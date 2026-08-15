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Google Chrome se une a Claude de Anthropic: así se puede usar para crear resúmenes en segundos

El agente de inteligencia artificial puede acceder a la información de las pestañas para completar las tareas que el usuario le solicite

El agente Claude Cowork ahora se puede integrar en Google Chrome para apoyar o hacer tareas directamente en el navegador de Google.
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Claude Cowork, el agente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, ahora se puede integrar como una extensión en Google Chrome. Esta IA tiene la capacidad de realizar tareas de forma independiente, según las pestañas que estás navegando y la solicitud que le realices.

Por ejemplos, puedes decirle “Haz el cierre de fin de mes. Extrae cada factura de las pestañas abiertas”. Así Claude Cowork accederá a las pestañas relevantes para su tarea y directamente en el chat (sea desde el PC o celular) mostrará el informe con una hoja de cálculo adjunta.

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Claude para Chrome es una extensión de navegador que permite a Claude ver la página en la que te encuentras y realizar acciones en ella, como hacer clic en enlaces, escribir texto, navegar entre páginas y rellenar formularios, utilizando tus credenciales de inicio de sesión existentes”, explica la empresa de IA.

Captura de pantalla de navegador web con estado de cuenta de XYZ Courier CO, tabla de entregas y montos, junto a un asistente de IA
Claude Cowork, el agente de IA de Anthropic, ya se integra como extensión en Google Chrome. (Anthropic)

Las conversaciones quedan guardadas en el historial. Además, las habilidades y los conectores ya funcionan en el navegador, y vas a poder retomar y terminar en escritorio, web o móvil las tareas que empieces en una pestaña en Claude.

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La función ya está disponible en los planes Max y Team, y llegará a los usuarios Pro próximamente, añadió Anthropic.

Cuando se activa la opción “aprobar automáticamente”, Claude avanza y completa la tarea sin pedir autorización en cada paso.

Interfaz de navegador Google Chrome. A la izquierda, plataforma de pagos. A la derecha, asistente Claude con tabla de resumen de facturas
Claude Cowork puede ejecutar tareas por su cuenta según tus pestañas y tu pedido. (Anthropic)

Aun así, antes de ejecutar acciones relevantes, como enviar un formulario o un mensaje, o descargar un archivo, una comprobación independiente contrasta esa acción con la solicitud original y frena cualquier desajuste.

Claude, de todos modos, pide confirmación previa para ciertas acciones irreversibles o con costo, como realizar una compra o compartir datos personales. Aunque estas protecciones bajan de forma marcada el riesgo, no lo eliminan por completo.

Qué puede hacer Claude Cowork en Google Chrome

Claude Cowork en Google Chrome te permite delegar tareas de trabajo directamente desde el navegador y mantener el contexto aunque cambies de dispositivo.

Por ejemplo, imagina que estás armando una hoja de cálculo de presupuesto y necesitas importar facturas desde varios portales de proveedores: puedes pedirle a Claude que recorra las pestañas, lea cada comprobante, extraiga importes y fechas y complete la planilla.

Documento digital con tabla de registro de facturas y sus estados de pago, además de un resumen de texto sobre gastos y cargos pendientes
Claude para Chrome permite ver la página abierta y actuar sobre ella. (Anthropic)

Después, puedes seguir la misma sesión en la app de escritorio para sumar archivos de tu computadora, traer el presupuesto del mes anterior y revisar qué cambió, sin perder el hilo entre plataformas.

Otro caso de uso. Estás preparando un informe semanal y tienes abiertas varias fuentes (un tablero de métricas, un documento interno y un par de notas del sector).

Claude puede leer esas pestañas, identificar los datos clave, ordenarlos por tema y devolverte un borrador con puntos principales y cifras destacadas.

Si luego necesitas pulirlo en el celular antes de una reunión, puedes retomar la tarea desde ahí y ajustar el texto con el mismo contexto.

Captura de pantalla de interfaz. Izquierda: fecha 'DUE AUGUST 1, 2026', 'Lease #L-2201-B'. Derecha: asistente Claude con mensaje sobre cierre de mes y facturas. Texto 'Writing'
Anthropic afirmó que Claude Cowork para Chrome que ya está en Max y Team, y que Pro lo recibirá pronto. (Anthropic)

Otro ejemplo. Imagina que estás coordinando un proyecto con varias pestañas abiertos y trabajas con herramientas en la web (correo, calendario, tickets y documentación).

Claude puede ayudarte a revisar lo que hay en cada pestaña, resumir el estado de cada tarea, detectar pendientes y proponer una lista priorizada de próximos pasos.

Si más tarde abres Claude en la aplicación móvil para chequear avances o preparar un mensaje para el equipo, la conversación y el trabajo quedan disponibles para continuar exactamente donde lo dejaste.

Captura de pantalla de la Chrome Web Store con la página de la extensión Claude, su logo, una calificación de 2.8 estrellas, 13.000.000 usuarios y una vista previa del software
Para usarlo, instalalo desde la Chrome Web Store, inicia sesión y abre el panel lateral. (Chrome Web Store)

Cómo empezar a usar Claude Cowork en Google Chrome

Para empezar a usar Claude en Chrome, se debe instalar desde la Chrome Web Store, iniciar sesión y abrir el panel lateral.

Este nuevo panel ya está disponible para los planes Max y Team, y se habilitará para los usuarios Pro próximamente.

En los planes Enterprise, Claude en Chrome viene desactivado por defecto: los administradores pueden habilitarlo y restringir su uso a dominios autorizados.

De todos modos, vas a seguir necesitando la aplicación de escritorio de Claude para trabajar con archivos almacenados en tu computadora o para integrarlo con otras apps.

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