Sacudidas en el continente, El Salvador bajo la lupa tras los terremotos de Suramérica: ¿Se repite el mismo fenómeno?

La actividad sísmica en El Salvador volvió a la agenda pública tras los recientes sismos en Colombia y Venezuela. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

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La inquietud por la reciente actividad sísmica en El Salvador crece tras los sismos devastadores ocurridos en Colombia y Venezuela. Las dudas sobre la frecuencia de estos eventos y su posible relación han vuelto a la agenda pública.

Miguel Hernández, geólogo y docente de la Universidad de El Salvador (UES), ofreció a Infobae una visión técnica y comparativa sobre el fenómeno.

La sismicidad salvadoreña mantiene un patrón perceptible para quienes viven en el país. Según Hernández, los registros históricos muestran que El Salvador experimenta sismos destructivos cada 20 años.

Al analizar los terremotos de 1951, 1965, 1986 y 2001, Hernández afirma: “La fuente sísmica interna de la zona central tiene un aproximado de entre 15 a 20 años si tomamos en cuenta estos últimos sismos”. Esta frecuencia se considera alta dentro de la geología.

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A nivel popular se afirma que la liberación de energía a través de sismos “pequeños” evita una emergencia de mayor magnitud.

“El hecho de que en una falla se esté liberando energía lentamente puede ser el comportamiento de esa misma falla, pero fallas hay muchas. Hay varios sistemas de fallas que uno no ve en la superficie y que se expresan justamente a través de los sismos”.

Por tanto, la ocurrencia de temblores menores no garantiza la ausencia de terremotos mayores.

El Salvador registra sismos destructivos cada 20 años, según el análisis histórico citado por el geólogo Miguel Hernández. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación técnica apunta a la ubicación de El Salvador sobre una zona de subducción, donde la placa de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe a una velocidad de siete centímetros al año.

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Este fenómeno genera tanto sismos superficiales como profundos, algunos de los cuales pueden provocar tsunamis. Hernández recuerda el evento del 26 de agosto de 2012, cuando un sismo de magnitud 7.3, registrado como “lento” y no sentido por la población, generó un pequeño tsunami en la zona de La Libertad y en la Isla de Méndez.

¿Sismos en la región son similares a los de Venezuela y Colombia?

En cuanto a la comparación con los recientes sismos en Venezuela y Colombia, Hernández aclara que los contextos tectónicos difieren considerablemente.

El doblete sísmico en Venezuela se produjo sobre un margen de placa transcurrente, donde las placas chocan y se deslizan horizontalmente. “En Venezuela estamos hablando de un margen transcurrente en donde las placas chocan y definen un sistema de fallas que se mueven de una manera horizontal”, explica el geólogo.

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El caso de Colombia resulta más cercano a la experiencia salvadoreña, ya que ambos países se sitúan sobre zonas de subducción con actividad sísmica recurrente.

En Colombia, el reciente sismo tuvo lugar por el hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, a una profundidad de 110 kilómetros.

“El mecanismo de subducción es que la placa de Nazca está subduciendo por debajo de la placa de Sudamérica. Ese tipo de actividad y de fricción también define que la corteza que está subducida (hundida), aún rígida, tiende a quebrarse”, detalla Hernández.

Residentes observan los escombros de un edificio colapsado y un vehículo aplastado en Pereira, Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 el 10 de agosto de 2026. (Agencia Andina)

En El Salvador, la dinámica es semejante, aunque involucra placas diferentes. “Estamos frente a una zona de subducción de la placa de Cocos que se mete por debajo de la del Caribe. Un margen convergente define zonas de compresión y en algún momento el almacenamiento de energía elástica se va a liberar”, sostiene el docente de la UES.

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La amenaza de los volcanes

El país no solo enfrenta amenazas por terremotos. La interacción entre sismicidad y vulcanismo es parte de la realidad local.

Hernández recuerda que tras el terremoto del 13 de febrero de 2001, la actividad del volcán de Santa Ana se incrementó, desembocando en una erupción cinco años después. Este fenómeno se repite en otras regiones con zonas de subducción activa, como el Pacífico suramericano.

La percepción de riesgo en la sociedad salvadoreña se ha modificado con el acceso a la información. Hernández advierte sobre la proliferación de contenido alarmista en redes sociales y subraya la importancia de recurrir a fuentes oficiales como el Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil. “No significa que hay más sismos, significa que hay más información. Pienso que no toda la información es correcta y debería haber una ley que clasifique la información”, declara.

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La Universidad de El Salvador impulsa el proyecto SATREPS para mejorar el monitoreo sísmico con sismómetros submarinos y apoyo de Japón y México. (Foto cortesía)

El trabajo de investigación realizado desde la Universidad de El Salvador en colaboración con instituciones internacionales busca mejorar el monitoreo y anticipación de la actividad sísmica.

El proyecto SATREPS, ejecutado con apoyo de Japón y México, instalará sismómetros submarinos para captar la sismicidad de la zona de subducción con mayor precisión. “Esta investigación para nosotros es como un punto de honor por lo importante que es para el país”, afirma Hernández.

La frecuencia de los sismos en El Salvador y la naturaleza de sus fuentes tectónicas convierten al país en una de las zonas más activas de la región. La información científica y la preparación institucional se erigen como las mejores herramientas para comprender y enfrentar este fenómeno.

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