejaron de estar clasificadas como ocupados plenos

Sector privado pide que el crecimiento económico de Panamá se traduzca en empleos de mayor calidad

J.P. Morgan estima que las negociaciones para reactivar Cobre Panamá podrían extenderse hasta 2027

La duración de la operación aparece como uno de los puntos sensibles de una eventual negociación con First Quantum, en momentos en que el Gobierno evalúa cómo financiar el cierre progresivo

J.P. Morgan estima que las negociaciones para reactivar Cobre Panamá podrían extenderse hasta 2027

En Panamá un monitoreo revela que las aguas del Parque Nacional Coiba son un hábitat clave para las tortugas verdes adultas

El archipiélago ofrece condiciones ambientales adecuadas para sostener a la población durante periodos prolongados

En Panamá un monitoreo revela que las aguas del Parque Nacional Coiba son un hábitat clave para las tortugas verdes adultas

TECNO

Juegos de octubre 2020: de Gears of War E-Day a Phantom Blade Zero en PC y consolas

Juegos de octubre 2020: de Gears of War E-Day a Phantom Blade Zero en PC y consolas

Exingeniero de Neuralink lanzó startup rival a la empresa de chips cerebrales de Sam Altman

Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Qué es la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para liberar espacio en el teléfono

Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

ENTRETENIMIENTO

Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

Steven Spielberg regresa a ‘Transformers’ para la octava película de la franquicia

Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

El vergonzoso episodio que destrozó la amistad de Michael Douglas y Julia Roberts: “Estaba bastante borracho”

La historia de Hugh Hefner y la polémica mansión Playboy llegará al cine: estos son los actores confirmados

MUNDO

Irán ejecuta a casi dos personas por semana desde las protestas de enero

Irán ejecuta a casi dos personas por semana desde las protestas de enero

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Rusia que eviten los centros afectados por una sospecha de peste en Siberia

Proponen convertir los parques británicos en refugios para especies afectadas por el cambio climático

Estados Unidos suspende operaciones en su base de Okinawa tras el arresto de un marine por homicidio

Polonia reforzó con sistemas Patriot la frontera con Ucrania tras un año de incursiones de drones rusos