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Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia

El epicentro se localizó en Pematangsiantar, a unos 126 kilómetros al sureste de Medan, la capital de la isla. El sismo del viernes dejó, hasta el momento, 38 muertos

Vista de un edificio gravemente dañado en el puerto de L. Say tras el terremoto en Maumere, Sikka, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, 15 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer
Vista de un edificio gravemente dañado en el puerto de L. Say tras el terremoto en Maumere, Sikka, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, 15 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer
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Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, a última hora del sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este es el segundo sismo que afecta a esta vasta nación del sudeste asiático en un solo día.

El epicentro se localizó en Pematangsiantar, a unos 126 kilómetros al sureste de Medan, la capital de la isla. El sismo tuvo una profundidad de 183 kilómetros y no se ha emitido ninguna alerta de tsunami.

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