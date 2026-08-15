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Corea del Sur propuso al régimen de Kim Jong-un abrir un diálogo para poner fin al conflicto y frenar la amenaza nuclear

“Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos entre sí y empecemos discusiones para terminar la guerra”, señaló el presidente surcoreano Lee Jae Myung

El presidente surcoreano Lee Jae Myung pronuncia un discurso durante una ceremonia para celebrar el 81.º aniversario del Día de la Liberación de Corea en Seúl, Corea del Sur, el sábado 15 de agosto de 2026. Lee Jin-man/Pool vía REUTERS
El presidente surcoreano Lee Jae Myung pronuncia un discurso durante una ceremonia para celebrar el 81.º aniversario del Día de la Liberación de Corea en Seúl, Corea del Sur, el sábado 15 de agosto de 2026. Lee Jin-man/Pool vía REUTERS
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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha invitado formalmente este sábado a la dictadura de Corea del Norte a iniciar negociaciones para poner fin de manera definitiva al conflicto entre ambos países, así como abordar vías efectivas para frenar el programa nuclear norcoreano.

Durante su discurso con motivo del aniversario del Día de la Liberación Nacional (que celebra la liberación de Corea del dominio colonial japonés), el mandatario surcoreano ha instado a Pyongyang a dejar de lado las amenazas para sustituir el “inestable sistema de armisticio” por un régimen de paz duradero en la península.

“Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos entre sí y empecemos discusiones para terminar la guerra, que continúa desde hace mucho tiempo, como las partes directamente involucradas. En el proceso, podríamos discutir también las maneras efectivas de detener el avance de las capacidades nucleares del Norte”, argumentó Lee, en declaraciones recogidas por la agencia surocoreana de noticias Yonhap.

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La propuesta del mandatario surcoreano se produce a pesar del silencio mantenido por el régimen de Kim Jong Un ante los últimos gestos de acercamiento de Seúl desde la llegada al poder de la actual administración.

Asimismo, Seúl ha abogado por articular un “sistema de seguridad estratificado” que contenga las tensiones continentales y contribuya a la desnuclearización global. El mandatario ha asegurado que una península estable servirá como motor de estabilidad y cooperación económica, y espera que las dos Coreas “se sienten cara a cara para la coexistencia pacífica y el crecimiento mutuo”.

El líder norcoreano Kim Jong Un. KCNA vía REUTERS
El líder norcoreano Kim Jong Un. KCNA vía REUTERS

Relaciones con Japón y visión de futuro

Con respecto a las relaciones entre Corea del Sur y Japón, Lee ha destacado la reactivación de la “diplomacia itinerante” durante el último año, la cual, según el mandatario, ha permitido estrechar la cooperación bilateral en materia de cadenas de suministro, energía y tecnologías avanzadas. En este sentido, ha abogado por seguir ampliando los lazos con el Gobierno japonés para afrontar desafíos comunes.

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Por otro lado, Lee ha anunciado que su Ejecutivo investigará y confiscará los bienes acumulados por los colaboradores del dominio colonial japonés (quienes ocuparon la península entre 1910 y 1945) para destinar dichos fondos al apoyo de los jóvenes surcoreanos. A su vez, se ha comprometido a reafirmar su meta de posicionar a Corea del Sur como un actor industrial e innovador “irremplazable” a nivel global.

“Corea del Sur debe convertirse en un país que el mundo necesite absolutamente y con el que todos los países quieran cooperar”, ha concluido.

(Con información de Europa Press)

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