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Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

El evento de fin de semana baja la barrera de entrada para probar distintos géneros, pero no deja los títulos en la biblioteca una vez cerrado, por lo que conviene diferenciarlo de regalos permanentes y planificar descargas

Steam activa un Free Weekend con cuatro juegos completos gratis, pero solo hasta el 3 de agosto - crédito Valve
Steam activa un Free Weekend con cuatro juegos completos gratis, pero solo hasta el 3 de agosto - crédito Valve
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Steam ha iniciado una nueva campaña de fin de semana gratis, permitiendo que los usuarios prueben cuatro juegos completos sin costo alguno, pero solo hasta el 3 de agosto a las 13:00 ET.

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Esta promoción, conocida como Free Weekend, representa una oportunidad perfecta para quienes buscan experimentar géneros muy distintos antes de decidir si invierten en algún título. Sin embargo, conviene no confundirse: el acceso es temporal y los juegos no se quedarán en tu biblioteca una vez finalizado el evento.

La dinámica de este tipo de promociones se ha consolidado como un gancho recurrente en la plataforma. Steam baja la barrera de entrada, multiplica la base de jugadores simultáneos, y aprovecha para ofrecer descuentos en los mismos títulos, incentivando la compra tras la prueba gratuita.

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Página de tienda de videojuegos con título WWE 2K26, reproductor de video con arena de lucha libre, carátula del juego, fecha de lanzamiento, desarrollador y etiquetas
WWE 2K26 encabeza el fin de semana gratis de Steam con lucha libre y simulación deportiva - (Steam)

¿Qué juegos puedes probar este fin de semana?

En esta edición, el catálogo incluye propuestas para todos los gustos:

  • WWE 2K26: El gran atractivo para los fans de la lucha libre y la simulación deportiva. Permite experimentar combates, modos de torneo y una amplia plantilla de luchadores licenciados.
  • Reaper Actual: Shooter de mundo abierto que apuesta por la acción táctica y la exploración, aún en acceso anticipado y con una comunidad activa que aporta feedback al desarrollo.
  • Necesse: Mezcla de supervivencia, sandbox y exploración. Ha recibido comentarios positivos por su jugabilidad y equilibrio entre desafío y creatividad.
  • Tower Dominion: Alternativa ideal para los amantes de la estrategia y la defensa de torres, con mecánicas clásicas y opciones multijugador.

¿Cómo funciona la prueba gratuita?

El acceso temporal te permite descargar y jugar la versión completa de cualquiera de estos títulos sin pagar. Una vez que termine la promoción, el 3 de agosto a las 13:00 ET, el acceso se bloqueará y solo podrás seguir jugando si decides comprar el juego.

A diferencia de otras campañas (como las de Epic Games Store o algunos regalos puntuales de Steam), estos títulos no se quedan en tu cuenta para siempre tras la prueba.

Descuentos y precios durante el Free Weekend

Free Weekend con descuentos, cómo aprovechar la prueba y comprar más barato en Steam - VALVE
Free Weekend con descuentos, cómo aprovechar la prueba y comprar más barato en Steam - VALVE

Además del acceso gratuito, Steam ha rebajado el precio de los cuatro juegos. Por ejemplo, WWE 2K26 suele costar 59,99 dólares, Reaper Actual 19,99 dólares, Necesse 9,99 dólares y Tower Dominion 17,49 dólares. Durante la promoción, todos están disponibles con descuento, aunque el porcentaje varía según la región y puede estar sujeto a restricciones locales.

Lo más recomendable es consultar la tienda desde tu cuenta para ver el precio final. Esta estrategia busca que los jugadores, tras disfrutar de la experiencia completa, aprovechen la rebaja para adquirir el título que más les haya convencido.

¿Qué dicen los usuarios y la comunidad?

El caso de Reaper Actual es llamativo: aunque sigue en acceso anticipado y acumula reseñas mixtas, la interacción constante entre desarrolladores y comunidad está ayudando a pulir el juego. Necesse, en cambio, ha destacado por su estabilidad y ha recibido valoraciones muy favorables; muchos jugadores aseguran que la prueba gratuita les bastó para decidirse a comprarlo.

Cuatro personajes armados con rifles en un entorno desértico con palmeras y vegetación seca, con el sol al fondo
Reaper Actual se deja probar gratis en Steam, shooter abierto que busca pulirse con feedback - (Steam)

Este tipo de eventos permite a los estudios recibir feedback directo y a los usuarios tomar una decisión informada, sin riesgo económico inicial.

Consejos para aprovechar la promoción

  • Descarga y prueba los juegos lo antes posible: el tiempo es limitado y el acceso se corta de forma automática al finalizar el evento.
  • Si algún título te convence, adquiere la versión definitiva durante el descuento para aprovechar el ahorro.
  • Consulta las diferencias de precio y disponibilidad según tu región, ya que pueden variar.
  • Recuerda que el acceso gratuito es temporal: no se guardan en tu biblioteca tras el 3 de agosto.

Este Free Weekend es una oportunidad para explorar nuevos géneros y decidir si alguno de los cuatro títulos merece un lugar permanente en tu colección. La fórmula de Steam combina acceso completo, rebajas y la emoción de descubrir nuevas experiencias, todo en un formato limitado que invita a actuar con rapidez y aprovechar la ocasión antes de que termine la promoción.

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