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Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

El uso de aplicaciones y sitios web no autorizados para ver fútbol puede facilitar la instalación de malware en los dispositivos y afectar la red de internet

Dos futbolistas masculinos en un campo de juego; uno viste camiseta blanca con trenzas, el otro camiseta roja. Hay un icono de balón de fútbol y un texto ROJA TV DIRECTA
Las páginas piratas que prometen transmisiones deportivas gratis están siendo censuradas por las autoridades. (Fotocomposición Infobae)
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Este domingo, Once Caldas y América de Cali se enfrentan por la Liga Colombiana. Mientras aumenta la expectativa en Colombia por el resultado de este partido, surge una advertencia relevante para quienes buscan alternativas para ver el partido por internet.

Una práctica recurrente entre los fanáticos consiste en recurrir a sitios como Fútbol Libre o Tarjeta Roja para seguir los partidos en vivo. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que acceder a transmisiones no oficiales puede poner en riesgo la seguridad de la cuenta bancaria y los datos personales de los usuarios.

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Por qué Fútbol Libre y Tarjeta Roja son un riesgo para los fanáticos del fútbol

Fútbol Libre y Tarjeta Roja se han popularizado como opciones para acceder a transmisiones deportivas de manera gratuita. No obstante, muchas de estas aplicaciones y páginas web no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las apps piratas no están en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Según ESET, esto obliga a los usuarios a buscar fuentes alternas donde los controles de calidad y seguridad son prácticamente inexistentes. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) coincide en que estas vías alternativas se convierten en terreno fértil para la distribución de software malicioso.

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La descarga o uso de apps desde sitios no oficiales incrementa la posibilidad de que el dispositivo se vea afectado por malware, spyware o troyanos. ESET advierte que una de las señales de alerta es la solicitud de permisos excesivos y críticos por parte de estas aplicaciones.

Las consecuencias de esta exposición pueden ir desde el robo de información personal hasta la sustracción de credenciales bancarias.

Qué tipo de amenazas enfrentan los dispositivos al utilizar plataformas piratas

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Ransomware, anuncios invasivos y robo de credenciales bancarias figuran entre los riesgos más habituales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las amenazas que reportan ESET e INCIBE son diversas. Una de las más preocupantes es la posibilidad de que el dispositivo termine infectado con ransomware. Esto ocurre cuando una aplicación maliciosa cifra archivos personales y exige un pago para liberarlos.

Otra amenaza frecuente es la presencia de anuncios invasivos, ralentización del dispositivo o el registro de pulsaciones en la pantalla para capturar contraseñas y datos bancarios, fenómeno conocido como keylogger.

INCIBE señala que algunas apps pueden leer los mensajes SMS, lo que habilita a los atacantes para interceptar códigos de verificación y facilitar fraudes financieros.

Además, un teléfono infectado puede ser utilizado por extraños para ejecutar actividades ilícitas sin el conocimiento del propietario, lo que agrava aún más el riesgo para los usuarios.

De qué forma se compromete la seguridad financiera el uso de estas aplicaciones

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El acceso a mensajes SMS y archivos permite a los ciberdelincuentes realizar fraudes bancarios sin el conocimiento del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal peligro reside en la capacidad de estas apps para obtener acceso a datos bancarios. Según ESET, el permiso para leer mensajes o acceder a almacenamiento puede abrir la puerta a troyanos bancarios que extraen información sensible.

La amenaza no se limita al usuario individual. Un dispositivo comprometido puede poner en peligro la seguridad de toda la red doméstica, facilitando la propagación de software malicioso a otros equipos conectados. Esto aumenta la probabilidad de que más personas resulten afectadas a partir de una sola descarga no autorizada.

Cómo identificar una app o sitio pirata

Tanto ESET como INCIBE sugieren extremar precauciones antes de instalar cualquier aplicación streaming. El primer paso es verificar la fuente de descarga y dar preferencia a las tiendas oficiales, donde existen filtros para detectar software malicioso.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Verificar la procedencia, revisar permisos y consultar opiniones de otros usuarios ayuda a prevenir descargas de aplicaciones peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es esencial revisar los permisos solicitados por la aplicación. Una app streaming no debería pedir acceso a la cámara, contactos o ubicación.

Otra pauta es consultar las valoraciones y opiniones de otros usuarios, así como las reseñas de medios especializados en tecnología. Estas referencias pueden alertar sobre posibles riesgos o experiencias negativas previas.

Qué medidas pueden prevenir el robo de datos y el fraude financiero

Para los usuarios de Android o iOS, tanto ESET como INCIBE destacan la importancia de implementar medidas de protección. sugieren descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store o App Store, porque estas plataformas revisan las apps antes de publicarlas y eliminan rápidamente las que resultan fraudulentas.

Otras medidas son: mantener el dispositivo actualizado, usar un antivirus confiable y realizar copias de seguridad periódicas de los datos, lo que permite una recuperación rápida ante una eventual infección o pérdida del dispositivo.

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