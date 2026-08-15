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Irán desafió a Trump y negó que EEUU controle el estrecho de Ormuz: “No se conquista con un tuit ni con portaaviones”

Teherán respondió a las afirmaciones del presidente norteamericano y remarcó que la vía marítima estratégica permanecerá bajo órdenes iraníes mientras continúe la crisis en Medio Oriente

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El régimen de Irán rechazó este sábado las dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible declaración del estrecho de Ormuz como territorio norteamericano y sostuvo que el enclave marítimo no podrá ser controlado “con un tuit ni con portaaviones”. La respuesta iraní llegó pocas horas después de que el líder republicano insistiera en atribuirse el control de la estratégica vía marítima.

“Trump ha dicho que, tras la derrota de Irán, pronto declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. El estrecho de Ormuz no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones, ni mediante la emisión de una orden ni con un discurso electoral”, escribió en X el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi. El funcionario agregó que Irán “no se amedrenta ante las amenazas ni se deja intimidar por demostraciones de fuerza” y subrayó que el estrecho “ha sido, es y seguirá siendo iraní”.

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En su mensaje, Gharibabadi advirtió: “Este estrecho solo se cerrará y se abrirá bajo las órdenes de Irán y, mientras no acepten la realidad de su derrota y dejen de hacer afirmaciones delirantes, Irán continuará imponiendo el bloqueo”. Las autoridades iraníes remarcaron que cualquier intento externo de controlar la zona será respondido con medidas de fuerza.

Una maqueta simbólica de un misil iraní en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una maqueta simbólica de un misil iraní en Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, constituye una de las rutas marítimas más importantes para el transporte global de petróleo y gas. Su control ha sido históricamente motivo de disputa y foco de tensión entre Washington y Teherán, especialmente en el marco de la escalada militar de las últimas semanas.

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En paralelo, representantes iraníes y omaníes mantienen conversaciones sobre la posible gestión compartida del estrecho y la apertura de una ruta alternativa de navegación. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, indicó que estas negociaciones “podrían concluir pronto” y aclaró que son “completamente separadas” de cualquier diálogo estancado con Estados Unidos. El funcionario explicó que países como Qatar y Pakistán actúan como mediadores y llevan mensajes entre ambas partes.

El contexto inmediato de estas declaraciones incluye la reciente afirmación de Donald Trump, quien durante un acto en Nueva York anunció: “Muy pronto voy a declarar al estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es verdad”. El presidente estadounidense relacionó ese anuncio con el desenlace de la actual ofensiva militar en la región y sostuvo: “Irán está siendo derrotado muy duramente. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”.

Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Además, el despliegue militar en la zona continúa intensificándose. El portaaviones USS Abraham Lincoln, que permanece en la región desde 2025, será reemplazado en los próximos días por el USS George Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la duración de las operaciones y minimizó los reportes sobre problemas en la tripulación.

La disputa sobre el control del estrecho de Ormuz mantiene bloqueado el tráfico marítimo y acrecienta la presión internacional sobre el régimen de Irán. Las próximas semanas resultan decisivas para las negociaciones diplomáticas y el equilibrio militar en uno de los focos más sensibles de Medio Oriente.

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