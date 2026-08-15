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Llamadas en WhatsApp Web sin descargar aplicaciones y con cifrado de extremo a extremo

Los usuarios pueden iniciar llamadas desde el navegador, compartir pantalla y cambiar de dispositivo sin interrumpir la conversación

WhatsApp Web se vio vulnerable por un fallo en la extensión de Acrobat de Adobe.
WhatsApp Web ahora permite hacer llamadas y videollamadas desde la PC. (Meta)
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WhatsApp Web permite realizar llamadas de voz y videollamadas directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar una aplicación en la computadora. La función amplía las posibilidades de comunicación de la plataforma y permite mantener conversaciones individuales o grupales desde una PC, con herramientas como compartir pantalla, transferencia de llamadas, video en alta definición y cancelación de ruido.

La principal ventaja es que el usuario puede iniciar una llamada desde WhatsApp Web y permanecer en el navegador sin depender de la aplicación de escritorio. Además, las llamadas mantienen el cifrado de extremo a extremo, por lo que las conversaciones conservan el sistema de privacidad utilizado por WhatsApp.

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Las llamadas grupales admiten hasta 32 participantes y no tienen un límite de duración, dos características que permiten utilizar el servicio como alternativa para reuniones, clases, conversaciones familiares o asistencia remota.

Logotipo de WhatsApp. Interfaz de videollamada web con seis participantes. Botones de control de audio y video. Mensaje de sala de espera
Videollamada web de WhatsApp con múltiples participantes y sala de espera. (WhatsApp)

Cómo iniciar una videollamada desde WhatsApp Web

Para utilizar la función, primero hay que ingresar a web.whatsapp.com desde un navegador y vincular la cuenta. El proceso se realiza mediante el código QR que aparece en la pantalla, que debe escanearse con la cámara del teléfono desde la aplicación de WhatsApp.

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Una vez iniciada la sesión, el usuario puede acceder a sus conversaciones desde el navegador y realizar llamadas.

En un chat individual aparecen, en la parte superior de la conversación, los botones correspondientes a las llamadas de voz y videollamadas. Al seleccionar la opción de video, WhatsApp Web comprobará que la computadora tenga una cámara y un micrófono disponibles.

Ahora puedes realizar tus llamadas usando la aplicación de WhatsApp Web.
Ahora puedes realizar tus llamadas usando la aplicación de WhatsApp Web.

Durante la conversación es posible seleccionar qué cámara y micrófono utilizar, además de trasladar la llamada a una ventana independiente para continuar realizando otras tareas en el navegador.

También permite llamadas grupales

Las llamadas grupales funcionan de una manera similar, aunque ofrecen la posibilidad de seleccionar previamente a los participantes.

Dentro de un grupo, el usuario debe pulsar el botón de cámara situado junto al nombre de la conversación. Después puede elegir qué integrantes recibirán la llamada y decidir si quiere iniciar una conversación de voz o una videollamada.

Otra posibilidad es generar un enlace de llamada y compartirlo con personas determinadas para que puedan incorporarse a la conversación.

La plataforma también dispone de una sala de espera. Esta herramienta permite controlar quién puede entrar en una llamada grupal antes de darle acceso a la conversación.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp Web te permite realizar llamadas grupales. (Meta)

Llamadas sin límite de tiempo

Una de las características que diferencian a WhatsApp Web es que las llamadas no tienen un límite de duración. Esto permite mantener una videollamada durante el tiempo que sea necesario sin que la conversación tenga que finalizar automáticamente.

En el caso de las llamadas grupales, el límite establecido es de 32 personas.

Además, una llamada puede trasladarse de un dispositivo a otro sin tener que finalizarla. Por ejemplo, el usuario puede comenzar una conversación desde el teléfono y posteriormente pasarla a WhatsApp Web cuando llegue a una computadora. El proceso también funciona en sentido contrario.

Esta característica permite cambiar de pantalla según las necesidades del usuario y continuar la conversación sin interrupciones.

No hay limite de tiempo en las llamadas realizadas desde WhatsApp Web.
No hay limite de tiempo en las llamadas realizadas desde WhatsApp Web.

Compartir pantalla y mejorar el sonido

WhatsApp Web también permite compartir la pantalla durante una videollamada. Esta función puede utilizarse para mostrar documentos, presentaciones, aplicaciones o cualquier contenido que aparezca en la computadora.

A esto se suma QuickHD, una función que permite que el video alcance alta definición desde los primeros segundos de la llamada, reduciendo el tiempo en el que la imagen puede aparecer con menor calidad.

El servicio también incorpora supresión de ruido de fondo, diseñada para reducir sonidos externos y facilitar que la voz se escuche con mayor claridad.

Puedes compartir pantalla cuando realiaves una videollamada WhatsApp Web.
Puedes compartir pantalla cuando realiaves una videollamada WhatsApp Web.

Disponible en los principales navegadores

Las llamadas y videollamadas de WhatsApp Web funcionan en Chrome, Edge, Firefox y Safari, sin necesidad de descargar un programa adicional.

La plataforma también incorpora una pestaña específica para consultar el historial de llamadas y acceder a contactos favoritos, además de reacciones durante las conversaciones.

Con estas funciones, WhatsApp amplía su sistema de llamadas desde el navegador y ofrece una alternativa para quienes necesitan comunicarse desde una computadora sin instalar aplicaciones adicionales, manteniendo el cifrado de extremo a extremo durante las conversaciones.

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