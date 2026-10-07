Vietnam mira a Panamá como puerta de entrada para expandirse en América Latina

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo vietnamita To Lam durante una visita que dejó nueve instrumentos de cooperación entre ambos países. Cortesía Presidencia

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Panamá y Vietnam acordaron ampliar una relación diplomática de más de medio siglo con nueve acuerdos y memorandos que abarcan agricultura, turismo, aviación, aduanas, seguridad y cooperación académica. El entendimiento fue alcanzado durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Hanói, donde se reunió con su homólogo To Lam.

El encuentro tuvo además un componente histórico para la relación bilateral: se trató de la primera visita de un presidente panameño a Vietnam en 14 años. To Lam anunció que su país reabrirá su embajada en Panamá a principios de 2027, como parte del acercamiento entre ambos gobiernos.

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Uno de los principales objetivos planteados fue convertir a Panamá en una plataforma para las empresas vietnamitas interesadas en América Latina y el Caribe. Mulino presentó como ventajas el Canal, los puertos, las zonas francas, la conectividad aérea y marítima y el centro financiero internacional con que cuenta el país.

El planteamiento también funciona en sentido contrario. Vietnam se ofreció como un puente para acercar a Panamá a los mercados del sudeste asiático y expresó su disposición a apoyar la aspiración panameña de aproximarse al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico.

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Más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan a bordo de embarcaciones de la Marina Mercante panameña, uno de los principales vínculos económicos y laborales existentes entre las dos naciones. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Los presidentes presenciaron el intercambio de nueve instrumentos de cooperación entre los dos gobiernos. En agricultura se estableció un marco para intercambiar experiencias y asistencia técnica, además de un entendimiento entre el Idiap y la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam para compartir conocimientos en el sector agropecuario.

La agenda se extendió a la aviación y el desarrollo de nuevas oportunidades de conectividad, con un memorando entre las autoridades aeronáuticas. También se pactaron instrumentos en turismo y cooperación aduanera, mientras otro acuerdo busca reforzar la prevención y el combate de distintas formas de delincuencia.

El componente marítimo ocupa un lugar particular en la relación. Mulino reveló que más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan actualmente en embarcaciones de la Marina Mercante panameña, una conexión que vincula directamente al mercado laboral de Vietnam con uno de los mayores registros de buques del mundo.

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Ambos países acordaron igualmente fortalecer la formación y el intercambio entre universidades marítimas, además de establecer cooperación entre sus academias diplomáticas. Vietnam confirmó además que enviará una delegación de alto nivel, incluyendo representantes industriales, al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027 en Panamá.

To Lam, presidente de Vietnam, anunció la reapertura de la embajada de su país en Panamá a principios de 2027, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Cortesía

La relación tiene antecedentes que van más allá del comercio. Panamá estableció vínculos diplomáticos con Vietnam el 28 de agosto de 1975, y el Gobierno panameño recordó durante la visita que ese país fue el primero en adherirse en 1979 al protocolo sobre la neutralidad permanente del Canal de Panamá.

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En materia comercial, los datos disponibles en la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias permiten observar qué productos han conectado históricamente a ambas economías, aunque su ficha más reciente sobre la relación Panamá-Vietnam está actualizada a noviembre de 2020 y no refleja el intercambio actual.

En ese registro, las exportaciones panameñas hacia Vietnam estaban fuertemente concentradas en madera, particularmente teca, mientras entre las mercancías procedentes del país asiático figuraban máquinas de impresión y copia, productos del mar, lavadoras, muebles, celulares, canela y pimienta. La Zona Libre de Colón tenía además un peso importante en esa relación comercial.

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Vietnam y Panamá también encontraron un punto de coincidencia en la producción y comercialización internacional del café. To Lam destacó durante la visita el reconocimiento alcanzado por el café panameño y sus elevados precios internacionales, mientras Mulino señaló el potencial de ambos países como productores, aunque operen a escalas muy diferentes.

La relación comercial histórica muestra exportaciones panameñas concentradas principalmente en madera y teca, mientras desde Vietnam han llegado productos industriales, artículos electrónicos, mercancías del mar y muebles. Tomada del MICI

La gira, sin embargo, también provocó cuestionamientos políticos en Panamá por el costo de los desplazamientos presidenciales. Diputados de la Asamblea Nacional criticaron la utilización de un avión contratado para trasladar a la delegación entre Singapur y Vietnam y pidieron explicaciones sobre el gasto asumido con fondos públicos.

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Los cuestionamientos surgieron además mientras en Panamá el costo de vida y los precios de los combustibles mantienen presión sobre los consumidores. Las críticas contrastaron el gasto de la gira con ese escenario interno, aunque el Ejecutivo ha defendido sus viajes como parte de una estrategia para atraer inversiones y abrir mercados.

Más allá de la ceremonia diplomática, el resultado de la visita quedará sujeto a cuánto de los nueve acuerdos logra convertirse en negocios, inversión o cooperación efectiva. Panamá ofreció su plataforma logística y Vietnam su conexión con Asia; ahora ambos gobiernos deberán demostrar si el acercamiento puede producir resultados económicos concretos.

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