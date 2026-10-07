Panamá

Cinco proyectos ambientales avanzan en Panamá con nuevas reglas para proteger ecosistemas

Las propuestas se encuentran en distintas etapas y abarcan desde barreras contra residuos en cauces hasta restricciones para sembrar árboles bajo tendidos eléctricos.

Un técnico de Insivumeh, de espaldas, con gorra y chaleco, observa un río mientras sostiene un dispositivo de medición. A su derecha, equipo meteorológico.
Los ríos y cuencas hidrográficas de Panamá forman parte de las áreas que buscan proteger las iniciativas en discusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asamblea Nacional de Panamá puso en movimiento cinco iniciativas ambientales que buscan ampliar la protección de bosques, ríos y cuencas hidrográficas, además de establecer reglas para la arborización en espacios públicos.

Las propuestas se encuentran en distintas etapas legislativas e incluyen desde la creación de un área protegida dentro de la capital hasta mecanismos para impedir que residuos transportados por los ríos terminen en el mar.

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La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo prohijó el Anteproyecto de Ley 178, presentado por el diputado José Pérez Barboni, que pretende declarar área protegida una zona boscosa del corregimiento de Ancón, colindante con Villa de las Fuentes, en Betania.

El bosque se encuentra relacionado con el río Curundú, cuya fuente hídrica forma parte de los recursos que la iniciativa pretende preservar.

Las biobardas buscan interceptar residuos sólidos transportados por los ríos antes de que alcancen las costas y ecosistemas marinos del país. Cortesía
Las biobardas buscan interceptar residuos sólidos transportados por los ríos antes de que alcancen las costas y ecosistemas marinos del país. Cortesía

La propuesta retoma una discusión que ya había llegado a la Asamblea Nacional en 2023. Una iniciativa presentada entonces planteaba proteger una zona boscosa de Ancón colindante con Villa de las Fuentes y señalaba entre sus objetivos preservar el régimen hídrico del río Curundú, conservar la biodiversidad y mantener espacios naturales dentro de una ciudad sometida a una creciente presión urbanística.

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En paralelo, los diputados decidieron enviar a subcomisión el Proyecto de Ley 429, relacionado con la siembra de árboles debajo de tendidos eléctricos. La iniciativa busca establecer reglas para seleccionar las especies que pueden sembrarse en esas áreas, incorporar sanciones y ordenar la planificación de la vegetación en los espacios públicos, un asunto que involucra tanto seguridad como manejo del arbolado urbano.

Otra subcomisión analizará el Proyecto de Ley 727, que propone crear bosques corregimentales en Panamá. La propuesta abre la posibilidad de utilizar una figura territorial más cercana a las comunidades para la conservación de áreas boscosas.

El diputado Lenín Ulate presidirá la instancia, acompañado por Orlando Carrasquilla y Arquesio Arias, mientras continúa la etapa de consultas sobre su contenido.ár

Un estanque con agua en primer plano, rodeado por césped, árboles, una mesa y sillas de madera al fondo
El arbolado de los espacios públicos también forma parte de la discusión, con una propuesta que pretende regular la siembra de especies debajo de tendidos eléctricos. (Worldpackers)

Más avanzado se encuentra el Proyecto de Ley 192, aprobado en primer debate, que promueve el uso de biobardas en ríos que desembocan en el mar. Estas estructuras funcionan como barreras flotantes destinadas a interceptar residuos sólidos antes de que sean transportados hacia los ecosistemas marinos, atacando uno de los principales canales por los cuales la basura terrestre termina en las costas.

El proyecto establece que personas, empresas, entidades públicas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades podrán participar en la instalación, mantenimiento y promoción de estas barreras.

Su articulado también contempla incentivos fiscales sujetos al cumplimiento de requisitos, mientras atribuye al Ministerio de Ambiente la reglamentación de los procedimientos para acceder a esos beneficios y desarrollar la aplicación de la futura norma.

La iniciativa de las biobardas contiene 20 artículos y establece un plazo de un año para su entrada en vigencia después de ser promulgada y publicada en Gaceta Oficial. El proyecto surgió del Anteproyecto 242, presentado en octubre de 2024, y fue prohijado en febrero de 2025, antes de avanzar ahora en su trámite legislativo.

Una de las iniciativas que avanza en la Asamblea propone actualizar las disposiciones para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas de Panamá. Tomada de la AN
Una de las iniciativas que avanza en la Asamblea propone actualizar las disposiciones para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas de Panamá. Tomada de la AN

La Comisión también aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 590, presentado por la diputada Yarelis Rodríguez, que modifica la Ley 44 de 2002 sobre manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas. La propuesta fue sometida previamente a una mesa técnica con instituciones públicas y otros sectores, en medio de la discusión sobre la necesidad de actualizar una legislación vigente desde hace más de dos décadas.

Durante ese proceso también fue evaluado el Proyecto de Ley 482, relacionado igualmente con la protección de los recursos hídricos, y los diputados trabajaron en la posibilidad de unificar ambas propuestas. Representantes de MiAmbiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos y otras instituciones participaron en la revisión artículo por artículo y en la elaboración de modificaciones, antes de que el Proyecto 590 avanzara en primer debate.

El movimiento simultáneo de estas iniciativas coloca la protección de fuentes hídricas, bosques urbanos, cuencas y ríos dentro de la agenda legislativa panameña. Algunas propuestas apenas comienzan su recorrido y otras ya superaron el primer debate, por lo que todavía pueden sufrir modificaciones. Los proyectos deberán continuar las distintas etapas de discusión legislativa antes de convertirse en leyes de la República.

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