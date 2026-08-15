Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, a última hora del sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este es el segundo sismo que afecta a esta vasta nación del sudeste asiático en un solo día.
El epicentro se localizó en Pematangsiantar, a unos 126 kilómetros al sureste de Medan, la capital de la isla. El sismo tuvo una profundidad de 183 kilómetros y no se ha emitido ninguna alerta de tsunami.
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