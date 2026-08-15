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Epic Games regala este juego de aventura de ciencia ficción por tiempo limitado

En el título Caravan SandWitch, controlas a Sauge, una joven que regresa a su planeta natal, Cigalo

Epic Games lanzó un nuevo juego gratis por tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games lanzó un nuevo juego gratis por tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Epic Games tiene un nuevo juego gratis por tiempo limitado. Se trata de Caravan SandWitch, un título de aventuras para PC gratuito hasta el 20 de agosto de 2026.

Para acceder a este juego, basta con ingresar a la plataforma de juegos, buscar el título y pulsar ‘Conseguir’.

De qué trata Caravan SandWitch

Caravan SandWitch es una aventura narrativa y relajante de ciencia ficción. Controlas a Sauge, una joven que regresa a su planeta natal, Cigalo, tras recibir una extraña señal de socorro de su hermana, a quien daban por desaparecida.

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Personaje de videojuego con cabello naranja y mochila amarilla corre por un camino de tierra. Hay acantilados, vegetación y una torre en el fondo, junto al agua
Caravan SandWitch es gratis en PC hasta el 20 de agosto de 2026. (Epic)

El mundo está semidesértico y abandonado tras la sobreexplotación humana, pero ofrece una experiencia muy pacífica: sin combates, sin muertes y sin temporizadores.

Interactúa con las comunidades de Cigalo: ayúdalas con sus tareas y conoce a gente nueva por el camino. Tómate tu tiempo para explorar el mundo, ya sea en tu caravana o a pie.

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La vida es simple: sin combate, sin muerte, sin cronómetro; solo tú, tu caravana y el mundo.

Un personaje de videojuegos se desliza por una tirolesa sobre un paisaje desértico con edificios, estructuras destruidas, nubes y un relámpago
Caravan SandWitch es una aventura narrativa de ciencia ficción, relajada. (Caravan SandWitch)

Qué requisitos cumplir para instalar el juego

Los requisitos mínimos que debe cumplir un computador para que este juego sea instalado son:

  • Sistema operativo: Windows 7
  • Procesador (CPU): Intel Core i5-3330 3.0 GHz / AMD FX-8300 3.3 GHz
  • Memoria RAM: 4 GB
  • Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce GTX 760 / Radeon R9 270
  • DirectX: DirectX 11
  • Almacenamiento: 5 GB
  • Cuentas de inicio de sesión necesarias: Epic ID

Y los requisitos recomendados son:

  • Sistema operativo: Windows 10
  • Procesador (CPU): Intel Core i5-4690 3.5 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz
  • Memoria RAM: 6 GB
  • Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 560
  • DirectX: DirectX 11
  • Almacenamiento: 5 GB
Vista trasera de un hombre con auriculares frente a tres monitores de computadora, en una habitación oscura con iluminación LED colorida y un gabinete de PC con luces moradas.
Como mínimo, se requiere una PC con Windows 7. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caravan SandWitch también cuenta con una versión para PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS y Android.

Qué juego gratis hay en Epic Games

Epic Games también cuenta con una lista de juego gratis sin fecha límite. Algunos son:

  • Path of Exile
  • skate.
  • Fishing Planet
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • World of Warships
  • Asphalt Legends
  • Duet Night Abyss
  • MONGIL: STAR DIVE
  • Warframe
  • Idle Champions of Forgotten Realms
  • League of Legends
  • NTE: Neverness to Everness
  • Apex Legends
  • Metalstorm
  • Where Winds Meet
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam ofrece muchos juegos gratis para PC, además de promociones temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Shop Titans
  • Arena Breakout: Infinite
  • SMITE 2
  • Crosshair V2
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Hone
  • Wuthering Waves
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Access
  • Infinity Nikki
  • Firestone Online Idle RPG
  • Magic: The Gathering Arena
  • Destiny 2
  • RAVEN2
  • Fortnite
  • Rocket League
  • Genshin Impact
  • Zenless Zone Zero
  • Honkai: Star Rail
  • Arknights: Endfield
  • Fall Guys
  • VALORANT
  • Marvel Rivals
  • Los Sims 4

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Steam también ofrece una amplia selección de juegos gratis para PC, más allá de las promociones temporales.

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En su tienda hay títulos free-to-play de varios géneros. (Steam)

En su tienda es posible encontrar títulos free-to-play de distintos géneros, desde shooters y MOBAs hasta juegos de cartas y propuestas indie, con descargas directas y actualizaciones automáticas.

Además, la plataforma cuenta con filtros y secciones específicas para descubrir lanzamientos sin costo y clásicos que mantienen su acceso gratuito.

Otra ventaja es su sistema de comunidad: reseñas, guías y foros ayudan a elegir qué instalar. Para aprovecharlo, basta con crear una cuenta, buscar “gratis” y revisar requisitos antes de descargar.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam tiene filtros y secciones para encontrar lanzamientos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos títulos gratuitos de Steam sin fecha límite de acceso son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall

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