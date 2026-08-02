Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar.

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Las Fuerzas Armadas ucranianas reivindicaron este domingo una serie de ataques con drones contra infraestructuras clave en territorio ruso, incluyendo un aeródromo, una refinería y un depósito de combustible, con el objetivo declarado de “reducir el potencial económico-militar” de Rusia, según informó el Estado mayor del Ejército ucraniano en redes sociales.

Entre los objetivos alcanzados figura la refinería de Sarátov, una de las mayores plantas de refinado de crudo en la región del Volga, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente siete millones de toneladas de crudo al año. El ataque, perpetrado durante la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, provocó un incendio en las instalaciones, de acuerdo con la información militar ucraniana. Esta infraestructura se encuentra a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú.

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En la misma región fue impactado el aeródromo de Engels, donde, según el mismo comunicado, también se desató un incendio. Las Fuerzas Armadas ucranianas identificaron esta base como una de las principales de la aviación estratégica rusa, que alberga bombarderos Tu-95MS y Tu-160 utilizados frecuentemente para lanzar misiles contra el territorio de Ucrania.

El ataque con drones contra la refinería de Sarátov provocó un incendio en una de las mayores plantas de crudo de la región del Volga.

El Estado mayor ucraniano detalló que otro ataque se dirigió contra el depósito de Liudinovsk, en la región de Kaluga, empleado para almacenar combustibles y lubricantes destinados al ejército ruso. También se reportaron impactos sobre un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones en Navli, región de Briansk, así como sobre puntos de manejo de drones en Kursk y en zonas bajo ocupación rusa en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

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Las autoridades rusas confirmaron dos víctimas mortales en la región de Sarátov, donde también comunicaron daños en una vivienda privada. El gobernador de Sarátov, Román Busarguin, precisó en redes sociales: "Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo“. Además, canales de Telegram informaron de incendios tanto en el aeródromo como en una refinería de Rosneft.

Los ataques con drones alcanzaron además puntos de almacenamiento y manejo de drones en Briansk, Kursk, Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

En la región vecina de Samara, un almacén de la empresa Wildberries, conocida como la Amazon rusa, fue blanco de otro ataque que provocó un incendio, aunque la compañía aseguró que "no hay víctimas" y que los bomberos se encontraban trabajando en el lugar.

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El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron un total de 635 drones ucranianos durante la noche en múltiples regiones, entre ellas Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. También se interceptaron drones sobre el mar de Azov y el mar Negro.