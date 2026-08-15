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Panamá y Colombia lanzan un operativo en el Darién para frenar al Clan del Golfo

La intervención se desarrolla cerca del Puesto Binacional de Alto Limón, donde militares colombianos erradican sembradíos y agentes panameños brindan resguardo ante posibles agresiones de estructuras armadas activas en la zona

Pintura en acuarela: gran grupo de personas con mochilas camina por un río poco profundo, rodeado de árboles altos y vegetación densa.
Panamá y Colombia desplegaron una operación conjunta en el Darién para frenar al Clan del Golfo y proteger la erradicación de coca en la frontera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá y Colombia desplegaron una operación conjunta en la selva del Darién para frenar al Clan del Golfo y proteger las tareas de erradicación de coca cerca del Puesto Binacional de Alto Limón, una zona de frontera donde las autoridades buscan impedir que la principal organización criminal colombiana se desplace hacia territorio panameño tras el endurecimiento de la política de seguridad en Colombia.

El operativo se concentra junto a un sembradío de unas 500 hectáreas de coca ubicado en territorio colombiano, a pocos kilómetros del puesto binacional, y forma parte de un dispositivo más amplio que incluye el despliegue de más de 700 agentes de las fuerzas especiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá en puntos tácticos y estratégicos de la frontera, según informó el organismo.

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De acuerdo con EFE, militares colombianos trabajan en la erradicación de esos cultivos mientras policías panameños les dan cobertura ante un eventual ataque de grupos armados. El escenario está en Alto Limón, uno de los tres puestos binacionales instalados a lo largo de los 266 kilómetros de la frontera selvática entre ambos países.

El subteniente Miguel Vega, de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, explicó a la agencia que las operaciones se desarrollan con personal, mecanismos y coordinación con Panamá, pero en un entorno especialmente difícil por la distancia respecto de los centros de mando, el acceso complejo y la presencia de estructuras armadas.

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Fotografía de archivo de migrantes mientras descienden de una canoa antes de llegar a la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de Lajas Blancas luego de atravesar la selva del Darién (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Fotografía de archivo de migrantes mientras descienden de una canoa antes de llegar a la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de Lajas Blancas luego de atravesar la selva del Darién (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El cultivo de coca está a pocos kilómetros del Puesto Binacional de Alto Limón

En un recorrido aéreo organizado por Senafront, la agencia constató que la plantación está situada muy cerca del puesto fronterizo. Según Vega, campesinos de la zona se encargan de los cultivos, pero la seguridad de las tareas de erradicación exige protección armada por la presencia de grupos ilegales en el área.

El oficial colombiano detalló que hasta ese sector llegan helicópteros Black Hawk con tripulaciones de 15 a 20 funcionarios, que transportan glifosato para ejecutar la erradicación. Añadió que los cultivos siguen allí precisamente por la complejidad operativa del terreno.

Vega describió el apoyo panameño como una cobertura de seguridad durante la misión. “Entonces ahí es donde entran los hermanos panameños y nos ayudan con el tema de seguridad. Mientras nosotros hacemos la misión de erradicación, ellos nos prestan cobertura ante estos grupos armados, que son del Clan del Golfo como le decía a mi general”, dijo al medio.

La estructura criminal que concentra la preocupación de ambos países es el Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal de Colombia. Sus actividades incluyen principalmente el narcotráfico, además del tráfico de migrantes, la minería ilegal y la extorsión.

Migrantes cruzan la selva del Darien rumbo a EEUU SF
Más de 700 agentes del Senafront fueron desplegados en puntos tácticos y estratégicos de la frontera entre Panamá y Colombia. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

El subdirector general del Senafront de Panamá, el comisionado Héctor De Sedas Cedeño, afirmó a EFE que el control del grupo en el lado colombiano condiciona cualquier actividad ilícita en la zona. “Ahí nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”, señaló.

Los puestos binacionales buscan bloquear un posible desplazamiento del grupo hacia Panamá

Además de respaldar la erradicación, los puestos binacionales tienen como objetivo impedir que esa organización cruce hacia Panamá. Vega sostuvo que, tras el cambio de Gobierno en Colombia y la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, que prometió mano dura contra el crimen organizado, grupos como el Clan del Golfo buscan alternativas para salir del país y que una de ellas es Panamá.

“Entonces estamos trabajando desde la unión con Panamá para que estos individuos no puedan salir del país”, afirmó el oficial colombiano. En Alto Limón operan 19 funcionarios colombianos de distintas fuerzas, que comparten tareas de seguridad y resguardo con agentes panameños.

Un grupo de migrantes cruza la selva del Darién de Colombia a Panamá el martes 9 de mayo de 2023, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Iván Valencia)
Un grupo de migrantes cruza la selva del Darién de Colombia a Panamá el martes 9 de mayo de 2023, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Iván Valencia)

De Sedas indicó que, con las nuevas políticas en Colombia, no existe información de que el grupo quiera entrar en Panamá, pero precisó que se mantienen acciones preventivas para disuadir cualquier incursión. El comisionado agregó que, además de los tres puestos binacionales, existen otras cuatro bases operacionales intermedias que forman una cadena de protección fronteriza.

La visita a Alto Limón se realizó en el marco de ese refuerzo de seguridad en la frontera panameña. Panamá abolió el Ejército en 1990 y su seguridad quedó a cargo de la Fuerza Pública, integrada por Senafront, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio de Protección Institucional, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración.

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