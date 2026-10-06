Panamá mira hacia la inteligencia artificial para vigilar los fondos de pensiones y anticipar riesgos

Dos adultos mayores evalúan sus finanzas en una banca urbana ante la situación del sistema de pensiones en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La inteligencia artificial se perfila como la nueva herramienta para vigilar los fondos de pensiones de Panamá y anticipar riesgos financieros en un sistema que enfrenta el reto de la longevidad.

Así lo plantearon autoridades y expertos reunidos en el encuentro “Futuro de los fondos de pensiones: perspectivas económicas, estrategias de inversión sostenible e Inteligencia artificial para la supervisión”.

PUBLICIDAD

El evento reunió a reguladores, entidades bancarias y estructuradores de fondos para discutir cómo blindar los sistemas previsionales ante las próximas décadas.

Fausto Fernández, el viceministro de Economía, puso el foco en los cambios en la pirámide poblacional como el principal factor de presión sobre las arcas previsionales.

“Estamos viviendo cambios demográficos importantes, particularmente por la longevidad, las aportaciones y el costo de carga que tienen actualmente los sistemas”, señaló el funcionario.

Varios monitores en una oficina de análisis financiero exponen datos de rendimiento y diversificación de activos de fondos de inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de pensiones panameño busca adaptarse a la mayor esperanza de vida de la población mediante la diversificación de inversiones y la adopción de tecnología, con el fin de garantizar el pago de beneficios a las futuras generaciones sin comprometer la sostenibilidad financiera de los fondos.

PUBLICIDAD

Para Fernández, el debate ya no admite limitarse a los modelos tradicionales de previsión. Los sistemas deben encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la protección social, en un contexto donde el costo de carga crece junto con la expectativa de vida.

El viceministro destacó que la interacción entre los distintos actores del sistema previsional resulta fundamental para impulsar nuevas iniciativas y promover estrategias de inversión.

La participación conjunta de organismos reguladores y entidades del mercado permite intercambiar experiencias frente a un entorno económico cada vez más complejo.

La agenda de la jornada incluyó las perspectivas económicas, las estrategias de inversión de largo plazo y la incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión de los recursos previsionales.

PUBLICIDAD

Autoridades y expertos, reunidos en el encuentro "Futuro de los fondos de pensiones: perspectivas económicas, estrategias de inversión sostenible e Inteligencia artificial para la supervisión". (MEF)

Fernández remarcó que este tipo de encuentros constituye una oportunidad para compartir conocimientos y analizar soluciones que adapten los sistemas previsionales a las transformaciones en curso.

La actividad fue organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).

La SMV fue creada mediante la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial No. 26863-A de 2 de septiembre de 2011, como un organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria y financiera, con competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversiones, intermediarios y demás participantes del mercado de valores.

PUBLICIDAD

Mientras, el SIACAP es el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos creado mediante la Ley 8 del 6 de Febrero de 1997.

Tiene como objetivo otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

Expertos sostienen que el debate ya no admite limitarse a los modelos tradicionales de previsión. (MEF)

El encuentro reunió a representantes de distintos sectores vinculados al futuro de las pensiones en el país. Más allá de las estrategias financieras, la discusión abordó el papel de la tecnología en la vigilancia de los sistemas previsionales.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial surgió como una herramienta con potencial para fortalecer los procesos de análisis y gestión de riesgos en los fondos de pensiones.

Su incorporación ofrece nuevas posibilidades para supervisar los mercados financieros y anticipar escenarios de riesgo antes de que afecten a los beneficiarios del sistema.

El encuentro dejó planteado un elemento que trasciende lo tecnológico y lo financiero: la necesidad de sostener una conversación permanente entre todos los actores que participan del sistema previsional panameño.

El punto de partida del sistema pensional panameño se sitúa en la creación de la Caja de Seguro Social en 1941, mediante la Ley 23, que instituyó un programa de seguridad social con cobertura para trabajadores del sector público y privado, incluyendo trabajadores por cuenta propia.

PUBLICIDAD