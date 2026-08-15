“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

Matthew McConaughey desmintió que rechazó Titanic y afirmó que nunca recibió una oferta formal para el papel que interpretó Leonardo DiCaprio (20th Century Studios LA)

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Matthew McConaughey reveló en el podcast Happy Sad Confused que nunca recibió una oferta formal para protagonizar Titanic y desmintió así una versión instalada durante años. En la entrevista también habló de su regreso al cine con The Rivals of Amziah King, su primer protagónico en cinco años.

McConaughey reconoció haber tenido una audición que consideró exitosa, frente a los productores y junto a Kate Winslet, y haber salido convencido de que el papel era suyo. No lo fue: “Estaba seguro. Salí creyendo que era mío. Y después... Leonardo DiCaprio”.

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El episodio del podcast, disponible en plataformas de streaming, sirvió de vitrina para que el actor repasara casi tres décadas de carrera, desde su aparición en Dazed and Confused (1993) hasta sus proyectos recientes.

El regreso con The Rivals of Amziah King

Sobre The Rivals of Amziah King, que tuvo su premiere en el festival South by Southwest antes de su estreno comercial, McConaughey explicó que fue el primer guion en años que le generó una curiosidad genuina.

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The Rivals of Amziah King marcó el regreso de Matthew McConaughey al cine con su primer protagónico en cinco años (SXSW)

“Es una historia de amor, de padre e hija, con música de bluegrass y 10.000 abejas”, describió, y añadió que reconoció en el universo del filme a personas reales de su entorno, gente que usa el humor y la música para sobreponerse a las dificultades.

Para preparar las escenas musicales, el actor estudió mandolina durante meses. Según relató en Happy Sad Confused, descubrió que tocar bien el instrumento y cantar al mismo tiempo resultaban actividades mutuamente excluyentes: cuando mejoraba en uno, el otro decaía. Aun así, llegó al rodaje con el nivel suficiente para que el personaje, Amaziah King, pareciera alguien que lleva toda la vida con el instrumento al hombro.

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McConaughey conectó al personaje con la figura de su madre, a quien describió como “una maestra del rechazo comprometido”: alguien capaz de ignorar un diagnóstico médico con tal convicción que el cuerpo termina creyéndole.

“Venció dos tipos de cáncer con aspirina”, aseguró el actor, aunque aclaró que no lo recomienda como protocolo médico. Esa misma energía, la de quien pone a los demás en el centro del círculo y los eleva, es la que buscó trasladar al personaje.

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Los papeles que dejó pasar

Matthew McConaughey contó que estudió mandolina durante meses para interpretar a Amaziah King en The Rivals of Amziah King (REUTERS/Danny Moloshok)

El repaso por los proyectos descartados ocupó buena parte de la conversación. McConaughey confirmó que rechazó Los Ángeles al desnudo porque el director Curtis Hanson llegó a visitarlo al set de Tiempo de matar y el actor no pudo leer el guion con la concentración que exige.

Esa costumbre —no leer un texto si las condiciones no son las adecuadas— explica también que haya pasado de largo por Mud la primera vez, antes de que personas de su entorno lo convencieran de releerlo. Con Asesino por encargo ocurrió algo similar: lo consideró perturbador hasta que su mentora Penny Allen le señaló que era una comedia negra.

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Sobre The Last of Us, McConaughey admitió que mantuvo conversaciones con el productor Craig Mazin, pero que en ese momento su interés estaba puesto en proyectos literarios y en roles de liderazgo fuera de la actuación.

“True Detective fue un golpe de estado en un momento en que los actores de mi perfil no hacían series”, recordó, y añadió que la fórmula que funcionó entonces —una historia autoconclusiva con identidad muy definida— es la misma que busca cuando evalúa una nueva propuesta.

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Matthew McConaughey admitió que mantuvo conversaciones sobre The Last of Us con el productor Craig Mazin

En cuanto a las franquicias de superhéroes, el actor reconoció haber recibido varias aproximaciones, entre ellas Guardianes de la Galaxia y, más recientemente, Linterna Verde.

Su postura no es de rechazo ideológico, sino de método: McConaughey parte siempre de personajes “animados”, con capacidades que desafían la lógica, y los va trasladando mentalmente al mundo real hasta que se vuelven creíbles. “Cuando llego ahí, ya no necesito la capa”, explicó.

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El episodio de los bongos y otras postales de carrera

Uno de los momentos más recordados de la entrevista fue el relato del famoso episodio de los bongos, en 1999, cuando la policía lo arrestó por tocar el instrumento desnudo en su casa de Austin con la ventana abierta.

McConaughey contó que, tras nueve horas detenido, llamó a su madre, quien lo animó a salir por la puerta principal ante los periodistas en lugar de escabullirse por la entrada trasera. “Alguien ya había impreso esa noche una camiseta que decía ‘Bongo Naked’ con mi caricatura”, recordó entre risas. Guardó el ticket de la multa enmarcado.

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Matthew McConaughey recordó su arresto por tocar bongos desnudo en Austin y explicó cómo filmó la escena de las lágrimas en Interestelar (This Past Weekend)

El actor también detalló el rodaje de la escena de las lágrimas en Interestelar (2014), hoy convertida en referencia del cine contemporáneo. Antes de que arrancara la cámara, McConaughey le pasó una nota al director Christopher Nolan con dos letras: “CU”, de close-up.

No quiso ver el metraje que debía ver su personaje antes de la primera toma: prefirió reaccionar en tiempo real, sin anticipo. “Todo lo que viene después de la primera toma es actuación. La primera toma es lo único puro”, afirmó.

Al cierre de la conversación, Happy Sad Confused propuso un torneo entre las películas de su carrera. McConaughey eligió Rebeldes y confundidos sobre todas las demás, incluida El club de los desahuciados, la cinta que le valió el Oscar a mejor actor en 2014.

Su argumento fue que el set de la película de Richard Linklater le enseñó cómo debería funcionar siempre el trabajo colectivo en el cine: actores que se pasan material entre sí, que se ceden el foco sin calcular la transacción. Él llegó al rodaje con pocas líneas escritas y salió con Wooderson, uno de los personajes más reconocibles de su generación.