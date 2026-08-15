Murió a los 97 años Mark Rydell, director de “On Golden Pond” y nominado al Oscar

Mark Rydell falleció a los 97 años por causas naturales en Woodland Hills, Los Ángeles, según confirmó su hija Amy Rydell (AP Photo/Nick Ut,File)

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El director de cine Mark Rydell falleció a los 97 años tras una prolífica carrera en Hollywood. El deceso ocurrió el jueves 13 de agosto de 2026 en una comunidad de retiro para trabajadores del espectáculo en Woodland Hills, Los Ángeles. Su hija, Amy Rydell, confirmó que la muerte se produjo por causas naturales.

Mark Rydell, el cineasta nominado al Oscar por la película On Golden Pond, murió el 13 de agosto de 2026 a los 97 años. El fallecimiento ocurrió por causas naturales en Woodland Hills, Los Ángeles. Rydell destacó en la industria por dirigir a leyendas como Henry Fonda y Katharine Hepburn en producciones de gran éxito comercial y crítico.

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Trayectoria y éxitos en la gran pantalla

La obra más reconocida de su filmografía fue On Golden Pond, estrenada en 1981. Este largometraje obtuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia. Según informó AP News, la cinta recaudó más de USD 119 millones y fue la segunda película más taquillera de aquel año.

Henry Fonda y Katharine Hepburn ganaron los premios a mejores actores por sus papeles en esta producción. Rydell recibió una nominación como mejor director, aunque el galardón quedó en manos de Warren Beatty. El filme representó el último papel cinematográfico de Henry Fonda antes de su muerte.

Los directores Mark Rydell (izquierda) y Steven Spielberg aparecen juntos durante un descanso en el almuerzo de nominados de 1981, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, el martes 10 de marzo de 1982 (Foto AP/Lennox McLendon, archivo)

La carrera de Rydell incluyó otros títulos que recibieron la atención de la crítica. Entre ellos figuran The Fox en 1967, The Reivers con Steve McQueen en 1969 y Cinderella Liberty en 1973. También dirigió a Bette Midler en The Rose en 1979 y a Mel Gibson en The River en 1984.

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Formación académica y faceta como actor

El cineasta nació bajo el nombre de Mortimer Harold Rydell el 23 de marzo de 1929 en la ciudad de Nueva York. Durante su juventud estudió con el pianista de jazz Teddy Wilson en la Juilliard School of Music. Después sirvió dos años en el Ejército en Japón, donde organizó entretenimientos para las tropas.

Su transición a la actuación ocurrió tras obtener una beca en el Neighborhood Playhouse de Nueva York. Sus primeros pasos profesionales se dieron en las telenovelas de la cadena CBS tituladas The Edge of Night y As the World Turns. En 1956 debutó en el cine en la película Crime In The Streets.

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A pesar de su éxito detrás de cámara, Rydell nunca abandonó por completo la actuación. Participó en filmes como The Long Goodbye en 1973 y Hollywood Ending en 2002. En la televisión dirigió episodios de series clásicas como Gunsmoke, The Fugitive y I Spy.

Reconocimientos y despedida de la industria

Sus colegas lo apodaron el “susurrador de actores” por su capacidad para guiar las interpretaciones. Bette Midler expresó en sus redes sociales: “Solo bastaban unas pocas palabras para entender lo que se necesitaba”. La actriz atribuyó sus dos nominaciones al Oscar al trabajo realizado con el director.

Rydell y Sydney Pollack fundaron Sanford Productions en 1971. A través de esta empresa impulsaron proyectos como Jeremiah Johnson y Scarecrow, esta última ganadora de la Palma de Oro en Cannes. En sus últimos años, Rydell compartió su conocimiento en talleres cinematográficos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

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El director ejerció como co-director artístico de The Actors Studio West junto a Martin Landau. Además de su labor docente, Rydell dejó un legado familiar compuesto por sus hijos Amy, Christopher y Alexander. Le sobreviven también su hermana Judy Wagner, tres nietos y dos bisnietos.