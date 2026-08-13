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Montevideo quiere recuperar su casco histórico: el plan para ocupar viviendas vacías y atraer jóvenes a Ciudad Vieja

La iniciativa busca revertir el despoblamiento del barrio y convertir terrenos estatales en unidades destinadas a quienes buscan su primera casa, con precios topeados y subsidios en las cuotas hipotecarias

La Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo que el gobierno quiere revitalizar (Presidencia)
La Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo que el gobierno quiere revitalizar (Presidencia)
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El presente y el futuro de la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo, es una preocupación que se reitera entre autoridades del gobierno nacional y de la intendencia de la capital uruguaya. Creen que es necesario revitalizar la zona, ocupar cientos de inmuebles que están vacíos y cambiar las fachadas de edificios que “dan penas”, como llegó a reconocer un jerarca turístico en una oportunidad.

El nuevo impulso surge ahora del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), que busca atraer a jóvenes para que vivan en este barrio que es, a su vez, el que le da la bienvenida a los turistas que llegan al país.

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Esta cartera anunció días atrás que avanza en un programa para la “redensificación de áreas urbanas centrales” en varios puntos del país, a través de la recuperación de inmuebles y terrenos estatales que están en desuso. En este plan está enmarcada la iniciativa para la Ciudad Vieja: será el aterrizaje del programa en Montevideo.

Un edificio abandonado en la Ciudad Vieja de Montevideo (Presidencia)
Un edificio abandonado en la Ciudad Vieja de Montevideo (Presidencia)

El barrio histórico de la capital uruguaya atraviesa por un proceso de vaciamiento en sus habitantes que el gobierno busca combatir. Es que aunque los barrios céntricos de Montevideo concentran los principales servicios y oportunidades laborales del país, esta zona de la capital uruguaya ha comenzado a despoblarse en los últimos años.

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En la Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Tres Cruces hay hay 18.291 viviendas vacías que ni siquiera tienen fines de uso temporal.

El proyecto incluye el llamado a inversores privados en ocho padrones estatales en desuso, que están destinados a la primera vivienda, con precios que están topeados y subsidios en cuotas.

“Este es el piloto más emblemático. Vamos a poner a disposición tierra del Estado, suelo público para hacer llamados a través de la Agencia Nacional de Vivienda, donde el inversor privado construya esas viviendas y pague al Estado el suelo con vivienda para aumentar el parque público de vivienda”, declaró el subsecretario del MVOT, Christian Di Candia, al canal de Presidencia de la República.

El viceministro de Vivienda de Uruguay, Christian Di Candia (Presidencia)
El viceministro de Vivienda de Uruguay, Christian Di Candia (Presidencia)

Esa vivienda privada que quede en el lugar tendrá un precio topeado y se venderá a través del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la institución financiera estatal del país especializada en otorgar préstamos a largo plazo para la compra, construcción o refacción de viviendas.

Además, las familias podrán acceder a un subsidio de hasta el 30% del pago de la cuota del BHU. El plan está pensado para la primera vivienda de las personas.

El plan busca ampliar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, contribuir a una “recuperación demográfica del casco histórico” de Montevideo. El objetivo es aumentar la cantidad de habitantes de esta zona, con una población joven con posibilidad de acceso a su primera vivienda. Según el jerarca, este proyecta permitiría avanzar en los “compromisos sociales” que tiene el gobierno a través de convenios con intendencias u otras dependencias estatales.

Barrio histórico de Montevideo
Cuando los turistas descienden de los cruceros en Montevideo, el primer lugar que visitan es su barrio histórico, la Ciudad Vieja.

“Vamos a estar trabajando en redensificar las áreas centrales que tienen todos los servicios y que tienen, en el caso de Ciudad Vieja, un vaciamiento importante que tenemos que combatir”, comentó Di Candia.

El primer llamado será para predios que pertenecían a este ministerio y al de Educación y Cultura. Las autoridades proyectan que en este lugar se podrían construir entre 100 y 150 viviendas. En donde estaba la escuela de Enfermería se van a construir entre 200 y 248 viviendas bajo este mecanismo. Para una tercera etapa, se accederá a predios para unas 500 viviendas más.

“En siete u ocho años podemos llegar a 1.000 viviendas”, estimó Di Candia. Además de Montevideo, se estudian alternativas para desarrollar proyectos similares en ciudades como Paso de los Toros y Minas.

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