Ucrania lanzó casi 600 drones y golpeó con un misil una importante zona industrial rusa a 850 kilómetros de Moscú

Ucrania lanzó casi 600 drones y golpeó con un misil una zona industrial rusa

Guardar

El ejército ucraniano lanzó casi 600 drones y varios misiles contra territorio ruso, impactando una zona industrial en la región de Samara, situada a unos 850 kilómetros al sureste de Moscú, según informaron autoridades locales citadas por la agencia de noticias EFE. El gobernador regional, Viacheslav Fedorischev, comunicó: “¡Estimados habitantes de la región de Samara! El enemigo ha realizado un ataque con misiles contra una zona industrial”.

Más tarde, Fedorischev detalló que no hubo víctimas mortales y que “todos fueron evacuados a tiempo”. Dos personas recibieron atención médica tras el impacto.

Canales independientes difundieron imágenes que muestran instalaciones incendiadas en un polígono industrial, donde el objetivo habría sido fábricas militares. Medios ucranianos afirmaron que misiles de crucero Flamingo alcanzaron la fábrica estatal Progress, dedicada a la construcción de cohetes espaciales de la familia Soyuz, donde se registró un incendio.

PUBLICIDAD

El ejército ucraniano lanzó casi 600 drones y varios misiles contra territorio ruso, impactando una zona industrial en la región de Samara

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se refirió al ataque en su cuenta en la red social X. “Hoy hay nuevos resultados significativos de nuestros ataques de largo alcance. En la región rusa de Samara fue alcanzada una de las principales empresas de Roscosmos, el Centro Progress, que participa, entre otras cosas, en la producción de electrónica. Se utilizaron misiles Flamingo. Es un buen logro. La distancia desde nuestra frontera es de unos 900 kilómetros”, afirmó.

Y agregó: “Nuestras acciones de largo alcance también alcanzaron la base aérea Savasleyka, donde se encuentran los portadores de misiles rusos que atacan nuestras ciudades y pueblos, a unos 700 kilómetros de Ucrania. Además, tenemos confirmación de los daños que buscábamos causar en una instalación petrolera en Ust-Luga, a más de 800 kilómetros de nuestra frontera”.

PUBLICIDAD

El mandatario agradeció a las unidades involucradas por su precisión y concluyó: “Nuestro plan de sanciones de largo alcance contra Rusia por esta guerra se está implementando, y es importante que el potencial de guerra ruso disminuya. Se necesita la paz, y esto debe ser evidente en Rusia a través de daños concretos a instalaciones específicas. ¡Gloria a Ucrania!”.

El mensaje del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

En la región de Moscú, dos personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 9 años en estado grave, a causa del impacto de un dron en su vivienda. El gobernador Andréi Vorobiov informó que nueve drones fueron derribados por las defensas antiaéreas.

PUBLICIDAD

Canales ucranianos señalaron que también fue atacado un aeródromo militar en la región de Nizhni Nóvgorod, donde operan aviones MiG-31K equipados con misiles balísticos hipersónicos Kinzhal.

Las baterías antiaéreas rusas derribaron 598 drones ucranianos de ala fija sobre 19 regiones y la península ucraniana de Crimea.

Según autoridades rusas citadas por EFE, al menos 201 civiles murieron en julio en ataques ucranianos contra territorio ruso y zonas ucranianas ocupadas por Moscú. El grupo independiente Conflict Intelligence Team estimó en 634 el número de víctimas civiles de ambos bandos en julio, de las cuales dos tercios serían ciudadanos ucranianos.

PUBLICIDAD

Los ataques ucranianos impactaron en una zona industrial en la región de Samara, situada a unos 850 kilómetros al sureste de Moscú

Rusia atacó la region ucraniana de Dnipropetrovsk y alcanzó un edificio residencial

Un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Marganets, ubicada en la región de Dnipropetrovsk, provocó la muerte de un bebé de tres meses y dejó heridas a otras 11 personas tras el impacto de drones en un edificio residencial de cuatro plantas.

El jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, comunicó a través de Telegram que Rusia atacó tres distritos de la provincia en más de 20 ocasiones utilizando drones, artillería y una bomba aérea guiada durante la noche anterior.

En Marganets, dentro del distrito de Nikopol, resultaron dañados edificios de apartamentos, una tienda, un cine y varios vehículos.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), uno de los edificios afectados, de cuatro plantas, registró un incendio.

El ataque dejó como saldo la muerte de un bebé de tres meses y heridas a otros dos niños de cinco y doce años, así como a nueve adultos.

PUBLICIDAD