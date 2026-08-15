Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Murió a los 97 años Mark Rydell, director de “On Golden Pond” y nominado al Oscar

El cineasta estadounidense falleció en California. Colaboró con figuras tales como Henry Fonda o Katharine Hepburn en éxitos taquilleros. Su hija Amy confirmó su deceso desde Woodland Hills

Mark Rydell
Mark Rydell falleció a los 97 años por causas naturales en Woodland Hills, Los Ángeles, según confirmó su hija Amy Rydell (AP Photo/Nick Ut,File)
Guardar

El director de cine Mark Rydell falleció a los 97 años tras una prolífica carrera en Hollywood. El deceso ocurrió el jueves 13 de agosto de 2026 en una comunidad de retiro para trabajadores del espectáculo en Woodland Hills, Los Ángeles. Su hija, Amy Rydell, confirmó que la muerte se produjo por causas naturales.

Mark Rydell, el cineasta nominado al Oscar por la película On Golden Pond, murió el 13 de agosto de 2026 a los 97 años. El fallecimiento ocurrió por causas naturales en Woodland Hills, Los Ángeles. Rydell destacó en la industria por dirigir a leyendas como Henry Fonda y Katharine Hepburn en producciones de gran éxito comercial y crítico.

PUBLICIDAD

Trayectoria y éxitos en la gran pantalla

La obra más reconocida de su filmografía fue On Golden Pond, estrenada en 1981. Este largometraje obtuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia. Según informó AP News, la cinta recaudó más de USD 119 millones y fue la segunda película más taquillera de aquel año.

Henry Fonda y Katharine Hepburn ganaron los premios a mejores actores por sus papeles en esta producción. Rydell recibió una nominación como mejor director, aunque el galardón quedó en manos de Warren Beatty. El filme representó el último papel cinematográfico de Henry Fonda antes de su muerte.

Mark Rydell
Los directores Mark Rydell (izquierda) y Steven Spielberg aparecen juntos durante un descanso en el almuerzo de nominados de 1981, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, el martes 10 de marzo de 1982 (Foto AP/Lennox McLendon, archivo)

La carrera de Rydell incluyó otros títulos que recibieron la atención de la crítica. Entre ellos figuran The Fox en 1967, The Reivers con Steve McQueen en 1969 y Cinderella Liberty en 1973. También dirigió a Bette Midler en The Rose en 1979 y a Mel Gibson en The River en 1984.

PUBLICIDAD

Formación académica y faceta como actor

El cineasta nació bajo el nombre de Mortimer Harold Rydell el 23 de marzo de 1929 en la ciudad de Nueva York. Durante su juventud estudió con el pianista de jazz Teddy Wilson en la Juilliard School of Music. Después sirvió dos años en el Ejército en Japón, donde organizó entretenimientos para las tropas.

Su transición a la actuación ocurrió tras obtener una beca en el Neighborhood Playhouse de Nueva York. Sus primeros pasos profesionales se dieron en las telenovelas de la cadena CBS tituladas The Edge of Night y As the World Turns. En 1956 debutó en el cine en la película Crime In The Streets.

A pesar de su éxito detrás de cámara, Rydell nunca abandonó por completo la actuación. Participó en filmes como The Long Goodbye en 1973 y Hollywood Ending en 2002. En la televisión dirigió episodios de series clásicas como Gunsmoke, The Fugitive y I Spy.

Reconocimientos y despedida de la industria

Sus colegas lo apodaron el “susurrador de actores” por su capacidad para guiar las interpretaciones. Bette Midler expresó en sus redes sociales: “Solo bastaban unas pocas palabras para entender lo que se necesitaba”. La actriz atribuyó sus dos nominaciones al Oscar al trabajo realizado con el director.

