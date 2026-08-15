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India anunció un plan para formar en inteligencia artificial a 10 millones de jóvenes en un año

El gobierno de Narendra Modi presentó una estrategia nacional que busca dotar de nuevas competencias tecnológicas a la próxima generación

India anunció un plan para formar en IA a 10 millones de jóvenes en un año
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El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció el lanzamiento de una iniciativa nacional para capacitar a 10 millones de jóvenes en inteligencia artificial (IA) en los próximos 12 meses. La propuesta forma parte de su plan para posicionar al país en la vanguardia tecnológica mundial.

“En el próximo año, trabajaremos para brindar capacitación en habilidades de IA a 10 millones de jóvenes, para que la juventud de la India tenga la capacidad de liderar también en el mundo de la IA”, expresó Modi desde el Fuerte Rojo de Nueva Delhi, durante su discurso por el 80º Día de la Independencia.

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La iniciativa pretende transformar el modelo productivo del país y se integra en la hoja de ruta económica con la que Nueva Delhi se propone alcanzar el estatus de nación desarrollada para 2047.

Modi subrayó: “No debemos convertir simplemente a nuestro país en un mercado para el mundo. Debemos convertirnos en un centro de innovación”. De acuerdo con el mandatario, el ecosistema del país debe liderar el desarrollo de tecnologías emergentes a escala global.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, saluda a los niños durante las celebraciones del Día de la Independencia en el histórico Fuerte Rojo de Delhi, India (REUTERS/Altaf Hussain)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, saluda a los niños durante las celebraciones del Día de la Independencia en el histórico Fuerte Rojo de Delhi, India (REUTERS/Altaf Hussain)

El jefe de Gobierno vinculó el avance en IA al despliegue de una infraestructura pública digital más amplia y al fortalecimiento de sectores estratégicos como semiconductores, computación cuántica y redes 6G de fabricación nacional.

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Para esta transición, que exigirá “electricidad en cantidades masivas”, la India anunció como meta alcanzar 100 gigavatios de producción de energía nuclear para 2047 y ampliar el uso de energía solar.

Modi añadió: “Hoy es la era de la IA, la tecnología cuántica, el espacio, la robótica y los centros de datos. Se ha abierto un dominio completamente nuevo”.

El interés de Nueva Delhi por la IA está alineado con la doctrina de autosuficiencia económica (“India autosuficiente”) promovida por el Gobierno. El objetivo es convertir al país en un núcleo global de procesamiento de datos y manufactura de microchips para disminuir la dependencia del exterior.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció el lanzamiento de una iniciativa nacional para capacitar a 10 millones de jóvenes en inteligencia artificial en los próximos 12 meses (REUTERS/Altaf Hussain)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció el lanzamiento de una iniciativa nacional para capacitar a 10 millones de jóvenes en inteligencia artificial en los próximos 12 meses (REUTERS/Altaf Hussain)

“India autosuficiente” y su impacto en el desarrollo nacional

El programa “India autosuficiente” (Atmanirbhar Bharat), impulsado por el primer ministro Narendra Modi, constituye la piedra angular de la estrategia nacional para fortalecer la autonomía tecnológica y productiva del país.

Según reportó Indian Express, la hoja de ruta incluye el desarrollo de cadenas de valor industriales completas, fomentando la innovación local y priorizando la calidad y la competitividad global en sectores clave como la manufactura avanzada y los semiconductores.

De acuerdo con información de CNBC TV18, el gobierno prevé la creación de cinco a ocho nuevas plantas de semiconductores en los próximos años, con el objetivo de posicionar a la India como un proveedor global de microchips y componentes tecnológicos. Las autoridades también han definido metas ambiciosas en materia de energía, entre ellas alcanzar 100 gigavatios de capacidad nuclear para el año 2047 y expandir el uso de fuentes renovables.

Como parte de esta visión, la administración de Modi ha delineado siete áreas prioritarias conocidas como “Saptadhara”: manufactura, agricultura y procesamiento de alimentos, tecnología e innovación, infraestructura logística, defensa, economía verde y azul, y proyección internacional de la cultura india. El plan incluye iniciativas para garantizar la autosuficiencia en sectores estratégicos, la expansión de redes logísticas modernas y el impulso a la economía creativa.

El enfoque en la capacitación tecnológica de la juventud se combina con la meta de transformar a la India en un centro global de procesamiento de datos y manufactura avanzada, disminuyendo la dependencia de importaciones y consolidando la posición del país como polo de innovación y desarrollo.

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