El Salvador: Ola de calor supera marcas en lo que va de agosto y autoridades brindan recomendaciones

El periodo canicular y los sistemas de alta presión impulsan el calor extremo al reducir la humedad relativa y acumular aire caliente en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El Salvador enfrenta una ola de calor con temperaturas que han superado marcas históricas en varios sectores del país, según el más reciente informe de la Dirección de Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente (Marn).

Desde el 11 de agosto de 2026, las condiciones extremas afectan a estaciones como La Unión, Acajutla, Los Naranjos, Chiltiupán, Santiago de María y Perquín, donde se han registrado valores muy por encima de los promedios habituales.

De acuerdo con el informe , el periodo canicular vigente en El Salvador ha intensificado el fenómeno, propiciando un ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio. El documento señala que “varios récords históricos de temperatura máxima han sido superados en diferentes estaciones del país en lo que va de agosto de 2026”.

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Entre los registros más destacados se encuentran los 38,5 °C (101,3 °F) en Güija, Santa Ana, el 1 de agosto y los 40.6 °C (105.1 °F) en San Francisco Gotera, Morazán, el 13 de agosto. También sobresalen los 38.8 °C (101.8 °F) en Chorrera del Guayabo y Cerrón Grande, Cabañas, y los 37.6 °C (99.7 °F) en Nueva Concepción, Chalatenango. En otras zonas del país, como Santiago de María, se reportaron 33.0 °C (91.4 °F) el 10 de agosto, mientras que en Candelaria de La Frontera la temperatura alcanzó 36.2 °C (97.2 °F) el 13 de agosto.

San Francisco Gotera, en Morazán, registró 40.6 °C durante la ola de calor, el valor más alto informado por autoridades meteorológicas. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

El informe también detalla que los promedios nacionales de temperatura han superado ampliamente los valores climatológicos habituales del mes, especialmente en la zona paracentral y oriental. En Jiquilisco y Santa Rosa de Lima, la diferencia con respecto a los datos históricos supera los 7 °C (12.6 °F).

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El pronóstico del equipo técnico advierte que, en los próximos días, las altas temperaturas continuarán en todo el territorio nacional, con posibilidad de extenderse a más zonas y persistir en puntos críticos. Las estimaciones para el corto plazo ubican los valores máximos en la zona oriental entre 38 °C y 41 °C (100,4 °F y 105,8 °F), en la franja costera entre 35 °C y 38 °C (95 °F y 100,4 °F), en los valles interiores entre 33 °C y 35 °C (91,4 °F y 95 °F), y en las zonas montañosas entre 26 °C y 32 °C (78,8 °F y 89,6 °F).

Recomendaciones ante el aumento de temperaturas

El Marn mantendrá un monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas y recomienda extremar precauciones entre la población. Las recomendaciones incluyen evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación solar, entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., mantenerse hidratado incluso sin sensación de sed, usar protector solar de alto factor, vestir ropa ligera de colores claros y protegerse con sombreros.

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El Ministerio de Medio Ambiente recomendó limitar la exposición solar, hidratarse y buscar atención médica ante síntomas asociados a la ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento enfatiza la importancia de prestar atención especial a niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que constituyen el grupo más vulnerable ante los efectos de las altas temperaturas. También se insta a vigilar a las mascotas y plantas, debido a la falta de humedad y el incremento térmico. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata.