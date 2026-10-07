Panamá

Casi cinco denuncias por violación se presentan cada día en Panamá

Entre enero y agosto se contabilizaron 1,522 casos, dentro de un escenario que acumula 4,599 reportes por distintos delitos sexuales

Ilustración de un hombre en traje que toca el hombro de una mujer con una carpeta, junto a una señal roja con una mano.
Durante todo 2025 se contabilizaron 2,305 denuncias por violación, mientras que en los primeros ocho meses de este año ya se registraban 1,522. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá registró 1,522 denuncias por violación entre enero y agosto de 2026, una cifra que mantiene este delito entre las principales conductas contra la libertad e integridad sexual investigadas en el país. El registro aparece mientras nuevos procesos judiciales por agresiones sexuales avanzan en Chiriquí, Panamá Oeste y Coclé.

La cantidad acumulada en ocho meses equivale a casi cinco denuncias por violación cada día. Aunque todavía faltan cuatro meses para completar la estadística anual, los datos históricos muestran la persistencia del problema: durante 2025 se contabilizaron 2,305 casos, de acuerdo con registros del Centro de Estadística del Ministerio Público divulgados por la Defensoría del Pueblo.

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El mayor registro de los últimos años se produjo en 2021, cuando fueron contabilizadas 3,010 denuncias por violación. Otro de los niveles más elevados ocurrió en 2017, con 2,885. La cifra parcial de 2026 representa aproximadamente dos tercios del total registrado durante todo 2025, aunque la comparación debe considerar que el año actual todavía no ha concluido.

Los casos de violación forman parte de un universo más amplio. Entre enero y agosto, el Ministerio Público recibió 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, frente a 4,072 durante igual periodo de 2025. Esto supone 527 reportes adicionales y un incremento interanual de 13%, según las estadísticas preliminares.

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El mayor registro anual de violaciones de los últimos años ocurrió en 2021, cuando Panamá contabilizó 3,010 denuncias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese total, el delito con mayor número de reportes fue el acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, que acumuló 1,733 denuncias. La violación ocupó el segundo lugar con 1,522, mientras los actos libidinosos alcanzaron 771 casos durante los primeros ocho meses.

La dimensión de las cifras coincide con varios procesos conocidos durante los primeros días de octubre. En Dolega, Chiriquí, un juez ordenó la detención provisional de un hombre de 68 años por su presunta vinculación con la violación sexual de una mujer adulta, en hechos ocurridos en Potrerillos Abajo.

El investigado había sido aprehendido semanas antes y es señalado en más de cinco denuncias presentadas en Panamá y Chiriquí. Las investigaciones indican que presuntamente publicaba ofertas laborales en plataformas digitales y posteriormente citaba a las interesadas en su residencia, donde habrían ocurrido las agresiones sexuales denunciadas por las víctimas.

La causa que motivó la decisión judicial más reciente corresponde a hechos registrados entre el 2 y el 17 de septiembre de 2026. La Personería Municipal de Dolega presentó los elementos de convicción ante el juez, quien además legalizó la aprehensión y admitió la formulación de imputación mientras continúa la investigación.

Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)
El acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años acumuló 1,733 denuncias hasta agosto, la mayor cantidad dentro de los delitos sexuales registrados. (Foto Difusión)

Otros expedientes avanzaron esta semana. En Arraiján, un hombre de 26 años quedó detenido provisionalmente por su presunta vinculación con relaciones sexuales con una persona mayor de 14 y menor de 18 años. En Natá, otro hombre de la misma edad fue imputado por un delito sexual y quebrantamiento de medidas de protección.

En Panamá Oeste también se produjo una sentencia. Un tribunal condenó a 15 años de prisión a un hombre de 30 años por violación agravada y corrupción de menores en La Chorrera. Una vez cumplida la pena principal, tendrá además cinco años de inhabilitación para desempeñarse en lugares donde se agrupen menores de edad.

Las estadísticas muestran que el fenómeno supera los casos que llegan individualmente a los tribunales. Las 4,599 denuncias por delitos sexuales registradas hasta agosto representan un promedio superior a 18 reportes diarios en el país. Dentro de ese escenario, las 1,522 denuncias específicamente clasificadas como violación mantienen una frecuencia cercana a cinco casos reportados cada día.

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