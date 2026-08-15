Más de 50 estudiantes se desmayan durante ejercicios en un centro educativo de Mixco, Guatemala

El video documenta una emergencia en un espacio público. Un individuo yace en el suelo mientras varias personas le brindan asistencia. Entre ellos, se identifica a un Bombero Voluntario por su chaleco distintivo. La persona afectada viste camiseta negra y pantalones cortos azules. La escena transcurre en un área techada con estructuras azules al fondo, y se observan otros transeúntes. El metraje cubre la respuesta inicial a una situación de auxilio. Crédito Iztapa Informativo

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Más de 50 estudiantes se desmayaron este viernes en un centro educativo de Mixco durante una serie de ejercicios, en un episodio que de forma preliminar fue vinculado a un golpe de calor y desgaste físico, mientras socorristas evaluaban a los menores y las autoridades buscaban establecer la causa concreta de la emergencia.

El caso ocurrió en la 9a avenida 1-75 de la colonia La Brigada. Bomberos Municipales acudieron al establecimiento para atender a niños y jóvenes afectados, en una movilización que se mantuvo mientras se verificaban sus condiciones de salud.

Según, el reporte inicial de Bomberos Voluntarios se habló de más de 50 alumnos con desmayos durante la actividad. La información disponible hasta el momento señala que los estudiantes presentaron complicaciones mientras participaban en ejercicios físicos dentro del centro educativo.

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La atención se concentró en estabilizar a los menores y en determinar si el calor fue el factor decisivo en todos los casos. De acuerdo con los datos preliminares, los desmayos estuvieron relacionados con las condiciones de temperatura y el esfuerzo realizado.

El video documenta un incidente que afectó a 60 estudiantes. Se observan varias personas en un espacio interior, algunas recibiendo asistencia. Un hombre vestido con una camisa polo, frente a un camión de bomberos, ofrece declaraciones. Un texto en pantalla indica que el incidente se relaciona con casos de golpe de calor en la zona Z7. Esta grabación cubre una emergencia y la comunicación de información oficial. Bomberos Voluntarios

<b>El centro educativo de La Brigada quedó bajo evaluación tras la emergencia</b>

La emergencia fue reportada este viernes y activó la presencia de cuerpos de socorro y personal del establecimiento. Los socorristas realizaron evaluaciones en el lugar y mantuvieron vigilancia sobre el estado de salud de los estudiantes afectados.

La respuesta directa a la pregunta central del caso es esta: más de 50 estudiantes se desmayaron en un centro educativo de La Brigada, en zona 4 de Mixco, durante ejercicios físicos, y la hipótesis preliminar apunta a un golpe de calor. Las autoridades todavía deben confirmar qué provocó cada uno de los incidentes.

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Publicaciones de los medios de comunicación en Guatemala, que comparten información de los cuerpos de bomberos, indican que la asistencia incluyó valoración inmediata de los menores y seguimiento de su evolución en el sitio. También señaló que se esperaba información oficial en las horas siguientes sobre el estado de los alumnos y las medidas que adoptaría el centro educativo después de lo ocurrido.

La magnitud del episodio volvió a poner en primer plano el riesgo de actividades escolares bajo altas temperaturas. El caso de Mixco apareció además sobre un antecedente reciente en Escuintla, donde decenas de alumnos también necesitaron atención por afectaciones asociadas al calor.

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En Tiquisate, 60 alumnos sufrieron deshidratación, golpe de calor y taquicardia

En junio, en el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, una escuela enfrentó una emergencia similar después de una actividad deportiva. Según información de Bomberos Voluntarios, 60 estudiantes resultaron afectados por desmayos, deshidratación, golpe de calor y taquicardia durante una carrera escolar de tres kilómetros.

De acuerdo con datos confirmados por Noti7, la alerta ingresó a los cuerpos de socorro mientras se desarrollaba la competencia atlética. El reporte indicó que las altas temperaturas de la zona influyeron de forma directa en la condición de los alumnos.

Víctor Gómez explicó que la actividad física fue un elemento central en ese episodio. Dijo que “es importante mencionar que en el centro educativo se realizaba una carrera de tres kilómetros, pero las altas temperaturas afectaron a los sesenta alumnos”.

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El balance inicial en Tiquisate dejó a 60 alumnos bajo atención prehospitalaria inmediata, en su mayoría con cuadros de deshidratación, golpe de calor y taquicardia. La intervención incluyó a cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad del área, movilizados para asistir a los estudiantes dentro del centro educativo.

Ese antecedente sirve como marco para entender la preocupación generada ahora en Mixco, donde la prioridad seguía puesta en establecer el estado de salud de los menores y aclarar qué condiciones provocaron los desmayos durante la jornada de ejercicios. En ambos casos, las emergencias se produjeron en actividades escolares desarrolladas bajo calor y exigencia física.

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