Rydell y Sydney Pollack fundaron Sanford Productions en 1971. A través de esta empresa impulsaron proyectos como Jeremiah Johnson y Scarecrow, esta última ganadora de la Palma de Oro en Cannes. En sus últimos años, Rydell compartió su conocimiento en talleres cinematográficos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El director ejerció como co-director artístico de The Actors Studio West junto a Martin Landau. Además de su labor docente, Rydell dejó un legado familiar compuesto por sus hijos Amy, Christopher y Alexander. Le sobreviven también su hermana Judy Wagner, tres nietos y dos bisnietos.

Temas Relacionados

Estados UnidosLos ÁngelesCinePremios OscarEstados Unidos NoticiasMark RydellHollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tiroteo en Michigan dejó 6 personas muertas tras un operativo policial a gran escala

Las identidades y edades de las víctimas no fueron divulgadas inicialmente, a la espera de la notificación a sus familiares. “La situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores implicados”, afirmó la portavoz de la policía estatal Ashley Miller respecto a las motivaciones sospechoso

Un tiroteo en Michigan dejó 6 personas muertas tras un operativo policial a gran escala

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 14 de agosto de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y verifique si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 14 de agosto de 2026

Caso Alex Murdaugh: qué dictaminaron en la audiencia preliminar antes del nuevo juicio

El tribunal autorizó el uso condicionado de declaraciones del primer debate, habilitó nuevas pruebas independientes de ADN, asumió supervisión directa sobre la conformación del jurado y dejó pendiente la definición de la sede del proceso previsto para 2027

Caso Alex Murdaugh: qué dictaminaron en la audiencia preliminar antes del nuevo juicio

Estados Unidos celebró la excarcelación de presos políticos en Venezuela como un “paso crucial” para la reconciliación del país

El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que desde el 3 de enero han sido liberados 1.046 venezolanos y aseguró que Washington seguirá de cerca las negociaciones entre el chavismo y la oposición como parte del plan de tres fases del presidente Trump

Estados Unidos celebró la excarcelación de presos políticos en Venezuela como un “paso crucial” para la reconciliación del país

Arrestaron a una mujer por el vandalismo en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

Melissa L. Farris, oriunda de Kentucky, fue acusada de dejar la frase “manos limpias, dinero sucio” pintada con aerosol y de cubrir con espuma una de las fuentes del sitio

Arrestaron a una mujer por el vandalismo en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

TECNO

Cuál comprar hoy: iPhone 17 Pro Max o iPhone 16 Pro Max y en qué colores

Cuál comprar hoy: iPhone 17 Pro Max o iPhone 16 Pro Max y en qué colores

Llamadas en WhatsApp Web sin descargar aplicaciones y con cifrado de extremo a extremo

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Google Chrome se une a Claude de Anthropic: así se puede usar para crear resúmenes en segundos

Epic Games regala este juego de aventura de ciencia ficción por tiempo limitado

ENTRETENIMIENTO

A los 60, Halle Berry no renuncia a su sensualidad: así festejó su cumpleaños

A los 60, Halle Berry no renuncia a su sensualidad: así festejó su cumpleaños

La perseverancia secreta de Harrison Ford: cómo sobrevivió al rechazo y reinventó su destino en Hollywood

Michael Imperioli recordó la llamada que le heló la sangre cuando se enteró de la muerte de su compañero en Los Soprano

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Llegué a tatuarme la muñeca para no olvidarlo”, afirmó Rosie O’Donnell sobre los pronombres elegidos por su hija Clay

MUNDO

Irán desafió a Trump y negó que EEUU controle el estrecho de Ormuz: “No se conquista con un tuit ni con portaaviones”

Irán desafió a Trump y negó que EEUU controle el estrecho de Ormuz: “No se conquista con un tuit ni con portaaviones”

Un segundo terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Indonesia

India anunció un plan para formar en inteligencia artificial a 10 millones de jóvenes en un año

Corea del Sur propuso al régimen de Kim Jong-un abrir un diálogo para poner fin al conflicto y frenar la amenaza nuclear

Ucrania lanzó casi 600 drones y golpeó con un misil una importante zona industrial rusa a 850 kilómetros de Moscú