Cuál comprar hoy: iPhone 17 Pro Max o iPhone 16 Pro Max y en qué colores

Una de las principales diferencias entre ambas líneas es la generación del chip y cuántos nucleos incorporan. (Apple)

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Elegir entre el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 16 Pro Max hoy pasa, por tres diferencias visibles: el chip (A19 Pro frente a A18 Pro), el alcance del zoom óptico y la paleta de colores.

El iPhone 17 Pro Max aparece con opciones de zoom óptico 0,5x, 1x, 2x, 4x y 8x, mientras que el iPhone 16 Pro Max figura con 0,5x, 1x, 2x y 5x. En colores, el 17 Pro Max se encuentra en naranja, azul oscuro y blanco, y al 16 Pro Max en beige, gris, blanco y negro.

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En capacidades, el iPhone 17 Pro Max se diferencia de su antecesor porque incluye la opción de 2 TB.

El iPhone 17 Pro Max tiene zoom óptico de hasta 8x, mientras que el 16 Pro Max llega a 5x. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo

Antes de decidir, conviene mirar el dato que más pesa en el día a día: cuánto vas a pagar por cada uno. Si bien, tuvieron el mismo precio de lanzamiento que fue 1.199 dólares, es posible que hoy en día tengan valores distintos según el distribuidor.

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Con esa información sobre la mesa, la elección final debería salir de una combinación simple entre lo que necesitas, lo que te interesa (cámara, potencia, batería o diseño) y tu presupuesto.

El chip: A19 Pro vs. A18 Pro, y qué cambia en la práctica

La diferencia más directa entre ambos modelos es el procesador: el iPhone 17 Pro Max incorpora el chip A19 Pro, mientras que el iPhone 16 Pro Max llega con chip A18 Pro.

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La línea del iPhone 17 Pro Max incluye por primera un modelo en color anaranjado. REUTERS/Ann Wang/File Photo

En ambos casos, la comparación indica una CPU de 6 núcleos, con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, además de un Neural Engine de 16 núcleos y trazado de rayos acelerado por hardware.

Donde se marca una distancia a favor del 17 Pro Max es en la GPU: el iPhone 17 Pro Max figura con GPU de 6 núcleos con Neural Accelerators, mientras que el iPhone 16 Pro Max aparece con GPU de 6 núcleos.

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En términos de uso, este tipo de diferencia suele sentirse más en tareas sostenidas o exigentes (edición, juegos, procesos con IA) que en lo cotidiano.

Ambas generaciones soportan Apple Intelligence. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Principales diferencias en cámara y zoom óptico

Si el chip define potencia, la cámara suele definir el deseo de cambio. El iPhone 17 Pro Max destaca por dos puntos: el zoom óptico y algunas funciones de video/foto que aparecen listadas solo de ese lado.

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En zoom óptico, el iPhone 17 Pro Max figura con 0,5x, 1x, 2x, 4x y 8x, mientras que el iPhone 16 Pro Max se queda con 0,5x, 1x, 2x y 5x.

Esa diferencia es fácil de traducir: si usas mucho teleobjetivo (conciertos, deportes, retratos a distancia o detalles sin moverte), el 17 Pro Max ofrece más escalones ópticos y un alcance mayor.

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En el sistema de cámaras, ambos comparten un enfoque similar: el 17 Pro Max aparece con sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP y menciona módulos Fusion principal de 48 MP, Fusion ultra gran angular de 48 MP y Fusion teleobjetivo de 48 MP.

Apple le dio el mismo precio de lanzamiento a los dos modelos. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

El 16 Pro Max, en cambio, figura con sistema de cámaras Pro y lista Fusion principal de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y teleobjetivo. En los dos casos, también hay fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP).

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El iPhone 17 Pro Max incorpora cámara frontal Center Stage de 18 MP, mientras que el iPhone 16 Pro Max figura con cámara TrueDepth de 12 MP.

El resto de diferencias: batería, carga, tamaño, materiales y colores

En batería y carga hay variaciones prácticas. La comparación muestra que el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 37 horas de reproducción de video y hasta 33 horas de reproducción de video en streaming, mientras que el iPhone 16 Pro Max queda en hasta 33 horas y hasta 29 horas, respectivamente.

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El iPhone 17 Pro Max ofrece almacenamiento de hasta dos teras. REUTERS/Maxim Shemetov

En carga rápida también hay un matiz: el iPhone 17 Pro Max indica hasta un 50% de carga en 20 minutos con un adaptador de 40 W o más (al usar cable USB‑C), mientras que el iPhone 16 Pro Max marca hasta un 50% en 35 minutos con adaptador de 20 W o más (con cable USB‑C).

En tamaño y peso, ambos son grandes, pero no idénticos. El iPhone 17 Pro Max figura con 163,4 mm de alto, 78 mm de ancho, 8,75 mm de grosor y 231 g. El iPhone 16 Pro Max aparece con 163 mm de alto, 77,6 mm de ancho, 8,25 mm de grosor y 227 g.

En pantalla, los dos muestran 6,9″ con Super Retina XDR, ProMotion, pantalla siempre activa y Dynamic Island.