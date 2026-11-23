El ocaso registrado el 18 de noviembre a las 13:42 horas locales dejó a unos 5.000 residentes bajo el fenómeno ártico que mantiene al astro por debajo del horizonte de forma ininterrumpida

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El 18 de noviembre de 2026, a las 13:42 horas local, el sol se ocultó en Utqiagvik, la ciudad más septentrional de Alaska y de todo Estados Unidos, y no volverá a salir hasta el 23 de enero de 2027. Sus cerca de 5.000 habitantes ingresaron así en un período de 65 días consecutivos sin un solo amanecer, el fenómeno conocido como noche polar.

Ese último sol del año salió apenas una hora antes de desaparecer: el amanecer ocurrió a las 12:41 horas y el ocaso, a las 13:42, dejando a los residentes con poco más de 60 minutos de luz directa. Desde el 19 de noviembre, el astro permanece bajo la línea del horizonte de forma ininterrumpida. Según datos del Observatorio Naval de Estados Unidos y del sitio especializado Sunrise-Sunset.org, el regreso del sol está previsto para el sábado 23 de enero de 2027, alrededor de las 13:03 horas locales, y esa primera salida durará apenas algo más de una hora.

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El sol no saldrá en Utqiagvik durante más de dos meses seguidos

La infografía de Infobae expone las causas astronómicas y las fases de los 65 días de noche polar en la localidad de Utqiagvik, Alaska (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localidad, anteriormente conocida como Barrow hasta su cambio de nombre en 2016, está ubicada en la costa del océano Ártico a 71,3 grados de latitud norte, aproximadamente a 515 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Esa posición geográfica extrema explica el ciclo: la inclinación del eje terrestre, de aproximadamente 23,5 grados respecto a su plano orbital, hace que el Polo Norte quede alejado del astro durante el invierno del hemisferio norte, impidiendo que sus rayos alcancen las latitudes más altas.

Cuanto más al norte se encuentre una comunidad, más prolongado es el período sin luz directa. En Utqiagvik, 65 días es el lapso que transcurre cada año entre el último atardecer de noviembre y la primera salida del sol en enero. Las fechas exactas pueden variar algunos días de un año a otro, pero el ciclo se repite de forma constante.

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El regreso de la luz marca el inicio de una recuperación gradual. Para el 31 de enero, el astro saldrá antes del mediodía y permanecerá visible durante casi cuatro horas, una diferencia significativa respecto al escaso minuto del primer día. A medida que el hemisferio norte avance hacia la primavera, los días seguirán ganando claridad de forma progresiva.

La noche polar no implica oscuridad total: hay crepúsculo al mediodía

Utqiagvik, situada a 71,3 grados de latitud norte en la costa del océano Ártico, permanece cada invierno sin luz solar directa por su ubicación a 515 kilómetros del Círculo Polar Ártico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de amaneceres no equivale a 65 días de tinieblas absolutas. Durante las semanas más oscuras del año, en torno al solsticio de invierno del 21 de diciembre, la ciudad registra cerca de tres horas de crepúsculo civil alrededor del mediodía. En ese intervalo, el sol se acerca a menos de cinco grados bajo el horizonte y su luz se dispersa en la atmósfera, produciendo un resplandor tenue de tonos azules y anaranjados en la parte sur del cielo, según Sunrise-Sunset.org.

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Fuera de esa franja de luz difusa, Utqiagvik depende por completo de la iluminación artificial en hogares, comercios y vías públicas. En las noches despejadas, la luna, las estrellas y, ocasionalmente, las auroras boreales son los únicos fenómenos lumínicos visibles. La vida cotidiana no se detiene: escuelas, actividades de caza, pesca y otras rutinas comunitarias continúan durante toda la temporada oscura, según registros locales recogidos por medios especializados en meteorología ártica.

En verano, el mismo lugar vive semanas enteras con luz durante las 24 horas

La primera aparición del astro está prevista alrededor de las 13:03 locales del 23 de enero de 2027 y tendrá una duración superior a sesenta minutos, según registros especializados disponibles (Captura de video)

La noche polar es una cara del ciclo extremo que define el calendario de la ciudad ártica. En el extremo opuesto, durante el verano, Utqiagvik experimenta el sol de medianoche: el astro permanece por encima del horizonte de forma continua durante más de 80 días seguidos, desde mediados de mayo hasta principios de agosto, sin ponerse en ningún momento. Ese período ininterrumpido concluye alrededor de las 2:00 de la madrugada del 2 de agosto, cuando el sol vuelve a ocultarse por primera vez, según Sunrise-Sunset.org.

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La comunidad es predominantemente iñupiat, pueblo indígena con siglos de presencia en el Ártico, que desarrolló tradiciones y modos de vida adaptados a los ritmos extremos de claridad y oscuridad. El nombre iñupiat de la localidad significa “lugar donde se recolectan raíces silvestres” y fue recuperado como denominación oficial en 2016, aunque Barrow sigue siendo ampliamente utilizado a nivel internacional.

El 23 de enero de 2027, cuando el sol vuelva a asomarse sobre el horizonte ártico, la primera salida durará apenas algo más de una hora. Para fines de ese mes, la ciudad ya acumulará casi cuatro horas de luz diaria, y el ciclo seguirá avanzando hasta que, en pleno verano, el astro deje de ocultarse por completo durante semanas.

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