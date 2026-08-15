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Michael Imperioli recordó la llamada que le heló la sangre cuando se enteró de la muerte de su compañero en Los Soprano

El actor contó cómo recibió aquella noticia en una calle de Santa Bárbara, entre confusión y silencio, antes de confirmar que la pérdida de su compañero, James Gandolfini, era real

El actor atravesó un momento de desconcierto absoluto al recibir la noticia del fallecimiento de James Gandolfini y compartió cómo ese instante marcó su memoria (REUTERS/Aude Guerrucci)
El actor atravesó un momento de desconcierto absoluto al recibir la noticia del fallecimiento de James Gandolfini y compartió cómo ese instante marcó su memoria (REUTERS/Aude Guerrucci)
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El 19 de junio de 2013, Michael Imperioli experimentó uno de los momentos más desconcertantes de su vida al recibir la noticia de la muerte de James Gandolfini. Una llamada inesperada mientras él se encontraba en California desencadenó una serie de emociones intensas y recuerdos sobre su compañero en Los Soprano.

Un mensaje confuso en medio de la rutina

Durante una entrevista en el videopódcast We’re Back! With Brian Williams, Imperioli relató cómo Steve Schirripa lo contactó ese día. “Estaba en California y Steve Schirripa me llamó y me dijo: ‘Jimmy murió’”, recordó. La reacción inicial de Imperioli fue de confusión, ya que pensó en otro amigo con el mismo nombre, quien atravesaba problemas de salud severos. “Primero pensé: ‘¿Qué Jimmy?’”, explicó.

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La confusión inicial de Michael Imperioli ante la noticia refleja el impacto que puede tener una llamada inesperada en medio de la vida cotidiana (REUTERS/Mario Anzuoni)
La confusión inicial de Michael Imperioli ante la noticia refleja el impacto que puede tener una llamada inesperada en medio de la vida cotidiana (REUTERS/Mario Anzuoni)

La incertidumbre se disipó rápidamente cuando Schirripa aclaró: “Gandolfini”. “Yo dije: ‘¿Qué?’”, agregó Imperioli. La noticia, repentina y devastadora, cambió por completo el ánimo del actor, quien describió ese instante como “muy surrealista”.

El impacto inmediato de la noticia

Imperioli explicó que caminaba por una calle de Santa Bárbara cuando recibió la llamada. “Me detuve y me quedé congelado”, afirmó. La sorpresa fue tal que en un primer momento no pudo procesar lo que estaba ocurriendo. “No sabía qué estaba pasando”, añadió, acentuando la sensación de irrealidad que invadió ese instante.

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El actor relató cómo la sorpresa y la incredulidad lo paralizaron, obligándolo a buscar una confirmación antes de aceptar la dolorosa verdad
El actor relató cómo la sorpresa y la incredulidad lo paralizaron, obligándolo a buscar una confirmación antes de aceptar la dolorosa verdad

Preocupado por la posibilidad de que se tratara de un rumor, optó por confirmar la información. “En aquella época circulaban muchos bulos en internet sobre supuestas muertes de actores y por eso quise confirmar que era cierto”, relató. Decidió consultar con su abogado, que también representaba a Gandolfini y Schirripa, y recibió la confirmación definitiva del fallecimiento de su compañero.

Un reencuentro reciente y señales de una nueva etapa

La noticia resultó aún más dolorosa para Imperioli porque había visto a Gandolfini apenas dos semanas antes del suceso. Ambos coincidieron en la presentación de la película para televisión Nicky Deuce, el 20 de mayo, junto a otros colegas como Schirripa, Vincent Curatola y Tony Sirico. Imperioli rememoró que en ese encuentro, Gandolfini se mostró feliz.

El recuerdo de un último encuentro y la nueva paternidad de Gandolfini profundizaron el dolor de la pérdida para Imperioli (REUTERS/Lauren Justice)
El recuerdo de un último encuentro y la nueva paternidad de Gandolfini profundizaron el dolor de la pérdida para Imperioli (REUTERS/Lauren Justice)

Además, Gandolfini había sido padre de una niña llamada Liliana tan solo unos meses antes de su muerte. Esa faceta renovada, llena de proyectos personales y profesionales, reforzó el impacto de la pérdida para quienes lo rodeaban. “Habían pasado seis años desde el final de Los Soprano y Gandolfini parecía entrar en otra etapa de su vida”, señaló Imperioli, quien admitió que esa percepción volvió la noticia todavía más difícil de asimilar.

El legado de Gandolfini y la huella en Los Soprano

James Gandolfini y Michael Imperioli compartieron elenco en Los Soprano, la serie creada por David Chase y emitida por HBO entre 1999 y 2007. Imperioli interpretó a Christopher Moltisanti, mientras que Gandolfini dio vida a Tony Soprano, figura central de la trama. La serie revolucionó la televisión y cimentó la reputación de ambos actores.

La influencia de James Gandolfini en la televisión y su vínculo con el elenco de Los Soprano quedaron marcados tras su partida
La influencia de James Gandolfini en la televisión y su vínculo con el elenco de Los Soprano quedaron marcados tras su partida

El reparto incluyó otros nombres destacados como Edie Falco, Jamie-Lynn Sigler, Robert Iler y Lorraine Bracco. Para Imperioli, la imagen de un Gandolfini ilusionado con el futuro permanece asociada a la impresión abrupta y desconcertante que le dejó la noticia de su muerte, recibida de forma tan inesperada y marcada por el desconcierto.

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