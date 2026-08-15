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Hondureños demandan mejorar atenciones en el seguro social

Adultos mayores y pacientes con distintos padecimientos denunciaron dificultades para obtener citas con especialistas, falta de medicamentos y cambios en el horario de apertura

Un paciente aseguró que lleva varios meses esperando una cita con un cardiólogo, en medio de la falta de cupos en el IHSS.
Un paciente aseguró que lleva varios meses esperando una cita con un cardiólogo, en medio de la falta de cupos en el IHSS.
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La atención médica volvió a poner a prueba la paciencia de los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Honduras que desde la madrugada hicieron largas filas afuera del centro asistencial.

Los pacientes llegaron antes del amanecer para intentar conseguir una cita, en medio de quejas por cambios en el horario de apertura y demoras en la atención.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, Durante los últimos dos días, ese horario habría cambiado, sin que los usuarios recibieran una explicación clara sobre la modificación. No obstante desde las comunicaciones del centro de atención se notificó que el horario de atenciones ahora será desde las seis de la mañana.

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La situación obligó a decenas de personas a permanecer más tiempo en las afueras del centro asistencial, incluso cuando algunas presentan problemas de salud que dificultan permanecer de pie durante períodos prolongados.

Y es que la necesidad de conseguir una consulta con un especialista no es de ahora, sino de años situación que ha llevado a algunos derechohabientes a salir de sus viviendas durante la madrugada.

Varios de los pacientes aseguraron que llegaron aproximadamente a las 3:00 de la mañana para intentar obtener un cupo. Entre ellos hay personas de la tercera edad y ciudadanos que padecen diferentes enfermedades y requieren seguimiento médico.

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También hay usuarios que se trasladan desde distintos sectores de Tegucigalpa y desde lugares fuera de la capital, lo que representa un esfuerzo adicional para quienes deben viajar durante la noche o las primeras horas del día.

Otra derechohabiente relató que permaneció mareada y con malestar en la fila del IHSS mientras buscaba una cita médica.
Otra derechohabiente relató que permaneció mareada y con malestar en la fila del IHSS mientras buscaba una cita médica.

Exigen mejorar atenciones

Para estos pacientes, llegar temprano tampoco significa tener garantizada la atención. La posibilidad de obtener una cita depende de los espacios disponibles, por lo que muchos permanecen en la fila con la incertidumbre de si finalmente podrán ser atendidos.

Una de las pacientes expresó su indignación por las dificultades que ha enfrentado para obtener atención médica y aseguró que lleva aproximadamente tres meses intentando conseguir una cita.

También señaló que existe escasez de medicamentos, lo que complica aún más la situación de quienes dependen del sistema para continuar sus tratamientos.

La mujer cuestionó las condiciones en las que deben esperar los adultos mayores y lamentó que, pese a sus necesidades médicas, tengan que permanecer durante horas haciendo fila para intentar conseguir una cita.

“Aquí no hay citas, no hay medicamentos, es un sufrimiento. Somos personas de la tercera edad y no hay respeto”, expresó.

La escena se repite entre quienes llegan antes del amanecer y esperan su turno sin tener certeza de que podrán obtener una cita con el especialista que necesitan.

Un paciente aseguró que lleva varios meses esperando una cita con un cardiólogo, en medio de la falta de cupos en el IHSS.
Un paciente aseguró que lleva varios meses esperando una cita con un cardiólogo, en medio de la falta de cupos en el IHSS.

La dificultad para conseguir consultas no se limita a una especialidad específica. Otro de los derechohabientes afirmó que lleva varios meses intentando obtener una cita con un cardiólogo, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta favorable.

Para pacientes que requieren atención especializada, la demora puede representar un obstáculo para continuar con evaluaciones, controles o tratamientos.

Por su parte, las autoridades sanitarias aseguran que se están tomando medidas para incrementar la capacidad quirúrgica del sistema público y reducir la cantidad de personas que permanecen durante largos períodos a la espera de una operación.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, explicó que las autoridades consideran como mora quirúrgica aquellos casos en los que un paciente lleva más de 90 días esperando para ser sometido a un procedimiento.

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