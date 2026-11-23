Los 4.970 millones de pasajeros registrados por las aerolíneas en 2025 quedaron a un paso de las 4.980 millones de entradas vendidas en salas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras los cines de todo el mundo vendieron 4.980 millones de entradas en 2025, las aerolíneas transportaron casi la misma cifra: 4.970 millones de pasajeros. Esa coincidencia convirtió al avión en una de las mayores salas de cine del planeta y al entretenimiento a bordo en un negocio de miles de millones de dólares para Hollywood.

Según informó la agencia AFP, el mercado del entretenimiento a bordo pasó de USD 2.850 millones en 2015 a una proyección de USD 9.500 millones para este año, según MarketsandMarkets, firma privada de investigación y consultoría con sede en India. Los datos de taquilla provienen del Observatorio Audiovisual Europeo y los de pasajeros, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)..

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Las aerolíneas se tomaron el cine tan en serio como los estudios

La industria del entretenimiento en vuelos comerciales iguala la audiencia de las salas de cine en todo el mundo, según la IATA y el Observatorio Audiovisual Europeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terry Steiner, presidenta de Terry Steiner International, la mayor distribuidora independiente de entretenimiento a bordo del mundo, lleva más de tres décadas en el centro de ese negocio. Cuando fundó su empresa en 1993, las aerolíneas proyectaban un puñado de películas en una única pantalla compartida al frente de la cabina. Desde entonces, el panorama cambió por completo.

“Las cosas se volvieron mucho más personalizadas gracias a los avances tecnológicos”, afirmó Steiner en declaraciones a AFP. Con pantallas individuales en los respaldos y menús que combinan películas, series, música y videojuegos, el cine a bordo se volvió parte casi indispensable de la experiencia de volar.

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Su compañía funciona como enlace entre los estudios cinematográficos y las aerolíneas, y abastece a unas 100 líneas aéreas, además de mercados no convencionales: hospitales, prisiones, cruceros, universidades y las fuerzas armadas de Estados Unidos. Cada aerolínea tiene su propia identidad, explicó la ejecutiva, y su tarea es encontrar las películas que mejor se adapten a cada perfil. “Las aerolíneas se toman esto muy en serio, igual que las productoras. Es un mercado serio para ellas”, subrayó.

El streaming no frena el negocio, pero obliga a diferenciarse

La proyección para 2026 multiplica más de tres veces el valor de este mercado desde 2015, impulsado por pantallas personales, catálogos variados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que impulsa la expansión del sector es la migración hacia tecnología inalámbrica. Con wifi gratuito y la posibilidad de descargar contenido, los pasajeros pueden recurrir a plataformas de streaming durante el vuelo. El paralelismo con lo que vivieron las salas de cine cuando el streaming despegó es evidente, aunque Steiner descarta el riesgo.

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“No es ninguna competencia. No está frenando el negocio”, dijo a AFP. La diferencia, según ella, radica en la oferta: “Estamos ofreciendo estrenos que no se pueden ver al mismo tiempo en streaming”. Steiner recibió recientemente el Premio a la Trayectoria de APEX, distinción que reconoce décadas de liderazgo e innovación en la aviación global, y fue categórica sobre el futuro del sector: “No va a desaparecer, y va a seguir existiendo por mucho tiempo”.

La motivación del pasajero también varía. “A veces la gente mira la misma película una y otra vez porque la hace sentir bien. Pero también están los que quieren algo nuevo y dicen: ‘Me la perdí en el cine, quiero verla’”, explicó Steiner, quien pasó años en la publicidad y en la industria cinematográfica antes de fundar su empresa.

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Comedias sí, catástrofes aéreas jamás

Terry Steiner explica que el rendimiento de un título no depende solo de la taquilla: las restricciones de contenido y el perfil de cada compañía cambian por completo la selección final

No cualquier película llega a las pantallas de los aviones. El contenido pasa por un proceso de selección y edición específico para el formato, con subtítulos y adaptaciones que varían según la aerolínea y el destino. Los grandes taquillazos son habituales, junto a comedias, películas románticas y ciertos dramas.

Pero el mercado tiene sus propias reglas. “El terror y los thrillers no funcionan bien. Las películas de accidentes aéreos son un no rotundo”, afirmó Steiner con una sonrisa, en declaraciones recogidas por AFP. El criterio no siempre sigue la lógica comercial: “Podés tener un pequeño filme de arte que se vuelve un fenómeno, o un gran hit que no es apto para las aerolíneas por violencia, sexualidad o temática”, concluyó.

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