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La perseverancia secreta de Harrison Ford: cómo sobrevivió al rechazo y reinventó su destino en Hollywood

El actor, de 84 años, construyó una carrera única cientos de puertas cerradas y oficios alternativos, defendiendo la autenticidad personal frente a la presión de imitar modelos de éxito

El salto llegó casi a los 35 años, con el estreno de Star Wars en 1977
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Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Harrison Ford pasó años entre audiciones fallidas y trabajos como carpintero en Los Ángeles. En una entrevista con The Palm Beach Post, recordó esa etapa y resumió la idea que, según dijo, guió su carrera: sostener una voz propia.

La frustración fue tal que Harrison Ford se negaba a ir al cine a ver trabajar a sus contemporáneos: “Me preguntaba si alguna vez me llegaría el turno. A ellos les daban cosas buenas; a mí no”, declaró, según recoge Espinof en base a la biografía Harrison Ford: A Biography (1993), de Robert Sellers.

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Harrison Ford
Harrison Ford contó en The Palm Beach Post que evitaba ir al cine a ver a sus contemporáneos mientras esperaba una oportunidad (REUTERS/Etienne Laurent)

Ese rechazo voluntario al cine, que en otro contexto habría resultado perjudicial para su formación, tuvo una consecuencia inesperada: lo preservó de la tentación de copiar los estilos que sí funcionaban para otros.

Ante ese panorama, Harrison Ford tomó una decisión. Abandonó temporalmente la actuación y se formó de manera autodidacta como carpintero para subsistir.

Ilustración a lápiz de Harrison Ford joven en un taller. Se ven herramientas de carpintería, tablones de madera y ventanas de luz tenue.
Harrison Ford pasó años entre audiciones fallidas y trabajos como carpintero en Los Ángeles antes de convertirse en una estrella de Hollywood (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajó en las casas de figuras del mundo del espectáculo y fue precisamente durante ese período cuando estableció contacto con George Lucas y con Francis Ford Coppola, dos de los directores que terminarían por transformar el rumbo de su vida profesional. La pausa, lejos de alejarlo de su objetivo, resultó ser el punto de inflexión que necesitaba.

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La advertencia que Harrison Ford dejó en aquella entrevista con The Palm Beach Post—recogida por Espinof— apunta directamente a la trampa de imitar modelos ajenos: “No permitan que su ambición por triunfar los lleve a intentar imitar el éxito ajeno. Has de encontrarlo por tus propios medios”.

El actor atribuye parte de su trayectoria al hecho de haber mantenido su propia voz en un entorno que premia la replicación de fórmulas que ya probaron ser rentables. Su aislamiento forzado del circuito cinematográfico, en ese sentido, operó como un escudo.

El éxito que llegó después de los 35 años

El actor advirtió que la ambición por triunfar no debe llevar a imitar el éxito ajeno y sostuvo que cada uno debe encontrar su propia voz (REUTERS/Daniel Cole)
El actor advirtió que la ambición por triunfar no debe llevar a imitar el éxito ajeno y sostuvo que cada uno debe encontrar su propia voz (REUTERS/Daniel Cole)

El salto llegó casi a los 35 años, con el estreno de Star Wars en 1977. A partir de entonces, Harrison Ford construyó una carrera que lo convertiría en uno de los actores más taquilleros de las décadas de 1980 y 1990. Protagonizó dos de las sagas más populares del cine de entretenimiento —Indiana Jones y Star Wars— y también participó en producciones de mayor peso dramático.

Único testigo le valió a Ford su única nominación al Oscar, mientras que Presunto inocente y El fugitivo consolidaron su perfil en el cine de suspenso adulto, un género que dominó durante más de una década.

La longevidad de su carrera contrasta con la fragilidad de sus comienzos. Actores que en los años 60 lo superaban en visibilidad quedaron en el olvido, mientras que Harrison Ford sostuvo su vigencia durante más de medio siglo. Esa persistencia, según su propio relato, no dependió de estrategias ni de contactos, sino de resistir la presión de convertirse en alguien más.

Sus proyectos más recientes

Red Hulk/President Thaddeus Ross (Harrison Ford) in Marvel Studios' CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.
En 2025, Harrison Ford siguió activo con Capitán América: un nuevo mundo y con la serie 1923 junto a Helen Mirren (Marvel Studios)

A los 84, Harrison Ford mantiene una presencia activa en la industria. En 2025 debutó en el universo cinematográfico de Marvel Studios con Capitán América: un nuevo mundo, producción que tuvo una recepción moderada por parte de la crítica.

También apareció en 1923, serie western de SkyShowtime que funciona como precuela de Yellowstone, donde compartió pantalla con Helen Mirren. Dos proyectos muestran que, a más de cinco décadas de aquellas audiciones fallidas en Los Ángeles, Ford sigue eligiendo sus propios términos.

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